ЖКХ
С 1 января в Челябинской области изменилась система контроля вывоза мусора. В соответствии с изменениями, с целью повышения качества работы системы обращения с ТКО Челябинская область делится на кластеры.
Новости Озёрска12:23
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Автоматически обработаны 7182 источника, обновлено в 13:45, Ашберн
ЖКХ
Исключение двойных платежей за отопление ожидается на Ставрополье
Правительство страны утвердило порядок расчета платы за отопление для жителей домов, в которых используется смешанная система отопления.
Обновлено в 02:40
ЖКХ
Более 940 тыс. рублей выплатят пострадавшим от взрыва газа в Вологде
Сумма финансовой помощи пострадавшим от взрыва бытового газа в пятиэтажном доме в Вологде превысит 943 тыс. рублей.
Обновлено в 08:01
ЖКХ
Водоснабжение в двух микрорайонах Кургана могут отключить 15 января
Горожанам рекомендуют сделать необходимые запасы Водоснабжение в двух микрорайонах Кургана могут отключить 15 января из-за аварийных ремонтных работ, предупредили в АО "Водный союз".
Обновлено в 07:00
ЖКХ
В Новосибирске 61 дом и детские сады отключили от тепла и горячей воды
Обновлено вчера в 21:56
ЖКХ
В некоторых домах двух районов Казани отключат свет 15 января
Завтра в некоторых домах Вахитовского и Советского районов столицы республики не будет света, сообщает пресс-служба мэрии Казани.
Обновлено в 10:12
ЖКХ
Власти Челябинска назвали рабочей ситуацию на дорогах города
Временно исполняющий обязанности главы Челябинска Владимир Елистратов назвал рабочей ситуацию на дорогах в южноуральской столице – утром город встал в девятибалльных пробках из-за снегопада, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Обновлено в 00:56
ЖКХ
Казанцы выбрасывали на 15% больше мусора в новогодние праздники
Обновлено в 00:28
ЖКХ
В Волгограде 2 тысячи дворников расчищают городские дворы и дороги
Обновлено в 08:07
ЖКХ
Радий Хабиров напомнил о необходимости снизить цену за вывоз мусора
Сегодня, 14 января, во время оперативного совещания в правительстве Башкирии врио главы республики Радий Хабиров в очередной раз отметил необходимость снижения стоимости новой коммунальной услуги вывоз мусора.
Обновлено в 03:19
ЖКХ
Александр Братчиков раскритиковал подрядчиков за уборку снега в Пскове
Сегодня, 14 января, в Пскове, глава городской администрации Александр Братчиков провел совещание по уборке и вывозу снега.
Обновлено в 09:00
ЖКХ
Многодетным семьям Мурманской области снизят стоимость вывоза мусора
Всего в Мурманской области насчитывается 3 468 многодетных семей. Ранее НЕВСКИЕ НОВОСТИ сообщали о новом ежемесячном платеже северян.
Обновлено в 07:42
ЖКХ
Меры пожарной безопасности усилят в деревянном жилом фонде Якутска
Обновлено в 05:32
ЖКХ
В Семендере вдоль КОРа начато строительство канализации
Обновлено в 06:57
ЖКХ
Прокуратура нашла нарушения в работе РВК-Воронеж
В связи с чем прокуратурой принято решение о возбуждении в отношении ООО «РВК-Воронеж» и директора по производству данной организации дел об административном правонарушении по статье 7.23 КоАП РФ (нарушение нормативов обеспечения населения коммунальными услугами).
Обновлено в 08:42
ЖКХ
Жители Удмуртии снова получат пробные квитанции за вывоз мусора
Первые пробные квитанции жители республики получали в декабре 2018 года. Оплачивать услугу «обращение с ТКО» по пробной платежке не нужно.
Обновлено в 05:52