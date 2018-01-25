Экономика

Оптимизм российского бизнеса снизился до трехлетнего минимумаПолит.ру вчера в 22:58

Нынешний показатель, констатирует РБК, — самый низкий с февраля 2016 года.
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Оптимизм бизнеса в России снизился до минимума за три года

РБКвчера в 17:01

Оптимизм российского бизнеса снизился до трехлетнего минимума

Полит.рувчера в 22:58

О предстоящем росте экономики РФ заявили лишь 15% российских бизнесменов

Накануне.Ruвчера в 21:11

Все меньше предпринимателей верят в рост российской экономики

Эхо Москвывчера в 18:03

Предприниматели не верят в рост российской экономики

Новые Известия00:02

Роста экономики ждут всего 15% российских бизнесменов

Ведомостивчера в 16:49
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 00:03, Вашингтон
Происшествия

Кортеж Зеленского столкнулся с автобусами с детьми

Обновлено вчера в 22:47
Политика

Депутат Рады потребовал снять блокаду с Крыма и Донбасса

Блокадой Крыма и Донбасса украинская власть оттолкнула от себя людей, заявил депутат Верховной рады от «оппозиционного блока» Евгений Мураев 14 июля в эфире телеканала «НАШ».
Обновлено вчера в 02:09
Происшествия

В Башкирии в аварии с автобусом погибли шесть человек

В результате погибли шесть человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на СК РФ. Известно, что в автобусе находились 39 пассажиров.
Обновлено вчера в 14:31
Космос

Первый совместный космический полёт СССР и США прошёл успешно

Первый в истории совместный полёт космических кораблей двух стран прошёл 15 июля 1975 года, 44 года назад.
Обновлено вчера в 18:03
Происшествия

Глава Нижнеудинского района ушел в отставку

Отставка главы Нижнеудинского района Иркутской области Сергея Худоногова, в отношении которого СК РФ возбудил уголовное дело после того, как коммунальные службы в первую очередь ликвидировали последствия паводка в коттедже чиновника, принята районной думой.
Обновлено вчера в 21:36
Армия и оружие

Греция сдала Израилю секреты российского комплекса С-300

Израильские силовики провели боевые испытания С-300 с использованием предоставленный Грецией возможнсотей против своих же самолетов, сообщает "Царьград".
Обновлено вчера в 12:03
Общество

Россияне смогут снимать наличные на кассах магазинов по всей стране

Жители России смогут снимать наличные деньги с банковских карт на кассах магазинов по всей стране.
Обновлено вчера в 21:54
Экономика

Россияне стали тратить больше денег на еду

«Сбербанк» провел опрос, который показал, что россияне продолжают тратить большую часть своих денежных средств на продукты питания.
Обновлено 13 июля в 10:47
Наука

Назван оптимальный для здорового образа жизни напиток

Ранее учёные назвали несолёный томатный сок полезным для сердца напитком.
Обновлено вчера в 23:05
Общество

Россиянам готовят дополнительный выходной

Россиянам могут разрешить брать дополнительный оплачиваемый выходной день один раз в год для прохождения диспансеризации.
Обновлено вчера в 20:15
Экономика

Сечин просит 2,6 трлн рублей льгот на развитие Арктики

План нового проекта изложен в письме главного исполнительного директора «Роснефти» Игоря Сечина, которое он 26 июня написал президенту Владимиру Путину, и в прилагающихся к нему расчетах KPMG.
Обновлено вчера в 16:50
Общество

В Москве в понедельник ожидается до +22°С

В Москве в понедельник, 15 июля, ожидается +22°C.
Обновлено вчера в 23:13
Политика

Мэр Тбилиси заявил о неправоте Путина

Мэр Тбилиси Каха Каладзе считает, что российский президент Владимир Путин предоставляет населению неверную информацию.
Обновлено вчера в 09:08
Политика

Участники акции оппозиции пришли к Мосгоризбиркому

Обновлено вчера в 13:27
Футбол

«Зенит» обыграл «Тамбов» в матче РПЛ

Петербургский футбольный клуб «Зенит» одержал победу над «Тамбовом» в матче первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено вчера в 13:54
Политика

В Совфеде рассказали о способном остановить конфликт в Донбассе звонке

Конфликт в Донбассе начался в 2014 году после госпереворота в Киеве.
Обновлено вчера в 23:07
Экономика

Минтруд предложил выплачивать госпомощь из федерального бюджета

В Министерстве труда России выступили с предложением увеличить выплаты по социальным контрактам при помощи средств из федерального бюджета России.
Обновлено вчера в 14:00
Футбол

Луис Адриано показал фото в русском национальном костюме

Бразильский нападающий московского «Спартака» Луис Адриано в Instagam опубликовал фотографию на фоне берез.
Обновлено вчера в 11:12
Происшествия

МВД задержало бывшего владельца Антипинского НПЗ

В субботу, 13 июля, в московском аэропорту «Шереметьево» по прилету из зарубежной командировки был задержан председатель совета директоров New Stream («Новый Поток») Дмитрий Мазуров, сообщил «Ведомостям» представитель компании.
Обновлено вчера в 18:04
Шоу-бизнес

Меган Маркл и принц Гарри посетили премьеру «Короля Льва»

Меган Маркл впервые вышла в свет с сыном. Мировая премьера «Короля Льва» состоялась 9 июля, во вторник, в Голливуде.
Обновлено вчера в 15:00
Происшествия

В Бурятии эвакуировали детский лагерь из-за лесного пожара

В Бурятии эвакуировали детский лагерь из-за лесного пожара. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС.
Обновлено вчера в 13:20
Политика

У Порошенко пять паспортов, узнали СМИ

У бывшего украинского лидера Петра Порошенко есть пять паспортов на разные имена.
Обновлено вчера в 17:09
Автоспорт

Белорусский лидер «Шелкового пути» на «МАЗе» перевернулся на 8-м этапе

Обновлено вчера в 06:01
Экономика

СМИ сообщили о планах компании из Бахрейна вложить €500 млн в Крым

Обновлено вчера в 23:27
Спорт

Российские волейболисты обыграли США и стали победителями Лиги наций

США, заняв в группе А первое место, в полуфинале сыграли со сборной Бразилии, которая оказалась второй в группе B. Встреча между этими командами завершилась победой американцев — 3:2.
Обновлено вчера в 21:45
Здоровье

Роспотребнадзор запретил купание на 10 пляжах в Крыму

Обновлено вчера в 06:36
Экономика

Эксперты увидели сохранившуюся веру россиян в валюту и депозиты

Лишь 24% россиян считают нужным вкладывать деньги в акции. Для сравнения: в США этот показатель составляет 45%.
Обновлено вчера в 17:01
Политика

Почему премьер Украины назвал «Северный поток — 2» угрозой для ЕС

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что благодарен США и ЕС, в первую очередь государствам Балтии, за поддержку в вопросе препятствования строительству «Северного потока — 2». Он также назвал проект трубопровода «угрозой для Евросоюза» и обвинил Россию в использовании газа для «господства на континенте».
Обновлено 13 июля в 16:34
Происшествия

В Якутии в аварии с грузовиком и микроавтобусом погибли люди

В Якутии в ДТП с грузовиком и микроавтобусом погибли люди, информирует республиканское управление ГИБДД.
Обновлено вчера в 23:54
Космос

У космонавтов на МКС возникли проблемы со спортом

Обновлено вчера в 01:15
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