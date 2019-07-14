Экономика

Оптимизм бизнеса в России снизился до минимума за три годаРБК вчера в 17:01

Число компаний, которые планируют расширить штат сотрудников в ближайший год, снизилось до 6%. Это меньше среднемирового уровня в 10% и самый низкий показатель с февраля 2016 года.
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с чего всё началось

Роста экономики ждут всего 15% российских бизнесменов

В июне до трехлетнего минимума опустился и совокупный индекс PMI (отражает изменение деловой активности обрабатывающих отраслей и сферы услуг) – до 49,2 пункта с 51,5 в мае. Это ниже критического значения в 50 пунктов, отделяющего рост активности от спада.
Ведомостивчера в 16:49

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Оптимизм бизнеса в России снизился до минимума за три года

ПРАЙМ01:22

Оптимизм бизнеса в России снизился до минимума

Deita.ru00:45

Оптимизм бизнеса в России снизился до минимума за три года

РБКвчера в 17:01

О предстоящем росте экономики РФ заявили лишь 15% российских бизнесменов

Накануне.Ruвчера в 21:11

Все меньше предпринимателей верят в рост российской экономики

Эхо Москвывчера в 18:03

Оптимизм российского бизнеса снизился до трехлетнего минимума

Полит.рувчера в 22:58

Роста экономики ждут всего 15% российских бизнесменов

Ведомостивчера в 16:49
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Общество

Публикуем гороскоп на рабочую неделю с 15 по 19 июля

«Алтайская правда» представляет гороскоп на рабочую неделю с 15 по 19 июля 2019 года для всех знаков зодиака.ОВЕН Будьте осторожны с техникой и механизмами.
Обновлено вчера в 19:54
Происшествия

В ДТП на трассе «Байкал» погибли четыре человека

В результате лобового столкновения двух автомобилей в Забайкальском крае четыре человека погибли, передает ТАСС.
Обновлено в 01:40
Экономика

«Известия» узнали о желании Бахрейна инвестировать в Крым €500 млн

Инвестиционная компания Бахрейна заинтересована во вложении около €500 млн в инфраструктуру Крыма, сообщила газета «Известия» со ссылкой на представителя бахрейнской компании в Центральной и Восточной Европе Штефана Довину.
Обновлено вчера в 21:43
Происшествия

Самолёт, вылетевший из Петербурга в Новый Уренгой, вернулся в Пулково

Обновлено вчера в 23:55
Происшествия

Названа возможная причина гибели 17-летнего биатлониста в Крыму

Обновлено в 02:37
Общество

В понедельник на Землю обрушится сильная магнитная буря

Обновлено вчера в 11:58
Здоровье

В России упростят порядок назначения наркотических обезболивающих

Порядок назначения наркотических и психотропных обезболивающих для больных, получающих лечение на дому, будет упрощен в течение месяца.
Обновлено в 02:14
Происшествия

Водителя перевернувшегося в Башкирии автобуса штрафовали 18 раз

Радий Хабиров заявил, что в автобусе от удара "поотрывались" кресла, а погибшие пассажиры в основном не были пристегнуты, хотя ремни безопасности были.
Обновлено в 01:55
Общество

У россиян может появиться дополнительный выходной

У россиян может появиться еще один оплачиваемый выходной один раз в год — для прохождения диспансеризации.
Обновлено в 01:48
Происшествия

Появилось видео с места ДТП кортежа Зеленского и автобусов с детьми

Как сообщало ИА REGNUM, ранее украинские СМИ со ссылкой на источник в Управлении государственной охраны сообщили, что причина ДТП — попытка двух Volkswagen Touareg из кортежа Зеленского и микроавтобуса службы безопасности главы государства обогнать автобусы.
Обновлено в 00:31
Общество

На Алтае отдыхающие обнаружили в реке урну с прахом ветерана войны

Обновлено в 01:53
Транспорт

Орешкин рассказал о поездке в Тольятти на Lada Xray

Министр экономического развития России Максим Орешкин рассказал о своей поездке на форум в Тольятти на машине Lada Xray, по его словам, автомобиль показал себя хорошо.
Обновлено в 02:51
Происшествия

