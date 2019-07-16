Экономика
В России рекордно упали оптовые цены на сахарРоссийская газета 05:24
Оптовые цены на сахар в России продолжали снижаться до 12 июля, несмотря на завершение сезона, рассказали "РГ" в Институте конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР).
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с чего всё началось
В июне 2019 года оптовые цены на сахар упали по сравнению с ноябрем 2018-го на 27,5%, следует из данных Союза сахаропроизводителей России (Союзроссахар).РБК00:00
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Автоматически обработано 7328 источников, обновлено в 23:21, Вашингтон
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Суслов заявил, что Киев не сможет поддерживать давление в газопроводах, если утратит транзит.
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Украинские военные по ошибке уничтожили позиции собственных сослуживцев в Донбассе, когда пытались применить новый вид вооружения.
Обновлено вчера в 23:58
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Sky Sport Italia сообщает о визите агент Модрича в офис "Милана" для обсуждения потенциального трансфера хорвата, который в сентябре отпразднует 34-й день рождения.
Обновлено в 17:51
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The National Interest оценил возможности С-500
Американский журнал, специализирующийся на военно-политической тематике, The National Interest, рассмотрел характеристики новейшего российского зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) С-500.
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"Палата представителей решительно осуждает расистские высказывания президента Дональда Трампа, которые узаконили и укрепили боязнь и ненависть по отношению к новым американцам и людям с цветной кожей", - сказано в резолюции.
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В Сицилии восстановят разрушенный город-призрак
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Отмечается, что сотрудники УВД по Западному административному округу были уволены в связи с несоблюдением регламента в исполнении обязанностей – Голунову отказали в адвокате, а также не предоставляли контакт с родственниками на протяжении долгого времени.
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Зарплату рядовым и сержантам ВС РФ существенно поднимут с 1 сентября
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Росгвардия объяснила право не представляться и досматривать телефон
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Почти 70% россиян заявили о хорошем отношении к Украине
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