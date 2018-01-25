Нынешний показатель, констатирует РБК, — самый низкий с февраля 2016 года.

Гаджеты Первый смартфон Meizu с поддержкой 5G выйдет в следующем году В следующем году технология станет «зрелой», поэтому соответствующий смартфон Meizu появится только в 2020 году.

Происшествия Кортеж Зеленского столкнулся с автобусами с детьми В Запорожской области автомобили из кортежа президента Украины Владимира Зеленского попали в ДТП с автобусами, перевозившими детей.

Спорт Российские волейболисты обыграли США и стали победителями Лиги наций Самым ценным игроком Лиги наций стал американец Мэттью Андерсон. Лига наций — новый турнир, первый розыгрыш которого состоялся в 2018 году.

Экономика Россияне смогут снимать наличные в магазинах по всей стране Заместитель главы Ассоциации банков России (АБР) Алексей Войлуков заявил, что россияне смогут снять наличные в кассах магазинов.

Происшествия Опубликовано видео приплывшего к людям за помощью морского дьявола В Сети появилась видеозапись, на которой огромный скат манта, известный под названием морской дьявол, подплыл к снорклингистам и попросил их о помощи.

Политика Столтенберг заявил о «полной ответственности» РФ за разрушение ДРСМД Россия понесет полную ответственность за возможное свертывание Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), из которого ранее вышли США, заявил генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг в своей статье для Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Экономика Сечин просит 2,6 трлн рублей льгот на развитие Арктики План нового проекта изложен в письме главного исполнительного директора «Роснефти» Игоря Сечина, которое он 26 июня написал президенту Владимиру Путину, и в прилагающихся к нему расчетах KPMG.

Политика Москалькова заявила о попытках давления на суд по делу Вышинского Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила, что ей стало известно о возможных провокациях и попытках давления радикалов на украинских судей по делу руководителя портала "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского.

Общество Гороскоп на неделю с 15 по 21 июля: придется все исправить На этой неделе для Овнов начнется небольшой период для наращивания капитала и укрепления собственного благосостояния.

Политика Глава NASA объяснил причины отсутствия американцев на Марсе и Луне Брайденстайн рассказал, что в 1990-х и 2000-х годах NASA уже предпринимало попытки вернуться на Луну и высадиться на Марсе, однако эти программы были слишком долгими и дорогими.

Происшествия МВД задержало бывшего владельца Антипинского НПЗ В субботу, 13 июля, в московском аэропорту «Шереметьево» по прилету из зарубежной командировки был задержан председатель совета директоров New Stream («Новый Поток») Дмитрий Мазуров, сообщил «Ведомостям» представитель компании.

Общество Еще один выходной может появиться у россиян Дополнительный оплачиваемый выходной один раз в год предлагают предоставить россиянам для прохождения диспансеризации, пишет «Российская газета» со ссылкой на источники и инициативу Минтруда.

Происшествия Три человека погибли в ДТП с микроавтобусом в Якутии В микроавтобус с людьми в Якутии врезался грузовик, сообщило «РИА Новости» со ссылкой на источник в республиканском управлении ГИБДД.

Политика Соболь агитировала своих сторонников на столкновение с полицией Юрист «ФБК» и оппозиционный кандидат в Мосгордуму Любовь Соболь оказалась недовольна бесконфликтным ходом несанкционированного митинга — она намеренно подталкивала своих сторонников на силовые столкновения с полицией, сообщает РИА ФАН.

Общество Москвичей на следующей неделе ожидает потепление Московский регион ждет небольшое потепление, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

Экономика Минтруд предложил выплачивать госпомощь из федерального бюджета В Министерстве труда России выступили с предложением увеличить выплаты по социальным контрактам при помощи средств из федерального бюджета России.

Происшествия Россияне пострадали в ЧП у дворца Шекинских ханов в Азербайджане Двое россиян, чьи имена не разглашаются, пострадали при падении дерева во Дворце шекинских ханов в Азербайджане.

Происшествия В ДТП погибла звезда YouTube и Instagram Эмили Хартридж В информационном агентстве The Daily Mail заявили, что на территории Великобритании в результате дорожной аварии погибла популярная 35-летняя блогерша Эмили Хартридж.

Происшествия Девять человек погибли при крушении самолета в Швеции В результате крушения одномоторного самолета вблизи шведского города Умео на севере страны погибли девять человек, сообщает The Local.

Политика Названы возможные сроки снятия украинской блокады с Крыма и Донбасса 15 июля депутат Верховной рады Евгений Мураев заявил, что блокада Крыма и Донбасса обернулась плачевными последствиями для Украины.

Политика Почему премьер Украины назвал «Северный поток — 2» угрозой для ЕС Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что благодарен США и ЕС, в первую очередь государствам Балтии, за поддержку в вопросе препятствования строительству «Северного потока — 2». Он также назвал проект трубопровода «угрозой для Евросоюза» и обвинил Россию в использовании газа для «господства на континенте».

Происшествия Глава Нижнеудинского района ушел в отставку Отставка главы Нижнеудинского района Иркутской области Сергея Худоногова, в отношении которого СК РФ возбудил уголовное дело после того, как коммунальные службы в первую очередь ликвидировали последствия паводка в коттедже чиновника, принята районной думой.