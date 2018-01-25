Экономика
Оптимизм российского бизнеса снизился до трехлетнего минимумаПолит.ру вчера в 22:58
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Гаджеты
Первый смартфон Meizu с поддержкой 5G выйдет в следующем году
В следующем году технология станет «зрелой», поэтому соответствующий смартфон Meizu появится только в 2020 году.
Обновлено вчера в 02:38
Происшествия
Кортеж Зеленского столкнулся с автобусами с детьми
В Запорожской области автомобили из кортежа президента Украины Владимира Зеленского попали в ДТП с автобусами, перевозившими детей.
Обновлено вчера в 22:47
Авто
Армейский грузовик «Гелендваген» выставили на продажу в Сети
Армейский грузовик пикап Mercedes G-Class («Гелендваген») выставили на продажу на интернет-площадке «eBay».
Обновлено вчера в 10:53
Технологии
Нейросеть научилась распознавать собак по отпечатку носа
Обновлено вчера в 08:46
Спорт
Российские волейболисты обыграли США и стали победителями Лиги наций
Самым ценным игроком Лиги наций стал американец Мэттью Андерсон. Лига наций — новый турнир, первый розыгрыш которого состоялся в 2018 году.
Обновлено вчера в 21:45
Экономика
Россияне смогут снимать наличные в магазинах по всей стране
Заместитель главы Ассоциации банков России (АБР) Алексей Войлуков заявил, что россияне смогут снять наличные в кассах магазинов.
Обновлено вчера в 19:08
Происшествия
Опубликовано видео приплывшего к людям за помощью морского дьявола
В Сети появилась видеозапись, на которой огромный скат манта, известный под названием морской дьявол, подплыл к снорклингистам и попросил их о помощи.
Обновлено вчера в 03:47
Политика
Столтенберг заявил о «полной ответственности» РФ за разрушение ДРСМД
Россия понесет полную ответственность за возможное свертывание Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), из которого ранее вышли США, заявил генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг в своей статье для Frankfurter Allgemeine Zeitung.
Обновлено вчера в 19:38
Экономика
Сечин просит 2,6 трлн рублей льгот на развитие Арктики
План нового проекта изложен в письме главного исполнительного директора «Роснефти» Игоря Сечина, которое он 26 июня написал президенту Владимиру Путину, и в прилагающихся к нему расчетах KPMG.
Обновлено вчера в 16:50
Политика
Москалькова заявила о попытках давления на суд по делу Вышинского
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила, что ей стало известно о возможных провокациях и попытках давления радикалов на украинских судей по делу руководителя портала "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского.
Обновлено вчера в 17:41
Общество
Гороскоп на неделю с 15 по 21 июля: придется все исправить
На этой неделе для Овнов начнется небольшой период для наращивания капитала и укрепления собственного благосостояния.
Обновлено 13 июля в 02:18
Политика
Глава NASA объяснил причины отсутствия американцев на Марсе и Луне
Брайденстайн рассказал, что в 1990-х и 2000-х годах NASA уже предпринимало попытки вернуться на Луну и высадиться на Марсе, однако эти программы были слишком долгими и дорогими.
Обновлено вчера в 20:45
Происшествия
В кузбасском море воронка утащила на дно мать и ребёнка
Обновлено вчера в 21:01
Происшествия
МВД задержало бывшего владельца Антипинского НПЗ
В субботу, 13 июля, в московском аэропорту «Шереметьево» по прилету из зарубежной командировки был задержан председатель совета директоров New Stream («Новый Поток») Дмитрий Мазуров, сообщил «Ведомостям» представитель компании.
Обновлено вчера в 18:04
Общество
Еще один выходной может появиться у россиян
Дополнительный оплачиваемый выходной один раз в год предлагают предоставить россиянам для прохождения диспансеризации, пишет «Российская газета» со ссылкой на источники и инициативу Минтруда.
Обновлено вчера в 21:50
Происшествия
Вице-премьер Виталий Мутко вновь прилетел в Иркутскую область
Обновлено вчера в 23:00
Происшествия
Три человека погибли в ДТП с микроавтобусом в Якутии
В микроавтобус с людьми в Якутии врезался грузовик, сообщило «РИА Новости» со ссылкой на источник в республиканском управлении ГИБДД.
Обновлено в 00:24
Политика
Соболь агитировала своих сторонников на столкновение с полицией
Юрист «ФБК» и оппозиционный кандидат в Мосгордуму Любовь Соболь оказалась недовольна бесконфликтным ходом несанкционированного митинга — она намеренно подталкивала своих сторонников на силовые столкновения с полицией, сообщает РИА ФАН.
Обновлено вчера в 14:54
Общество
Москвичей на следующей неделе ожидает потепление
Московский регион ждет небольшое потепление, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.
Обновлено вчера в 22:26
Экономика
Минтруд предложил выплачивать госпомощь из федерального бюджета
В Министерстве труда России выступили с предложением увеличить выплаты по социальным контрактам при помощи средств из федерального бюджета России.
Обновлено вчера в 14:00
Происшествия
Россияне пострадали в ЧП у дворца Шекинских ханов в Азербайджане
Двое россиян, чьи имена не разглашаются, пострадали при падении дерева во Дворце шекинских ханов в Азербайджане.
Обновлено вчера в 08:01
Происшествия
В ДТП погибла звезда YouTube и Instagram Эмили Хартридж
В информационном агентстве The Daily Mail заявили, что на территории Великобритании в результате дорожной аварии погибла популярная 35-летняя блогерша Эмили Хартридж.
Обновлено вчера в 03:05
Происшествия
Девять человек погибли при крушении самолета в Швеции
В результате крушения одномоторного самолета вблизи шведского города Умео на севере страны погибли девять человек, сообщает The Local.
Обновлено вчера в 11:21
Происшествия
Пять человек погибли в результате пожара в частном доме в Жуковском
Обновлено вчера в 23:52
Путешествия
Туристы из Ростова не могут вылететь из аэропорта в Сеуле
Обновлено вчера в 08:31
Политика
Названы возможные сроки снятия украинской блокады с Крыма и Донбасса
15 июля депутат Верховной рады Евгений Мураев заявил, что блокада Крыма и Донбасса обернулась плачевными последствиями для Украины.
Обновлено в 00:15
Политика
Почему премьер Украины назвал «Северный поток — 2» угрозой для ЕС
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что благодарен США и ЕС, в первую очередь государствам Балтии, за поддержку в вопросе препятствования строительству «Северного потока — 2». Он также назвал проект трубопровода «угрозой для Евросоюза» и обвинил Россию в использовании газа для «господства на континенте».
Обновлено 13 июля в 16:34
Происшествия
Глава Нижнеудинского района ушел в отставку
Отставка главы Нижнеудинского района Иркутской области Сергея Худоногова, в отношении которого СК РФ возбудил уголовное дело после того, как коммунальные службы в первую очередь ликвидировали последствия паводка в коттедже чиновника, принята районной думой.
Обновлено вчера в 21:36
Шоу-бизнес
От Эстонии до Майами: где российские звезды покупают недвижимость
Понаровская переехала в Эстонию, где у нее есть собственный дом.
Обновлено вчера в 23:00
Наука
Ученые рассказали, почему все люди должны начать есть насекомых
Ученые обнаружили большое количество антиоксидантов и других полезных веществ в теле кузнечиков, шелкопрядов, муравьев и других насекомых.
Обновлено в 00:19