Опубликован доход Набиуллиной за 2018 годЭкономика сегодня вчера в 11:52

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина заработала за прошлый год 34,7 миллиона рублей. Это следует из опубликованной на сайте регулятора декларации. За год доход Набиуллиной увеличился на 2,7%, что составляет около 1 миллиона рублей.

Опубликован доход Набиуллиной за 2018 год

Политика Лукашенко назвал Россию оплотом суверенитета Белоруссии Белорусский президент Александр Лукашенко видит в России опору для суверенитета Белоруссии.

Религия Православные христиане отмечают Лазареву субботу Сегодня, 20 апреля, православные христиане отмечают день воскресения Лазаря - Лазареву субботу.

Происшествия Российским морякам подбросили 9,5 тонн кокаина Напомним, 31 января 2019 года полиция в столице Кабо-Верде арестовала 11 российских моряков после того, как нашла на борту 9,5 тонн кокаина.

Космос Представлены доказательства, что Луна является наблюдающей за Землей интеллектуальной машиной Российские и американские специалисты давно выдвинули теорию, что Луна является интеллектуальной машиной, предназначенной для наблюдений за Землей и слежки за ее жителями.

Армия и оружие Российский авиадвигатель ПД-14 готовят к полетам в Европу и за океан Минпромторг России объявил тендер на доработку созданного в нашей стране нового авиационного двигателя ПД-14 - с целью его международной сертификации в Европейском агентстве по безопасности.

Путешествия Добросовестным туристам станет проще получить шенгенскую визу Напоминаем, что получать шенгенскую визу для путешествий необходимо граждан более сотни стран.

Здоровье Ученые назвали ранние симптомы рака кишечника Обнаружение рака кишечника на ранней стадии повысит шансы на излечение, но многие симптомы болезни остаются без внимания.

Музыка Появилось видео выступления Медведевой в латексном наряде На видеозаписи, опубликованной в твиттере музыкантом Кристианом Костовым, россиянка выступает в розовом латексном костюме под песню Арианы Гранде "7 Rings".

Транспорт В ГИБДД рассказали, как изменится теоретический экзамен на права Госавтоинспекция планирует в конце этого года более чем вдвое увеличить число вопросов в теоретической части экзамена на водительские права.

Происшествия Опубликовано видео с места смертельного ДТП в Казахстане В Сети появилось видео с места крупного ДТП в Жамбылской области на юге Казахстана. Его снял на камеру один из очевидцев аварии.

Футбол «Зенит» определился с формой на матч против «Краснодара» «Зенит» определился с формой, в которой футболисты петербургской команды выйдут на поле в выездном матче 24-го тура российской Премьер-лиги с «Краснодаром».

Шоу-бизнес Алла Пугачева дала большой юбилейный концерт Алла Пугачева отметила свой 70-летний юбилей большим сольным концертом.

Политика США призывали запретить пропускать самолеты России в Венесуэлу Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова ранее сообщила, что Кремль «учтет отказ Мальты» в двусторонних отношениях с островным государством.

Общество Теплицы дачников обкладывают штрафами и налогами «Сфотографировали и вынесли вердикт, что две теплицы подлежат налогообложению, а их владельцам необходимо заплатить штраф за отсутствие необходимых документов — около восьми тысяч рублей», — сообщил мужчина.

Наука Ученые назвали способ избежать слабоумия В свою очередь, чем медленнее стареет мозг, тем ниже риск развития деменции (приобретенное слабоумия, характеризующиеся снижением когнитивных способностей).

Футбол Гендиректор «Уфы» возмущён судейством матча с «Арсеналом» Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов раскритиковал судейство матча 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с тульским «Арсеналом».