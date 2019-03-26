Экономика
Оптовые цены на муку выросли за год более чем на 50%РБК 02:00
15 марта 2019 года 1 т пшеничной муки высшего сорта стоила в среднем 20,3 тыс. руб. против 13,3 тыс. руб. годом ранее. Цены на муку начали расти в марте 2018-го, и к марту 2019-го они поднялись на 53%, подтверждает партнер практики агропромышленного «НЭО Центра» Инна Гольфанд.
Читать в источнике
Оценить10
с чего всё началось
Оптовые цены на муку в России за последний год выросли более чем на 50%, свидетельствуют данные аналитической компании «ПроЗерно». 15 марта 2019 года 1 т пшеничной муки высшего сорта стоила в среднем 20,3 тыс. руб. против 13,3 тыс. руб. годом ранее.РБК02:00
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7291 источник, обновлено в 14:42, Ашберн
Политика
Захарова: решение Трампа по Голанским высотам может являться предтечей «сделки века»
Признание США суверенитета Израиля над Голанскими высотами может являться предтечей продвигаемой США "сделки века" по ближневосточному урегулированию, считает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Обновлено в 13:26
Происшествия
Сенатора Арашукова направят на психиатрическую экспертизу
Как сообщало ИА REGNUM, сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков был задержан 30 января 2019 года по обвинению в совершении ряда преступлений, в том числе причастности к убийствам двух политических деятелей Фраля Шебзухова и Аслана Жукова в 2010 году, а также участии в преступном сообществе, которое похитило газ у ПАО «Газпром» на сумму более 30 млрд рублей.
Обновлено в 09:56
Финансы
Индексы Мосбиржи и РТС выросли по итогам торгов на 0,2-1,2%
Индексы Мосбиржи и РТС выросли к закрытию сессии в понедельник.
Обновлено вчера в 12:54
Политика
Reuters: Тереза Мэй может назвать дату своей отставки 27 марта
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй может назвать дату своей отставки в среду, 27 марта.
Обновлено в 07:43
Футбол
«Спартак» запустил мобильного оператора
Московский «Спартак» объявил о запуске проекта «Спартак Мобайл».
Обновлено в 12:11
Экономика
Правительство обещает увеличить пенсии до 20%
Внедрение новой системы индивидуального пенсионного капитала (ИПК) позволит увеличить пенсии участникам программы до 20% в зависимости от уровня заработной платы, сообщает ТАСС со ссылкой на слова вице-премьера, министра финансов Антона Силуанова.
Обновлено в 06:43
Кино
Экстренно госпитализировали Сергея Соловьева
Известного российского режиссера Сергея Соловьева срочно госпитализировали, пишет Star Hit.
Обновлено в 13:58
Происшествия
СК сообщил о задержании экс-министра Абызова
Следователи задержали бывшего министра по делам "Открытого правительства" Михаила Абызова.
Обновлено в 14:35
Политика
Жители Ингушетии протестуют против закона о референдуме
Напомним, на положения закона «О референдуме» ссылались противники подписанного в сентябре 2018 года главами Чечни и Ингушетии соглашения об установлении между субъектами административной границы, когда требовали проведения референдума по этому вопросу.
Обновлено в 05:32
Наука
В Румынии разрабатывают сверхзвуковую «летающую тарелку»
Энтузиасты из Румынии — инженер Разван Саби и старший научный сотрудник Национального института аэрокосмических исследований Румынии Иосиф Тапосу — разрабатывают прототип «летающей тарелки» с вертикальным взлётом и посадкой, а также сверхзвуковым горизонтальным полётом.
Обновлено в 13:51
Спорт
Туктамышева вошла в состав сборной на командный ЧМ
Стал известен состав сборной России на командный чемпионат мира по фигурному катанию.
Обновлено в 11:28
Шоу-бизнес
Стас Бондаренко стал отцом в третий раз
Артист с удовольствием рассказывал поклонникам о том, что происходит в их семье, и вот, 26 марта, обрадовал подписчиков долгожданной новостью — он стал отцом в третий раз.
