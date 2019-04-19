Экономика
Опубликован доход Набиуллиной за 2018 годЭкономика сегодня вчера в 11:52
Председатель Банка России Эльвира Набиуллина заработала за прошлый год 34,7 миллиона рублей. Это следует из опубликованной на сайте регулятора декларации. За год доход Набиуллиной увеличился на 2,7%, что составляет около 1 миллиона рублей.
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