Экономика

Оптимизм бизнеса в России снизился до минимума за три годаРБК вчера в 17:01

Число компаний, которые планируют расширить штат сотрудников в ближайший год, снизилось до 6%. Это меньше среднемирового уровня в 10% и самый низкий показатель с февраля 2016 года.
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Роста экономики ждут всего 15% российских бизнесменов

В июне до трехлетнего минимума опустился и совокупный индекс PMI (отражает изменение деловой активности обрабатывающих отраслей и сферы услуг) – до 49,2 пункта с 51,5 в мае. Это ниже критического значения в 50 пунктов, отделяющего рост активности от спада.
Ведомостивчера в 16:49

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Оптимизм бизнеса в России снизился до минимума за три года

ПРАЙМ01:22

Оптимизм бизнеса в России снизился до минимума

Deita.ru00:45

Роста экономики ждут всего 15% российских бизнесменов

Ведомостивчера в 16:49

О предстоящем росте экономики РФ заявили лишь 15% российских бизнесменов

Накануне.Ruвчера в 21:11

Все меньше предпринимателей верят в рост российской экономики

Эхо Москвывчера в 18:03

Оптимизм бизнеса в России снизился до минимума за три года

РБКвчера в 17:01

Оптимизм российского бизнеса снизился до трехлетнего минимума

Полит.рувчера в 22:58
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Происшествия

Состояние избитой в Ингушетии девочки улучшилось

Состояние избитой в Ингушетии девочки серьезно улучшилось. В настоящее время проводится необходимое лечение.
Обновлено 13 июля в 07:52
Общество

Штормовое предупреждение в Татарстане: ожидаются ливни, грозы и град

Ожидается сильный ветер порывами до 15-20 м / с, локально до 24 м / с В ближайшие 1-3 часа, с сохранением в течение дня и вечером 15 июля 2019 г. на территории Республики Татарстан местами ожидаются грозы, сильные дожди, ливни, град, сильный ветер порывами до 15-20 м / с, локально до 24 м / с.
Обновлено в 02:03
Общество

Орловские врачи скорой помощи объявили «итальянскую забастовку»

Сотрудники орловской станции скорой помощи в понедельник начали "итальянскую забастовку", сообщил "Интерфаксу" глава профсоюза "Действие" Дмитрий Серегин.
Обновлено в 04:04
Экономика

«Яндекс.Такси» покупает активы группы компаний «Везет»

Компания «Яндекс.Такси» заключила соглашение о покупке программного обеспечения и колл-центров группы компаний «Везет» (бренды такси «Везет», «Лидер», Red Taxi и Fasten), сообщила пресс-служба «Яндекса».
Обновлено в 03:19
Происшествия

Полиция разогнала участников акции протеста у Мосгоризбиркома

Обновлено вчера в 11:17
Интернет

Банк «Открытие» расширил функциональность мобильного приложения

Банк "Открытие" объявил о том, что в мобильном банке "Открытие" появилась возможность привязать карту стороннего банка и оформить регулярный платеж.
Обновлено в 04:02
Экономика

На кассах магазинов по всей России начнут выдавать наличные

Россияне смогут снимать наличные деньги в кассах магазинов по всей стране, пишут СМИ.
Обновлено в 04:31
Происшествия

Опубликовано видео приплывшего к людям за помощью морского дьявола

В Сети появилась видеозапись, на которой огромный скат манта, известный под названием морской дьявол, подплыл к снорклингистам и попросил их о помощи.
Обновлено вчера в 03:47
Наука

Назван оптимальный для здорового образа жизни напиток

Обновлено вчера в 23:05
Общество

В Испании 320 поездов отменены из-за забастовки

Более 300 поездов отменены в понедельник, 15 июля, в Испании, в связи с забастовкой работников железных дорог.
Обновлено в 04:57
Происшествия

Суд приговорил экс-губернатора ЕАО Винникова к четырем годам условно

Биробиджанский районный суд в Еврейской автономной области приговорил бывшего губернатора региона Александра Винникова к четырем годам колонии условно.
Обновлено в 03:30
Экономика

The Bell: ФНС заблокировала счета «Синергии»

