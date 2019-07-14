Экономика
Оптимизм бизнеса в России снизился до минимума за три годаРБК вчера в 17:01
Число компаний, которые планируют расширить штат сотрудников в ближайший год, снизилось до 6%. Это меньше среднемирового уровня в 10% и самый низкий показатель с февраля 2016 года.
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с чего всё началось
В июне до трехлетнего минимума опустился и совокупный индекс PMI (отражает изменение деловой активности обрабатывающих отраслей и сферы услуг) – до 49,2 пункта с 51,5 в мае. Это ниже критического значения в 50 пунктов, отделяющего рост активности от спада.Ведомостивчера в 16:49
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«Алтайская правда» представляет гороскоп на рабочую неделю с 15 по 19 июля 2019 года для всех знаков зодиака.ОВЕН Будьте осторожны с техникой и механизмами.
Обновлено вчера в 19:54
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В ДТП на трассе «Байкал» погибли четыре человека
В результате лобового столкновения двух автомобилей в Забайкальском крае четыре человека погибли, передает ТАСС.
Обновлено в 01:40
Экономика
«Известия» узнали о желании Бахрейна инвестировать в Крым €500 млн
Инвестиционная компания Бахрейна заинтересована во вложении около €500 млн в инфраструктуру Крыма, сообщила газета «Известия» со ссылкой на представителя бахрейнской компании в Центральной и Восточной Европе Штефана Довину.
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Происшествия
Самолёт, вылетевший из Петербурга в Новый Уренгой, вернулся в Пулково
Обновлено вчера в 23:55
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В понедельник на Землю обрушится сильная магнитная буря
Обновлено вчера в 11:58
Здоровье
В России упростят порядок назначения наркотических обезболивающих
Порядок назначения наркотических и психотропных обезболивающих для больных, получающих лечение на дому, будет упрощен в течение месяца.
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Происшествия
Водителя перевернувшегося в Башкирии автобуса штрафовали 18 раз
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Обновлено в 01:55
Общество
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У россиян может появиться еще один оплачиваемый выходной один раз в год — для прохождения диспансеризации.
Обновлено в 01:48
Происшествия
Появилось видео с места ДТП кортежа Зеленского и автобусов с детьми
Как сообщало ИА REGNUM, ранее украинские СМИ со ссылкой на источник в Управлении государственной охраны сообщили, что причина ДТП — попытка двух Volkswagen Touareg из кортежа Зеленского и микроавтобуса службы безопасности главы государства обогнать автобусы.
Обновлено в 00:31
Транспорт
Орешкин рассказал о поездке в Тольятти на Lada Xray
Министр экономического развития России Максим Орешкин рассказал о своей поездке на форум в Тольятти на машине Lada Xray, по его словам, автомобиль показал себя хорошо.
Обновлено в 02:51
Происшествия
«Роскачество» рассказало о признаках телефонного мошенничества
«Роскачество» составило список самых распространенных признаков телефонного мошенничества.
Обновлено в 03:16
Общество
Москвичей на следующей неделе ожидает потепление
Московский регион ждет небольшое потепление, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.
Обновлено вчера в 22:26
Экономика
Сечин просит 2,6 трлн рублей льгот на развитие Арктики
План нового проекта изложен в письме главного исполнительного директора «Роснефти» Игоря Сечина, которое он 26 июня написал президенту Владимиру Путину, и в прилагающихся к нему расчетах KPMG.
Обновлено вчера в 16:50
Происшествия
Задержан основатель «Нового потока» Дмитрий Мазуров
Председатель совета директоров и основатель нефтегазовой компании «Новый поток» Дмитрий Мазуров был задержан 13 июля в аэропорту Шереметьево по прилёте из заграничной командировки.
Обновлено в 01:16
Экономика
Санкции США против госдолга России: Что будет с рублем и нашей экономикой?
Американцы на один шаг приблизились к введению санкций в отношении российского госдолга: Палата представителей Конгресса США приняла соответствующую поправку к оборонному бюджету на 2020 год.
Обновлено вчера в 17:12
Происшествия
Организатор несогласованной акции в Москве Соболь сбежала из ОВД
Юристка Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Любовь Соболь, задержанная на несогласованной акции в центре Москвы, сбежала из ОВД Хамовники.
Обновлено вчера в 15:49
Политика
Мосгоризбирком назвал шантажом и давлением акцию протеста независимых кандидатов в Мосгордуму
Мосгоризбирком назвал шантажом и давлением акцию протеста независимых кандидатов в Мосгордуму.
Обновлено в 03:29
Недвижимость
В Москве зафиксировано отсутствие роста по сделкам с вторичным жильем
В Москве в июне 2019 года зарегистрировано 11 011 переходов прав на основании договоров купли-продажи (мены) вторичного жилья, что соизмеримо с показателем предыдущего месяца (в мае было заключено 11 000 сделок — на 26% меньше, чем в апреле).
Обновлено в 02:55
Политика
Москалькова приедет в Киев на суд по делу Вышинского
"Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова прибудет сегодня, 15 июля, в Киев для участия в заседании суда по делу Вышинского", - сказал представитель посольства.
Обновлено в 02:37
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Новак Джокович победил Роджера Федерера в финале Уимблдона
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Обновлено вчера в 15:18
Общество
Синоптики пообещали потепление в Москве с середины июля
С 15 июля в Москве ожидается потепление, об этом РБК сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.
Обновлено в 02:56
Спорт
Сборная России победила представителей США в финале Лиги наций
Обновлено вчера в 23:14
Экономика
Visa снизила комиссию за покупку автомобилей и недвижимости
Платежная система Visa снижает межбанковскую комиссию за прием карт к оплате для продавцов социальных товаров, автомобилей и недвижимости, сообщает РБК со ссылкой на источники на рынке.
Обновлено вчера в 05:51
Кино
Александр Петров заключил эксклюзивный контракт с Art Pictures Studio Бондарчука
Обновлено вчера в 10:50
Политика
16 россиян не пустили в Южную Корею
Власти Южной Кореи отказались пускать в страну 16 граждан России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на посольство России в Республике Корея.
Обновлено вчера в 21:04
Транспорт
ЦОДД предупредил москвичей о «непростой неделе»
Обновлено вчера в 13:31
Экономика
В России расширят эксперимент по снятию наличных на кассах магазинов
В России планируют расширить эксперимент, который позволяет снимать наличные с банковских карт прямо на кассах магазинов.
Обновлено вчера в 17:14