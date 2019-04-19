Экономика
Опубликован доход Набиуллиной за 2018 годЭкономика сегодня вчера в 11:52
Председатель Банка России Эльвира Набиуллина заработала за прошлый год 34,7 миллиона рублей. Это следует из опубликованной на сайте регулятора декларации. За год доход Набиуллиной увеличился на 2,7%, что составляет около 1 миллиона рублей.
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Очаг возгорания в соборе Парижской Богоматери находился в центральной части крыши здания вблизи основания его шпиля, сообщает CNN со ссылкой на источник в полиции.
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Футбол
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Обновлено в 09:21
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Медведева отреагировала на отписку Загитовой в соцсети
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Обновлено в 09:35
Шоу-бизнес
Отец Децла рассказал о депрессии сына и его конфликтах с женой
Отец Децла (Кирилл Толмацкий) Александр Толмацкий дал интервью журналу Esquire и рассказал о депрессии сына и его конфликтах с женой Юлией.
Обновлено вчера в 12:46
Происшествия
На Дунайском проспекте маршрутка врезалась в минивэн
Водитель маршрутки не успел заторзмозить на Дунайском проспекте у дома 24 и врезался в минивэн, сообщают очевидцы из группы «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «ВКонтакте».
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Происшествия
В Москве полицейские устроили массовую драку
Обновлено в 06:50
Футбол
Калиниченко считает, что «Краснодар» обыграет «Зенит»
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Общество
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Супруга писателя и журналиста Дмитрия Быкова Ирина Лукьянова сообщила, что в состоянии ее мужа наметилась положительная динамика.
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Хоккей
Оба победителя конференций впервые вылетели на старте плей-офф НХЛ
Впервые в истории НХЛ оба победителя конференций прекратили борьбу в Кубке Стэнли уже в первом раунде.
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Экономика
В 136 раз хотят увеличить плату за подключение к электросетям в России
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Обновлено в 01:05
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Лукашенко назвал Россию оплотом суверенитета Белоруссии
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Происшествия
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