ФНС заблокировала операции по счетам шести компаниям, связанным с бизнес-школой и частным университетом в России «Синергия».
Обновлено в 03:57
Происшествия

Кортеж Зеленского столкнулся с автобусами с детьми

В Запорожской области автомобили из кортежа президента Украины Владимира Зеленского попали в ДТП с автобусами, перевозившими детей.
Обновлено вчера в 22:47
Происшествия

Новокузнечанин ответит перед судом за неуважение Путина

Центральный суд Новокузнецка назначил рассмотрение дела на 24 июля.
Обновлено в 04:37
Происшествия

Игрок «Спартака» пойман с поддельными правами

Форвард клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Спартак" Михаил Котляревский был пойман с поддельными водительскими правами, сообщает сайт kp.ru.
Обновлено в 02:23
Наука

Ученые ЦЕРН открыли новую частицу

Институт ядерной физики РАН проинформировал о том, что группа специалистов Европейской организации по ядерным исследованиям (ЦЕРН), в числе которых и российские физики, открыла два новых возбужденных состояния прелестного бариона.
Обновлено в 04:42
Экономика

Глава Минэкономразвития РФ прибыл в Тольятти на форум моногородов

Глава Минэкономразвития России Максим Орешкин прибыл в Тольятти на форум моногородов.
Обновлено в 03:25
Кино

Новым агентом 007 станет темнокожая женщина, пишут СМИ

Обновлено в 04:52
Общество

В понедельник на Землю обрушится сильная магнитная буря

Обновлено вчера в 11:58
Происшествия

Студентку из Москвы насильно вывезли для свадьбы в Чечне

Обновлено вчера в 13:00
Футбол

Григорян попытается обыграть «Зенит», чтобы больше не быть «петухом»

Всё просто – Александр Витальевич хочет наконец-то освободиться от позорного прозвища «петух».
Обновлено вчера в 08:33
Космос

NASA опубликовало сделанный с орбиты Марса снимок аппарата Curiosity

NASA опубликовало фото марсохода Curiosity, сделанное с орбиты Красной планеты другим аппаратом, пишет 14 июля ТАСС.
Обновлено вчера в 00:15
Шоу-бизнес

Опубликованы фото со свадьбы Африкантовой и Капаклы из «Дома-2»

Подписчики Марины разделились на два лагеря: одним понравилось платье невесты, а другие его раскритиковали: Африкантова и Капаклы - одна из самых крепких пар на шоу "Дом-2".
Обновлено в 02:32
Космос

Hubble обнаружил необычный диск у черной дыры

С помощью телескопа Hubble астрономы обнаружили неожиданный тонкий диск, состоящий из материала, окружающего сверхмассивную черную дыру в сердце спиральной галактики NGC 3147, которая находится от нас на расстоянии 130 млн световых лет.
Обновлено 12 июля в 08:43
Происшествия

Ученого ЦНИИмаш отправили под домашний арест по подозрению в госизмене

Научный сотрудник ФГУП ЦНИИмаш, кандидат технический наук Сергей Мещеряков отправлен под домашний арест по подозрению в государственной измене, сообщил «МБХ медиа» сын ученого Виктора Кудрявцева.
Обновлено в 04:58
Происшествия

На Алтае в реке нашли урну с прахом ветерана ВОВ

Обновлено в 02:29
Происшествия

Самолет вернулся в Петербург из-за треснувшего стекла в кабине пилотов

Обновлено в 03:10
Игры

Авторы Cyberpunk 2077 рассказали о самом большом улучшении игры за последний год

Квест-директор CD Projekt RED Матеуш Томашкевич в разговоре с изданием GamingBolt назвал самое большое улучшение Cyberpunk 2077 за последний год.
Обновлено в 04:05
Общество

В России стартовал эксперимент по маркировке молочной продукции

С 15 июля в России начался эксперимент по маркировке молочных продуктов.
Обновлено вчера в 22:23
Происшествия

МВД задержало бывшего владельца Антипинского НПЗ

В субботу, 13 июля, в московском аэропорту «Шереметьево» по прилете из зарубежной командировки был задержан председатель совета директоров New Stream («Новый поток») Дмитрий Мазуров, сообщил «Ведомостям» представитель компании.
Обновлено вчера в 18:04
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