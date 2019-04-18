Политика

МИД не нашел в докладе Мюллера доказательств «вмешательства России»РИА Новости 04:01

В четверг был опубликован доклад Мюллера о "российском вмешательстве" в выборы в США в 2016 году, "сговоре" команды Трампа с властями РФ, а также о том, препятствовал ли президент США правосудию.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Генпрокурор США позволит отдельным законодателям ознакомиться с более полной версией доклада Мюллера

Эхо Москвы02:00

МИД заявил об отсутствии доказательств «вмешательства» России в выборы в США

RT на русском04:10

Демократы не сдаются: Трамп недостаточно восторженно отнесся к расследованию

Вести.Ru03:04

«Ни единого доказательства»: МИД о докладе Мюллера по «российскому вмешательству»

Царьград04:11

Американист: Доклад Мюллера не навредит Трампу

Национальная служба новостей03:29

«Избранные» конгрессмены США ознакомятся с подробной версией доклада Мюллера

Интерфаксвчера в 19:49

В США опубликован доклад Мюллера — Трамп чист

Красная веснавчера в 13:10
Показать все источники
Автоматически обработано 7310 источников, обновлено в 04:39, Ашберн
Общество

Непогода оставила тысячи жителей Иркутской области без света

В Иркутской области из-за неблагоприятных погодных условий – сильного ветра, мокрого снега, метели — почти 12 тысяч жителей 35 населенных пунктов остались без электроснабжения.
Обновлено вчера в 22:11
Единоборства

Нурмагомедов прошел 29‐ю проверку на допинг

Обновлено в 02:10
Политика

Зеленский рассказал о своем отношении к Путину

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский рассказал о своем отношении к президенту России Владимиру Путину.
Обновлено вчера в 07:58
Политика

Медведчук предложил Зеленскому пойти на сделку с Россией

В случае же отказа Зеленского сотрудничать с Москвой экономика Украины окажется в еще более тяжелом положении.
Обновлено в 01:23
Шоу-бизнес

Умерла вдова Евгения Евстигнеева Ирина Цывина

На 56-м году жизни скончалась заслуженная артистка России и вдова Евгения Евстигнеева Ирина Цывина.
Обновлено вчера в 08:32
Происшествия

В Севастополе рухнула парковка вместе с автомобилями

По предварительным данным, ЧП случилось из-за обрушения подпорной стены. Вместе с парковкой в обвал упали три машины.
Обновлено в 02:31
Политика

Telepolis: ЕСПЧ ведет себя странно в деле о крушении MH17

Издание Telepolis отмечает, что ЕСПЧ отложил рассмотрение иска родственников жертв крушения к Украине, которая не закрыла воздушное пространство над зоной боевых действий в Донбассе.
Обновлено в 04:04
Музыка

«Московская весна а cappella» пройдет на 51 площадке

Международный фестиваль и конкурс "Московская весна a cappella" пройдет на 51 площадке с 1 по 12 мая.
Обновлено в 01:19
Происшествия

В Петербурге итальянец попытался на машине перепрыгнуть разводной мост

Обновлено вчера в 22:30
Здоровье

Глава депздрава ХМАО начал кадровую чистку

Директор департамента здравоохранения Югры Алексей Добровольский начинает кадровую чистку среди руководителей медицинский учреждений региона.
Обновлено в 04:16
Экономика

Reuters: Венесуэла обходит санкции США с помощью корпорации «Роснефть»

Власти Венесуэлы пользуются услугами российской корпорации "Роснефть" для того, чтобы обходить санкции, введенные США в отношении венесуэльской нефтяной промышленности.
Обновлено вчера в 15:52
Экономика

Business Insider назвал 13 «шокирующих» фактов об экономике России

Американский финансовый портал Business Insider собрал подборку из наиболее "шокирующих" фактов о российской экономике.
Обновлено вчера в 21:12
Политика

Дебаты Порошенко и Зеленского покажут российские каналы

Российские телеканалы покажут дебаты кандидатов в президенты Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского; ранее Общественная телерадиокомпания Украины отказалась вести трансляцию со стадиона «Олимпийский» в Киеве.
Обновлено вчера в 09:08
Политика

