Экономика
Оптовые цены на муку за год выросли в России более чем на 50%Известия 08:38
Оптовые цены на муку в России выросли более чем на 50%, сообщает 26 марта РБК со ссылкой на данные аналитической компании «ПроЗерно». Так, 15 марта стоимость 1 т пшеничной муки высшего сорта составила 20,3 тыс. рублей, в то время как годом ранее она равнялась 13,3 тыс. рублей.
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Оптовые цены на муку в России за последний год выросли более чем на 50%, свидетельствуют данные аналитической компании «ПроЗерно». 15 марта 2019 года 1 т пшеничной муки высшего сорта стоила в среднем 20,3 тыс. руб. против 13,3 тыс. руб. годом ранее.РБК02:00
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