Энергетика
Росстат подсчитал рост цен производителей на бензин в России в маеRT на русском 09:19
В ведомстве добавили, что увеличение цен на сырую нефть составило 4,5%. Ранее в Росстате сообщили, что средние потребительские цены на бензин в России с 3 по 9 июня увеличились на 0,3% (11 копеек) по сравнению с предыдущей неделей, составив 44,38 рубля за литр.
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