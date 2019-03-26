Оптовые цены на муку выросли за год более чем на 50%РБК 02:00

Оптовые цены на муку в России за последний год выросли более чем на 50%, свидетельствуют данные аналитической компании «ПроЗерно». 15 марта 2019 года 1 т пшеничной муки высшего сорта стоила в среднем 20,3 тыс. руб. против 13,3 тыс. руб. годом ранее.

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15 марта 2019 года 1 т пшеничной муки высшего сорта стоила в среднем 20,3 тыс. руб. против 13,3 тыс. руб. годом ранее. Цены на муку начали расти в марте 2018-го, и к марту 2019-го они поднялись на 53%, подтверждает партнер практики агропромышленного «НЭО Центра» Инна Гольфанд.

Оптовые цены на муку выросли за год более чем на 50%

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