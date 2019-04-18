Политика
МИД не нашел в докладе Мюллера доказательств «вмешательства России»РИА Новости 04:01
В четверг был опубликован доклад Мюллера о "российском вмешательстве" в выборы в США в 2016 году, "сговоре" команды Трампа с властями РФ, а также о том, препятствовал ли президент США правосудию.
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Общество
Непогода оставила тысячи жителей Иркутской области без света
В Иркутской области из-за неблагоприятных погодных условий – сильного ветра, мокрого снега, метели — почти 12 тысяч жителей 35 населенных пунктов остались без электроснабжения.
Обновлено вчера в 22:11
Единоборства
Нурмагомедов прошел 29‐ю проверку на допинг
Обновлено в 02:10
Политика
Зеленский рассказал о своем отношении к Путину
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский рассказал о своем отношении к президенту России Владимиру Путину.
Обновлено вчера в 07:58
Политика
Медведчук предложил Зеленскому пойти на сделку с Россией
В случае же отказа Зеленского сотрудничать с Москвой экономика Украины окажется в еще более тяжелом положении.
Обновлено в 01:23
Шоу-бизнес
Умерла вдова Евгения Евстигнеева Ирина Цывина
На 56-м году жизни скончалась заслуженная артистка России и вдова Евгения Евстигнеева Ирина Цывина.
Обновлено вчера в 08:32
Происшествия
В Севастополе рухнула парковка вместе с автомобилями
По предварительным данным, ЧП случилось из-за обрушения подпорной стены. Вместе с парковкой в обвал упали три машины.
Обновлено в 02:31
Политика
Telepolis: ЕСПЧ ведет себя странно в деле о крушении MH17
Издание Telepolis отмечает, что ЕСПЧ отложил рассмотрение иска родственников жертв крушения к Украине, которая не закрыла воздушное пространство над зоной боевых действий в Донбассе.
Обновлено в 04:04
Музыка
«Московская весна а cappella» пройдет на 51 площадке
Международный фестиваль и конкурс "Московская весна a cappella" пройдет на 51 площадке с 1 по 12 мая.
Обновлено в 01:19
Происшествия
В Петербурге итальянец попытался на машине перепрыгнуть разводной мост
Обновлено вчера в 22:30
Здоровье
Глава депздрава ХМАО начал кадровую чистку
Директор департамента здравоохранения Югры Алексей Добровольский начинает кадровую чистку среди руководителей медицинский учреждений региона.
Обновлено в 04:16
Экономика
Reuters: Венесуэла обходит санкции США с помощью корпорации «Роснефть»
Власти Венесуэлы пользуются услугами российской корпорации "Роснефть" для того, чтобы обходить санкции, введенные США в отношении венесуэльской нефтяной промышленности.
Обновлено вчера в 15:52
Экономика
Business Insider назвал 13 «шокирующих» фактов об экономике России
Американский финансовый портал Business Insider собрал подборку из наиболее "шокирующих" фактов о российской экономике.
Обновлено вчера в 21:12
Политика
Дебаты Порошенко и Зеленского покажут российские каналы
Российские телеканалы покажут дебаты кандидатов в президенты Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского; ранее Общественная телерадиокомпания Украины отказалась вести трансляцию со стадиона «Олимпийский» в Киеве.
Обновлено вчера в 09:08
Политика
Украина отказалась от «пасхального» перемирия в Донбассе
Украина отказалась согласовывать «пасхальное» перемирие в Донбассе.
Обновлено вчера в 16:11
Происшествия
Названа причина пожара в Нотр-Дам де Пари
Обновлено в 03:33
Политика
Экс-президент Украины оценил вероятность начала войны с Россией
Бывший президент Украины Леонид Кравчук в интервью телеканалу "112 Украина" заявил, что не верит в вероятность "широкомасштабной российской агрессии".
Обновлено вчера в 17:31
Здоровье
Нефрологи описали последствия передозировки витамином D
Передозировка витамина D, который известен еще как "солнечный витамин", грозит почечной недостаточностью.
Обновлено в 02:24
Происшествия
Житель Брянска случайно сжег 1,5 млн руб. в чайнике
Обновлено вчера в 16:26
Экономика
Биометрию собирают 130 банков во всех регионах России
Российские банки начали сбор биометрических данных клиентов с 1 июля прошлого года. ЦБ думает над расширением использования этой технологии.
Обновлено в 04:02
Происшествия
ЕСПЧ обязал Россию обеспечить ученому Кудрявцеву лечение вне СИЗО
"Европейский суд постановил обеспечить Виктора Кудрявцева медицинским сопровождением, не связанным с пенитенциарной системой, и госпитализировать его в гражданскую больницу для обследования и лечения", - сообщил "Интерфаксу" адвокат ученого, руководитель правозащитного объединения "Команда 29" Иван Павлов.
Обновлено в 03:44
Транспорт
ГИБДД собирается ужесточить правила сдачи экзамена на права
Задачи теоретической части экзамена на водительские права собирается переработать ГИБДД. Об этом сообщает пресс-центр МВД России.
Обновлено в 04:00
Армия и оружие
Стало известно о предложении России избежать ядерной войны с США
Россия предлагала США заключить соглашение о недопущении ядерной войны, однако не получила ответа на свою инициативу.
Обновлено вчера в 22:53
Политика
Путин встретился с президентом Эстонии в Кремле
Президент России Владимир Путин встретился с главой Эстонии Керсти Кальюлайд в Кремле в четверг 18 апреля.
Обновлено вчера в 11:30
Политика
Россия прекращает поставки на Украину нефти и нефтепродуктов
Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление правительства о запрете экспорта на Украину российской нефти и нефтепродуктов.
Обновлено вчера в 07:05
Здоровье
В ВОЗ рассказали о бесполезности антибиотиков при гриппе
Антибиотики не вылечат от гриппа, но могут привести к выработке устойчивости у бактерий, заявил в интервью РИА Новости руководитель программы по борьбе с устойчивостью к противомикробным препаратам в Европейском регионе Всемирной организации здравоохранения Данило Ло Фо Вонг.
Обновлено в 02:30
Шоу-бизнес
Алла Пугачева дала большой юбилейный концерт
Алла Пугачева отметила свой 70-летний юбилей большим сольным концертом.
Обновлено вчера в 04:52
Происшествия
Суд отклонил иск родственников погибших при крушении Ту-154 под Сочи
Мещанский суд Москвы отклонил иск родственников жертв катастрофы самолета Ту-154 Минобороны под Сочи.
Обновлено в 01:13
Гаджеты
Samsung обещает разобраться с проблемными Galaxy Fold
Компания Samsung дала официальный комментарий на тему выхода из строя смартфонов Galaxy Fold.
Обновлено вчера в 09:34
Общество
Юрист нашел расхождения в финансовых отчетах Фонда Навального
В отчетах за 2016-2017 годы Навальный писал, что ФБК живет исключительно за счет пожертвований частных лиц, в то время как в отчетах Минюсту указывал, что фонд получает деньги от коммерческих и некоммерческих организаций.
Обновлено вчера в 11:03