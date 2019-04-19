Экономика

Опубликован доход Набиуллиной за 2018 годЭкономика сегодня вчера в 11:52

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина заработала за прошлый год 34,7 миллиона рублей. Это следует из опубликованной на сайте регулятора декларации. За год доход Набиуллиной увеличился на 2,7%, что составляет около 1 миллиона рублей.
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Российский политик
Российский государственный и политический деятель. Председатель Центрального банка Российской Федерации с 24 июня 2013 года. Заслуженный экономист России. Действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса.
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