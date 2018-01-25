Экономика

Оптимизм российского бизнеса снизился до трехлетнего минимумаПолит.ру вчера в 22:58

Нынешний показатель, констатирует РБК, — самый низкий с февраля 2016 года.
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Предприниматели не верят в рост российской экономики

Новые Известия00:02

Оптимизм российского бизнеса снизился до трехлетнего минимума

Полит.рувчера в 22:58

Роста экономики ждут всего 15% российских бизнесменов

Ведомостивчера в 16:49

Все меньше предпринимателей верят в рост российской экономики

Эхо Москвывчера в 18:03

Оптимизм бизнеса в России снизился до минимума за три года

РБКвчера в 17:01

О предстоящем росте экономики РФ заявили лишь 15% российских бизнесменов

Накануне.Ruвчера в 21:11
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 00:36, Вашингтон
Гаджеты

Первый смартфон Meizu с поддержкой 5G выйдет в следующем году

В следующем году технология станет «зрелой», поэтому соответствующий смартфон Meizu появится только в 2020 году.
Обновлено вчера в 02:38
Происшествия

Кортеж Зеленского столкнулся с автобусами с детьми

В Запорожской области автомобили из кортежа президента Украины Владимира Зеленского попали в ДТП с автобусами, перевозившими детей.
Обновлено вчера в 22:47
Авто

Армейский грузовик «Гелендваген» выставили на продажу в Сети

Армейский грузовик пикап Mercedes G-Class («Гелендваген») выставили на продажу на интернет-площадке «eBay».
Обновлено вчера в 10:53
Технологии

Нейросеть научилась распознавать собак по отпечатку носа

Обновлено вчера в 08:46
Спорт

Российские волейболисты обыграли США и стали победителями Лиги наций

Самым ценным игроком Лиги наций стал американец Мэттью Андерсон. Лига наций — новый турнир, первый розыгрыш которого состоялся в 2018 году.
Обновлено вчера в 21:45
Экономика

Россияне смогут снимать наличные в магазинах по всей стране

Заместитель главы Ассоциации банков России (АБР) Алексей Войлуков заявил, что россияне смогут снять наличные в кассах магазинов.
Обновлено вчера в 19:08
Происшествия

Опубликовано видео приплывшего к людям за помощью морского дьявола

В Сети появилась видеозапись, на которой огромный скат манта, известный под названием морской дьявол, подплыл к снорклингистам и попросил их о помощи.
Обновлено вчера в 03:47
Политика

Столтенберг заявил о «полной ответственности» РФ за разрушение ДРСМД

Россия понесет полную ответственность за возможное свертывание Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), из которого ранее вышли США, заявил генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг в своей статье для Frankfurter Allgemeine Zeitung.
Обновлено вчера в 19:38
Экономика

Сечин просит 2,6 трлн рублей льгот на развитие Арктики

План нового проекта изложен в письме главного исполнительного директора «Роснефти» Игоря Сечина, которое он 26 июня написал президенту Владимиру Путину, и в прилагающихся к нему расчетах KPMG.
Обновлено вчера в 16:50
Политика

Москалькова заявила о попытках давления на суд по делу Вышинского

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила, что ей стало известно о возможных провокациях и попытках давления радикалов на украинских судей по делу руководителя портала "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского.
Обновлено вчера в 17:41
Общество

Гороскоп на неделю с 15 по 21 июля: придется все исправить

На этой неделе для Овнов начнется небольшой период для наращивания капитала и укрепления собственного благосостояния.
Обновлено 13 июля в 02:18
Политика

Глава NASA объяснил причины отсутствия американцев на Марсе и Луне

Брайденстайн рассказал, что в 1990-х и 2000-х годах NASA уже предпринимало попытки вернуться на Луну и высадиться на Марсе, однако эти программы были слишком долгими и дорогими.
Обновлено вчера в 20:45
Происшествия

