Экономика
Оптимизм бизнеса в России снизился до минимума за три годаРБК вчера в 17:01
Число компаний, которые планируют расширить штат сотрудников в ближайший год, снизилось до 6%. Это меньше среднемирового уровня в 10% и самый низкий показатель с февраля 2016 года.
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с чего всё началось
В июне до трехлетнего минимума опустился и совокупный индекс PMI (отражает изменение деловой активности обрабатывающих отраслей и сферы услуг) – до 49,2 пункта с 51,5 в мае. Это ниже критического значения в 50 пунктов, отделяющего рост активности от спада.Ведомостивчера в 16:49
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Состояние избитой в Ингушетии девочки улучшилось
Состояние избитой в Ингушетии девочки серьезно улучшилось. В настоящее время проводится необходимое лечение.
Обновлено 13 июля в 07:52
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Штормовое предупреждение в Татарстане: ожидаются ливни, грозы и град
Ожидается сильный ветер порывами до 15-20 м / с, локально до 24 м / с В ближайшие 1-3 часа, с сохранением в течение дня и вечером 15 июля 2019 г. на территории Республики Татарстан местами ожидаются грозы, сильные дожди, ливни, град, сильный ветер порывами до 15-20 м / с, локально до 24 м / с.
Обновлено в 02:03
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Орловские врачи скорой помощи объявили «итальянскую забастовку»
Сотрудники орловской станции скорой помощи в понедельник начали "итальянскую забастовку", сообщил "Интерфаксу" глава профсоюза "Действие" Дмитрий Серегин.
Обновлено в 04:04
Экономика
«Яндекс.Такси» покупает активы группы компаний «Везет»
Компания «Яндекс.Такси» заключила соглашение о покупке программного обеспечения и колл-центров группы компаний «Везет» (бренды такси «Везет», «Лидер», Red Taxi и Fasten), сообщила пресс-служба «Яндекса».
Обновлено в 03:19
Происшествия
Полиция разогнала участников акции протеста у Мосгоризбиркома
Обновлено вчера в 11:17
Интернет
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Банк "Открытие" объявил о том, что в мобильном банке "Открытие" появилась возможность привязать карту стороннего банка и оформить регулярный платеж.
Обновлено в 04:02
Экономика
На кассах магазинов по всей России начнут выдавать наличные
Россияне смогут снимать наличные деньги в кассах магазинов по всей стране, пишут СМИ.
Обновлено в 04:31
Происшествия
Опубликовано видео приплывшего к людям за помощью морского дьявола
В Сети появилась видеозапись, на которой огромный скат манта, известный под названием морской дьявол, подплыл к снорклингистам и попросил их о помощи.
Обновлено вчера в 03:47
Наука
Назван оптимальный для здорового образа жизни напиток
Обновлено вчера в 23:05
Общество
В Испании 320 поездов отменены из-за забастовки
Более 300 поездов отменены в понедельник, 15 июля, в Испании, в связи с забастовкой работников железных дорог.
Обновлено в 04:57
Происшествия
Суд приговорил экс-губернатора ЕАО Винникова к четырем годам условно
Биробиджанский районный суд в Еврейской автономной области приговорил бывшего губернатора региона Александра Винникова к четырем годам колонии условно.
Обновлено в 03:30
Экономика
The Bell: ФНС заблокировала счета «Синергии»
ФНС заблокировала операции по счетам шести компаниям, связанным с бизнес-школой и частным университетом в России «Синергия».
Обновлено в 03:57
Происшествия
Кортеж Зеленского столкнулся с автобусами с детьми
В Запорожской области автомобили из кортежа президента Украины Владимира Зеленского попали в ДТП с автобусами, перевозившими детей.
Обновлено вчера в 22:47
Происшествия
Новокузнечанин ответит перед судом за неуважение Путина
Центральный суд Новокузнецка назначил рассмотрение дела на 24 июля.
Обновлено в 04:37
Происшествия
Игрок «Спартака» пойман с поддельными правами
Форвард клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Спартак" Михаил Котляревский был пойман с поддельными водительскими правами, сообщает сайт kp.ru.
Обновлено в 02:23
Наука
Ученые ЦЕРН открыли новую частицу
Институт ядерной физики РАН проинформировал о том, что группа специалистов Европейской организации по ядерным исследованиям (ЦЕРН), в числе которых и российские физики, открыла два новых возбужденных состояния прелестного бариона.
Обновлено в 04:42
Экономика
Глава Минэкономразвития РФ прибыл в Тольятти на форум моногородов
Глава Минэкономразвития России Максим Орешкин прибыл в Тольятти на форум моногородов.
Обновлено в 03:25
Кино
Новым агентом 007 станет темнокожая женщина, пишут СМИ
Обновлено в 04:52
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В понедельник на Землю обрушится сильная магнитная буря
Обновлено вчера в 11:58
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Студентку из Москвы насильно вывезли для свадьбы в Чечне
Обновлено вчера в 13:00
Футбол
Григорян попытается обыграть «Зенит», чтобы больше не быть «петухом»
Всё просто – Александр Витальевич хочет наконец-то освободиться от позорного прозвища «петух».
Обновлено вчера в 08:33
Космос
NASA опубликовало сделанный с орбиты Марса снимок аппарата Curiosity
NASA опубликовало фото марсохода Curiosity, сделанное с орбиты Красной планеты другим аппаратом, пишет 14 июля ТАСС.
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Опубликованы фото со свадьбы Африкантовой и Капаклы из «Дома-2»
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Hubble обнаружил необычный диск у черной дыры
С помощью телескопа Hubble астрономы обнаружили неожиданный тонкий диск, состоящий из материала, окружающего сверхмассивную черную дыру в сердце спиральной галактики NGC 3147, которая находится от нас на расстоянии 130 млн световых лет.
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Ученого ЦНИИмаш отправили под домашний арест по подозрению в госизмене
Научный сотрудник ФГУП ЦНИИмаш, кандидат технический наук Сергей Мещеряков отправлен под домашний арест по подозрению в государственной измене, сообщил «МБХ медиа» сын ученого Виктора Кудрявцева.
Обновлено в 04:58
Происшествия
На Алтае в реке нашли урну с прахом ветерана ВОВ
Обновлено в 02:29
Игры
Авторы Cyberpunk 2077 рассказали о самом большом улучшении игры за последний год
Квест-директор CD Projekt RED Матеуш Томашкевич в разговоре с изданием GamingBolt назвал самое большое улучшение Cyberpunk 2077 за последний год.
Обновлено в 04:05
Общество
В России стартовал эксперимент по маркировке молочной продукции
С 15 июля в России начался эксперимент по маркировке молочных продуктов.
Обновлено вчера в 22:23
Происшествия
МВД задержало бывшего владельца Антипинского НПЗ
В субботу, 13 июля, в московском аэропорту «Шереметьево» по прилете из зарубежной командировки был задержан председатель совета директоров New Stream («Новый поток») Дмитрий Мазуров, сообщил «Ведомостям» представитель компании.
Обновлено вчера в 18:04