С 1 января в Челябинской области изменилась система контроля вывоза мусора. В соответствии с изменениями, с целью повышения качества работы системы обращения с ТКО Челябинская область делится на кластеры.

ЖКХ ЖКХ Исключение двойных платежей за отопление ожидается на Ставрополье Правительство страны утвердило порядок расчета платы за отопление для жителей домов, в которых используется смешанная система отопления.

ЖКХ ЖКХ Более 940 тыс. рублей выплатят пострадавшим от взрыва газа в Вологде Сумма финансовой помощи пострадавшим от взрыва бытового газа в пятиэтажном доме в Вологде превысит 943 тыс. рублей.

ЖКХ ЖКХ Водоснабжение в двух микрорайонах Кургана могут отключить 15 января Горожанам рекомендуют сделать необходимые запасы Водоснабжение в двух микрорайонах Кургана могут отключить 15 января из-за аварийных ремонтных работ, предупредили в АО "Водный союз".

ЖКХ ЖКХ В Новосибирске 61 дом и детские сады отключили от тепла и горячей воды

ЖКХ ЖКХ В некоторых домах двух районов Казани отключат свет 15 января Завтра в некоторых домах Вахитовского и Советского районов столицы республики не будет света, сообщает пресс-служба мэрии Казани.

ЖКХ ЖКХ Власти Челябинска назвали рабочей ситуацию на дорогах города Временно исполняющий обязанности главы Челябинска Владимир Елистратов назвал рабочей ситуацию на дорогах в южноуральской столице – утром город встал в девятибалльных пробках из-за снегопада, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

ЖКХ ЖКХ Казанцы выбрасывали на 15% больше мусора в новогодние праздники

ЖКХ ЖКХ В Волгограде 2 тысячи дворников расчищают городские дворы и дороги

ЖКХ ЖКХ Радий Хабиров напомнил о необходимости снизить цену за вывоз мусора Сегодня, 14 января, во время оперативного совещания в правительстве Башкирии врио главы республики Радий Хабиров в очередной раз отметил необходимость снижения стоимости новой коммунальной услуги вывоз мусора.

ЖКХ ЖКХ Александр Братчиков раскритиковал подрядчиков за уборку снега в Пскове Сегодня, 14 января, в Пскове, глава городской администрации Александр Братчиков провел совещание по уборке и вывозу снега.

ЖКХ ЖКХ Многодетным семьям Мурманской области снизят стоимость вывоза мусора Всего в Мурманской области насчитывается 3 468 многодетных семей. Ранее НЕВСКИЕ НОВОСТИ сообщали о новом ежемесячном платеже северян.

ЖКХ ЖКХ Меры пожарной безопасности усилят в деревянном жилом фонде Якутска

ЖКХ ЖКХ В Семендере вдоль КОРа начато строительство канализации

ЖКХ ЖКХ Прокуратура нашла нарушения в работе РВК-Воронеж В связи с чем прокуратурой принято решение о возбуждении в отношении ООО «РВК-Воронеж» и директора по производству данной организации дел об административном правонарушении по статье 7.23 КоАП РФ (нарушение нормативов обеспечения населения коммунальными услугами).