В июне 2019 года оптовые цены на сахар упали по сравнению с ноябрем 2018-го на 27,5%, следует из данных Союза сахаропроизводителей России (Союзроссахар).

с чего всё началось

В нашей стране в июне текущего года оптовые цены на сахар рухнули на 27,5% по сравнению с ноябрем 2018 года. Тогда за килограмм сахара оптовики просили 37 рублей, а в июне это цена снизилась до 26,9 рубля.

В России оптовые цены на сахар рекордно упали

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