Обновлено в 10:00
Футбол
Эвра грозит год тюрьмы за гомофобные оскорбления
Эвра грозит год тюрьмы и штраф в размере 40 тысяч евро, если он будет признан виновным в совершении гомофобных преступлений.
Обновлено в 13:47
Авто
Skoda Octavia получила новую версию
Skoda Octavia в версии Dynamic+ получила 17-дюймовые легкосплавные колеса Trius черного цвета.
Обновлено в 06:46
Политика
МИД назвал основания для присутствия российских военных в Венесуэле
В 2001 году Россия и Венесуэла заключили соглашение о военно-техническом сотрудничестве, согласно которому российские специалисты могут присутствовать в южноамериканской стране, говорится в комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой.
Обновлено в 12:35
Авто
АВТОВАЗ в рамках СПИКа локализует производство 26 моделей автомобилей
АВТОВАЗ, который в конце прошлого года подписал с Минпромторгом РФ специнвестконтракт, принял на себя беспрецедентные обязательства по локализации в России производства 26 моделей автомобилей, а также автоматических коробок передач и передовых двигателей, в том числе с турбонагнетателем и на сжатом природном газе.
Обновлено в 06:04
Происшествия
У Кремля выкрали кабель правительственной связи
Фрагмент кабеля правительственной связи похищен из коллектора рядом с московским Кремлем, пишет «Московский комсомолец».
Обновлено в 04:41
Авто
Honda обновит недорогой кроссовер Honda BR-V
Японский автомобильный бренд Honda намерен в 2019 году представить на рынке обновленную версию недорогого кроссовера Honda BR-V.
Обновлено в 01:44
Политика
ООН: Евросоюз несёт большие потери от санкций, чем Россия
Потери Евросоюза от продуктового эмбарго со стороны Москвы оказались больше, чем ущерб России от европейских санкций, заявил спецдокладчик ООН по вопросам негативного воздействия односторонних принудительных мер на права и свободы Идрисс Джазаири.
Обновлено в 09:18
Общество
Вторник в Москве стал самым теплым днем весны и всего года
Обновлено в 05:58
Политика
Изгнанный из студии Соловьева гость зиганул напоследок и скрылся
Лиелайс просил оставить эту тему, поскольку в России живет его семья. На протяжении передачи Соловьев вступал с гостем в пикировки.
Обновлено в 12:04
Энергетика
Тарифы на газ могут вырасти из-за установки умных счетчиков
Стоимость интеллектуальных приборов учета газа (ПУГ) в Минэнерго оценивают примерно в 11-15 тысяч рублей за штуку, тогда как обычные счетчики стоят от двух до пяти тысяч рублей.
Обновлено в 05:53
Культура
Молодежный форум «Таврида» в Крыму начнет работу 11 мая
Обновлено в 13:08
Футбол
УЕФА открыл дело о расизме по итогам матча Черногория – Англия
УЕФА открыла дисциплинарное производство по итогам матча второго тура квалификационного раунда Евро-2020 Черногория – Англия (1:5). Хозяева обвиняются по пяти пунктам: запуск пиротехники, бросание предметов, расистское поведение, массовые беспорядки и блокирование лестничных проходов.
Обновлено в 08:26
Шоу-бизнес
Началова сводила концы с концами, рассказал промоутер
Промоутер звезд шоу-бизнеса Сергей Лавров рассказал, что российская певица Юлия Началова, ушедшая из жизни 16 марта, в последнее время испытывала серьезные финансовые трудности.
Обновлено в 13:01
Авто
Немецкий пенсионер почти 50 лет ждет извинений от BMW
Обновлено в 04:25
Политика
Суд признал незаконной передачу Грудинину мандата КПРФ
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов 14 марта объявил о решении президиума партии передать директору совхоза имени Ленина Павлу Грудинину, принимавшему участие в президентских выборах в 2018 году, мандат Жореса Алферова.
Обновлено 23 марта в 16:49
Футбол
Погребняка условно дисквалифицировали до конца сезона
Нападающий екатеринбургского «Урала» Павел Погребняк условно дисквалифицирован до конца сезона за высказывания о темнокожих футболистах.
Обновлено в 08:51