«Роскачество» рассказало о признаках телефонного мошенничества

«Роскачество» составило список самых распространенных признаков телефонного мошенничества.
Обновлено в 03:16
Общество

Москвичей на следующей неделе ожидает потепление

Московский регион ждет небольшое потепление, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.
Обновлено вчера в 22:26
Экономика

Сечин просит 2,6 трлн рублей льгот на развитие Арктики

План нового проекта изложен в письме главного исполнительного директора «Роснефти» Игоря Сечина, которое он 26 июня написал президенту Владимиру Путину, и в прилагающихся к нему расчетах KPMG.
Обновлено вчера в 16:50
Происшествия

Задержан основатель «Нового потока» Дмитрий Мазуров

Председатель совета директоров и основатель нефтегазовой компании «Новый поток» Дмитрий Мазуров был задержан 13 июля в аэропорту Шереметьево по прилёте из заграничной командировки.
Обновлено в 01:16
Экономика

Санкции США против госдолга России: Что будет с рублем и нашей экономикой?

Американцы на один шаг приблизились к введению санкций в отношении российского госдолга: Палата представителей Конгресса США приняла соответствующую поправку к оборонному бюджету на 2020 год.
Обновлено вчера в 17:12
Происшествия

Организатор несогласованной акции в Москве Соболь сбежала из ОВД

Юристка Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Любовь Соболь, задержанная на несогласованной акции в центре Москвы, сбежала из ОВД Хамовники.
Обновлено вчера в 15:49
Политика

Мосгоризбирком назвал шантажом и давлением акцию протеста независимых кандидатов в Мосгордуму

Мосгоризбирком назвал шантажом и давлением акцию протеста независимых кандидатов в Мосгордуму.
Обновлено в 03:29
Недвижимость

В Москве зафиксировано отсутствие роста по сделкам с вторичным жильем

В Москве в июне 2019 года зарегистрировано 11 011 переходов прав на основании договоров купли-продажи (мены) вторичного жилья, что соизмеримо с показателем предыдущего месяца (в мае было заключено 11 000 сделок — на 26% меньше, чем в апреле).
Обновлено в 02:55
Политика

Москалькова приедет в Киев на суд по делу Вышинского

"Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова прибудет сегодня, 15 июля, в Киев для участия в заседании суда по делу Вышинского", - сказал представитель посольства.
Обновлено в 02:37
Теннис

Новак Джокович победил Роджера Федерера в финале Уимблдона

Обновлено вчера в 14:37
Шоу-бизнес

Меган Маркл и принц Гарри пришли на премьеру «Короля Льва» в Лондоне

В Лондоне состоялась премьера фильма "Король Лев".
Обновлено вчера в 15:18
Общество

Синоптики пообещали потепление в Москве с середины июля

С 15 июля в Москве ожидается потепление, об этом РБК сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.
Обновлено в 02:56
Спорт

Сборная России победила представителей США в финале Лиги наций

Обновлено вчера в 23:14
Экономика

Visa снизила комиссию за покупку автомобилей и недвижимости

Платежная система Visa снижает межбанковскую комиссию за прием карт к оплате для продавцов социальных товаров, автомобилей и недвижимости, сообщает РБК со ссылкой на источники на рынке.
Обновлено вчера в 05:51
Кино

Александр Петров заключил эксклюзивный контракт с Art Pictures Studio Бондарчука

Обновлено вчера в 10:50
Политика

16 россиян не пустили в Южную Корею

Власти Южной Кореи отказались пускать в страну 16 граждан России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на посольство России в Республике Корея.
Обновлено вчера в 21:04
Транспорт

ЦОДД предупредил москвичей о «непростой неделе»

Обновлено вчера в 13:31
Экономика

В России расширят эксперимент по снятию наличных на кассах магазинов

В России планируют расширить эксперимент, который позволяет снимать наличные с банковских карт прямо на кассах магазинов.
Обновлено вчера в 17:14
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