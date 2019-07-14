В июне до трехлетнего минимума опустился и совокупный индекс PMI (отражает изменение деловой активности обрабатывающих отраслей и сферы услуг) – до 49,2 пункта с 51,5 в мае. Это ниже критического значения в 50 пунктов, отделяющего рост активности от спада.

с чего всё началось

В июне показатель сократился до 15%, хотя еще в феврале составлял 25%. Как отмечают эксперты, это самый низкий уровень с февраля 2016 года. Также число компаний, которые планируют расширить штат сотрудников в ближайший год, снизилось до 6%. Это меньше среднемирового уровня в 10%.

Оптимизм бизнеса в России снизился до минимума

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