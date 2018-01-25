Экономика
Оптимизм российского бизнеса снизился до трехлетнего минимумаПолит.ру вчера в 22:58
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 00:03, Вашингтон
Происшествия
Кортеж Зеленского столкнулся с автобусами с детьми
Обновлено вчера в 22:47
Политика
Депутат Рады потребовал снять блокаду с Крыма и Донбасса
Блокадой Крыма и Донбасса украинская власть оттолкнула от себя людей, заявил депутат Верховной рады от «оппозиционного блока» Евгений Мураев 14 июля в эфире телеканала «НАШ».
Обновлено вчера в 02:09
Происшествия
В Башкирии в аварии с автобусом погибли шесть человек
В результате погибли шесть человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на СК РФ. Известно, что в автобусе находились 39 пассажиров.
Обновлено вчера в 14:31
Космос
Первый совместный космический полёт СССР и США прошёл успешно
Первый в истории совместный полёт космических кораблей двух стран прошёл 15 июля 1975 года, 44 года назад.
Обновлено вчера в 18:03
Происшествия
Глава Нижнеудинского района ушел в отставку
Отставка главы Нижнеудинского района Иркутской области Сергея Худоногова, в отношении которого СК РФ возбудил уголовное дело после того, как коммунальные службы в первую очередь ликвидировали последствия паводка в коттедже чиновника, принята районной думой.
Обновлено вчера в 21:36
Армия и оружие
Греция сдала Израилю секреты российского комплекса С-300
Израильские силовики провели боевые испытания С-300 с использованием предоставленный Грецией возможнсотей против своих же самолетов, сообщает "Царьград".
Обновлено вчера в 12:03
Общество
Россияне смогут снимать наличные на кассах магазинов по всей стране
Жители России смогут снимать наличные деньги с банковских карт на кассах магазинов по всей стране.
Обновлено вчера в 21:54
Экономика
Россияне стали тратить больше денег на еду
«Сбербанк» провел опрос, который показал, что россияне продолжают тратить большую часть своих денежных средств на продукты питания.
Обновлено 13 июля в 10:47
Наука
Назван оптимальный для здорового образа жизни напиток
Ранее учёные назвали несолёный томатный сок полезным для сердца напитком.
Обновлено вчера в 23:05
Общество
Россиянам готовят дополнительный выходной
Россиянам могут разрешить брать дополнительный оплачиваемый выходной день один раз в год для прохождения диспансеризации.
Обновлено вчера в 20:15
Экономика
Сечин просит 2,6 трлн рублей льгот на развитие Арктики
План нового проекта изложен в письме главного исполнительного директора «Роснефти» Игоря Сечина, которое он 26 июня написал президенту Владимиру Путину, и в прилагающихся к нему расчетах KPMG.
Обновлено вчера в 16:50
Общество
В Москве в понедельник ожидается до +22°С
В Москве в понедельник, 15 июля, ожидается +22°C.
Обновлено вчера в 23:13
Политика
Мэр Тбилиси заявил о неправоте Путина
Мэр Тбилиси Каха Каладзе считает, что российский президент Владимир Путин предоставляет населению неверную информацию.
Обновлено вчера в 09:08
Политика
Участники акции оппозиции пришли к Мосгоризбиркому
Обновлено вчера в 13:27
Футбол
«Зенит» обыграл «Тамбов» в матче РПЛ
Петербургский футбольный клуб «Зенит» одержал победу над «Тамбовом» в матче первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено вчера в 13:54
Политика
В Совфеде рассказали о способном остановить конфликт в Донбассе звонке
Конфликт в Донбассе начался в 2014 году после госпереворота в Киеве.
Обновлено вчера в 23:07
Экономика
Минтруд предложил выплачивать госпомощь из федерального бюджета
В Министерстве труда России выступили с предложением увеличить выплаты по социальным контрактам при помощи средств из федерального бюджета России.
Обновлено вчера в 14:00
Футбол
Луис Адриано показал фото в русском национальном костюме
Бразильский нападающий московского «Спартака» Луис Адриано в Instagam опубликовал фотографию на фоне берез.
Обновлено вчера в 11:12
Происшествия
МВД задержало бывшего владельца Антипинского НПЗ
В субботу, 13 июля, в московском аэропорту «Шереметьево» по прилету из зарубежной командировки был задержан председатель совета директоров New Stream («Новый Поток») Дмитрий Мазуров, сообщил «Ведомостям» представитель компании.
Обновлено вчера в 18:04
Шоу-бизнес
Меган Маркл и принц Гарри посетили премьеру «Короля Льва»
Меган Маркл впервые вышла в свет с сыном. Мировая премьера «Короля Льва» состоялась 9 июля, во вторник, в Голливуде.
Обновлено вчера в 15:00
Происшествия
В Бурятии эвакуировали детский лагерь из-за лесного пожара
В Бурятии эвакуировали детский лагерь из-за лесного пожара. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС.
Обновлено вчера в 13:20
Политика
У Порошенко пять паспортов, узнали СМИ
У бывшего украинского лидера Петра Порошенко есть пять паспортов на разные имена.
Обновлено вчера в 17:09
Автоспорт
Белорусский лидер «Шелкового пути» на «МАЗе» перевернулся на 8-м этапе
Обновлено вчера в 06:01
Экономика
СМИ сообщили о планах компании из Бахрейна вложить €500 млн в Крым
Обновлено вчера в 23:27
Спорт
Российские волейболисты обыграли США и стали победителями Лиги наций
США, заняв в группе А первое место, в полуфинале сыграли со сборной Бразилии, которая оказалась второй в группе B. Встреча между этими командами завершилась победой американцев — 3:2.
Обновлено вчера в 21:45
Здоровье
Роспотребнадзор запретил купание на 10 пляжах в Крыму
Обновлено вчера в 06:36
Экономика
Эксперты увидели сохранившуюся веру россиян в валюту и депозиты
Лишь 24% россиян считают нужным вкладывать деньги в акции. Для сравнения: в США этот показатель составляет 45%.
Обновлено вчера в 17:01
Политика
Почему премьер Украины назвал «Северный поток — 2» угрозой для ЕС
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что благодарен США и ЕС, в первую очередь государствам Балтии, за поддержку в вопросе препятствования строительству «Северного потока — 2». Он также назвал проект трубопровода «угрозой для Евросоюза» и обвинил Россию в использовании газа для «господства на континенте».
Обновлено 13 июля в 16:34
Происшествия
В Якутии в аварии с грузовиком и микроавтобусом погибли люди
В Якутии в ДТП с грузовиком и микроавтобусом погибли люди, информирует республиканское управление ГИБДД.
Обновлено вчера в 23:54
Космос
У космонавтов на МКС возникли проблемы со спортом
Обновлено вчера в 01:15