В кузбасском море воронка утащила на дно мать и ребёнка

Обновлено вчера в 21:01
Происшествия

МВД задержало бывшего владельца Антипинского НПЗ

В субботу, 13 июля, в московском аэропорту «Шереметьево» по прилету из зарубежной командировки был задержан председатель совета директоров New Stream («Новый Поток») Дмитрий Мазуров, сообщил «Ведомостям» представитель компании.
Обновлено вчера в 18:04
Общество

Еще один выходной может появиться у россиян

Дополнительный оплачиваемый выходной один раз в год предлагают предоставить россиянам для прохождения диспансеризации, пишет «Российская газета» со ссылкой на источники и инициативу Минтруда.
Обновлено вчера в 21:50
Происшествия

Вице-премьер Виталий Мутко вновь прилетел в Иркутскую область

Обновлено вчера в 23:00
Происшествия

Три человека погибли в ДТП с микроавтобусом в Якутии

В микроавтобус с людьми в Якутии врезался грузовик, сообщило «РИА Новости» со ссылкой на источник в республиканском управлении ГИБДД.
Обновлено в 00:24
Политика

Соболь агитировала своих сторонников на столкновение с полицией

Юрист «ФБК» и оппозиционный кандидат в Мосгордуму Любовь Соболь оказалась недовольна бесконфликтным ходом несанкционированного митинга — она намеренно подталкивала своих сторонников на силовые столкновения с полицией, сообщает РИА ФАН.
Обновлено вчера в 14:54
Общество

Москвичей на следующей неделе ожидает потепление

Московский регион ждет небольшое потепление, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.
Обновлено вчера в 22:26
Экономика

Минтруд предложил выплачивать госпомощь из федерального бюджета

В Министерстве труда России выступили с предложением увеличить выплаты по социальным контрактам при помощи средств из федерального бюджета России.
Обновлено вчера в 14:00
Происшествия

Россияне пострадали в ЧП у дворца Шекинских ханов в Азербайджане

Двое россиян, чьи имена не разглашаются, пострадали при падении дерева во Дворце шекинских ханов в Азербайджане.
Обновлено вчера в 08:01
Происшествия

В ДТП погибла звезда YouTube и Instagram Эмили Хартридж

В информационном агентстве The Daily Mail заявили, что на территории Великобритании в результате дорожной аварии погибла популярная 35-летняя блогерша Эмили Хартридж.
Обновлено вчера в 03:05
Происшествия

Девять человек погибли при крушении самолета в Швеции

В результате крушения одномоторного самолета вблизи шведского города Умео на севере страны погибли девять человек, сообщает The Local.
Обновлено вчера в 11:21
Происшествия

Пять человек погибли в результате пожара в частном доме в Жуковском

Обновлено вчера в 23:52
Путешествия

Туристы из Ростова не могут вылететь из аэропорта в Сеуле

Обновлено вчера в 08:31
Политика

Названы возможные сроки снятия украинской блокады с Крыма и Донбасса

15 июля депутат Верховной рады Евгений Мураев заявил, что блокада Крыма и Донбасса обернулась плачевными последствиями для Украины.
Обновлено в 00:15
Политика

Почему премьер Украины назвал «Северный поток — 2» угрозой для ЕС

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что благодарен США и ЕС, в первую очередь государствам Балтии, за поддержку в вопросе препятствования строительству «Северного потока — 2». Он также назвал проект трубопровода «угрозой для Евросоюза» и обвинил Россию в использовании газа для «господства на континенте».
Обновлено 13 июля в 16:34
Происшествия

Глава Нижнеудинского района ушел в отставку

Отставка главы Нижнеудинского района Иркутской области Сергея Худоногова, в отношении которого СК РФ возбудил уголовное дело после того, как коммунальные службы в первую очередь ликвидировали последствия паводка в коттедже чиновника, принята районной думой.
Обновлено вчера в 21:36
Шоу-бизнес

От Эстонии до Майами: где российские звезды покупают недвижимость

Понаровская переехала в Эстонию, где у нее есть собственный дом.
Обновлено вчера в 23:00
Наука

Ученые рассказали, почему все люди должны начать есть насекомых

Ученые обнаружили большое количество антиоксидантов и других полезных веществ в теле кузнечиков, шелкопрядов, муравьев и других насекомых.
Обновлено в 00:19
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