Украина отказалась от «пасхального» перемирия в Донбассе

Украина отказалась согласовывать «пасхальное» перемирие в Донбассе.
Обновлено вчера в 16:11
Происшествия

Названа причина пожара в Нотр-Дам де Пари

Обновлено в 03:33
Политика

Экс-президент Украины оценил вероятность начала войны с Россией

Бывший президент Украины Леонид Кравчук в интервью телеканалу "112 Украина" заявил, что не верит в вероятность "широкомасштабной российской агрессии".
Обновлено вчера в 17:31
Здоровье

Нефрологи описали последствия передозировки витамином D

Передозировка витамина D, который известен еще как "солнечный витамин", грозит почечной недостаточностью.
Обновлено в 02:24
Происшествия

Житель Брянска случайно сжег 1,5 млн руб. в чайнике

Обновлено вчера в 16:26
Экономика

Биометрию собирают 130 банков во всех регионах России

Российские банки начали сбор биометрических данных клиентов с 1 июля прошлого года. ЦБ думает над расширением использования этой технологии.
Обновлено в 04:02
Происшествия

ЕСПЧ обязал Россию обеспечить ученому Кудрявцеву лечение вне СИЗО

"Европейский суд постановил обеспечить Виктора Кудрявцева медицинским сопровождением, не связанным с пенитенциарной системой, и госпитализировать его в гражданскую больницу для обследования и лечения", - сообщил "Интерфаксу" адвокат ученого, руководитель правозащитного объединения "Команда 29" Иван Павлов.
Обновлено в 03:44
Транспорт

ГИБДД собирается ужесточить правила сдачи экзамена на права

Задачи теоретической части экзамена на водительские права собирается переработать ГИБДД. Об этом сообщает пресс-центр МВД России.
Обновлено в 04:00
Армия и оружие

Стало известно о предложении России избежать ядерной войны с США

Россия предлагала США заключить соглашение о недопущении ядерной войны, однако не получила ответа на свою инициативу.
Обновлено вчера в 22:53
Политика

Путин встретился с президентом Эстонии в Кремле

Президент России Владимир Путин встретился с главой Эстонии Керсти Кальюлайд в Кремле в четверг 18 апреля.
Обновлено вчера в 11:30
Политика

Россия прекращает поставки на Украину нефти и нефтепродуктов

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление правительства о запрете экспорта на Украину российской нефти и нефтепродуктов.
Обновлено вчера в 07:05
Происшествия

В Югре проверят игровые площадки после гибели ребенка в детсаду

Обновлено в 04:13
Здоровье

В ВОЗ рассказали о бесполезности антибиотиков при гриппе

Антибиотики не вылечат от гриппа, но могут привести к выработке устойчивости у бактерий, заявил в интервью РИА Новости руководитель программы по борьбе с устойчивостью к противомикробным препаратам в Европейском регионе Всемирной организации здравоохранения Данило Ло Фо Вонг.
Обновлено в 02:30
Шоу-бизнес

Алла Пугачева дала большой юбилейный концерт

Алла Пугачева отметила свой 70-летний юбилей большим сольным концертом.
Обновлено вчера в 04:52
Происшествия

Суд отклонил иск родственников погибших при крушении Ту-154 под Сочи

Мещанский суд Москвы отклонил иск родственников жертв катастрофы самолета Ту-154 Минобороны под Сочи.
Обновлено в 01:13
Гаджеты

Samsung обещает разобраться с проблемными Galaxy Fold

Компания Samsung дала официальный комментарий на тему выхода из строя смартфонов Galaxy Fold.
Обновлено вчера в 09:34
Общество

Юрист нашел расхождения в финансовых отчетах Фонда Навального

В отчетах за 2016-2017 годы Навальный писал, что ФБК живет исключительно за счет пожертвований частных лиц, в то время как в отчетах Минюсту указывал, что фонд получает деньги от коммерческих и некоммерческих организаций.
Обновлено вчера в 11:03
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное