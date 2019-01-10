Политика

Опровергнута главная версия убийства российской съемочной группы в ЦАР
Lenta.ru
14:09

Расследовательский центр «Досье» Михаила Ходорковского опроверг основную версию убийства российских документалистов Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко в Центральноафриканской республике (ЦАР).
Lenta.ru14:09
с чего всё началось
Захаров, как говорится в отчете
 совместной группы РИА «ФАН» и «Фонтанка.ру», расследовавшей убийство журналистов в ЦАР в августе 2018 года, также сотрудничал «со службой безопасности структур, работающих в интересах бизнесмена Евгения Пригожина».
РБК12:48

Подробнее о событии

В убийстве российских журналистов в ЦАР заподозрили человека, связанного с людьми из структур Пригожина

URA.Ru13:55

СМИ узнали о контактах водителя убитых в ЦАР журналистов с жандармом

РБК12:48

Проект Ходорковского связал убийство российских журналистов в ЦАР со структурами Пригожина

Коммерсантъ12:07

За убитыми в Африке журналистами следили. Центр «Досье» публикует результаты своего расследования в ЦАР

Фонтанка.Ру09:14

Хроника хорошо подготовленной смерти. Так кто все-таки убил российских журналистов в ЦАР? Расследование проекта «Досье»

Новая газета08:17

Новости «Би-би-си»: что нового мы узнали о расследовании убийства российских журналистов в ЦАР

Дождь15:13

За убитыми в ЦАР российскими журналистами следил местный жандарм, он созванивался с людьми Евгения Пригожина

Эхо Москвы14:00
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Политика

Парагвай объявил о разрыве дипотношений с Венесуэлой

Обновлено в 12:03
Политика

Трамп отменил поездку на экономический форум в Давосе

Обновлено в 13:19
Политика

В Би-би-си ответили на претензии Роскомнадзора

В британской телерадиовещательной организации Би-би-си прокомментировали заявление Роскомнадзора об обнаружении материалов, транслирующих «идеологические установки» международных террористических организаций.
Обновлено в 12:20
Политика

Врио губернатора Сахалинской области жестко высказался по теме Курил

Ранее сообщалось, что в Думу внесли законопроект о запрете передачи Курил.
Обновлено в 12:28
Политика

В ФРГ отвергли критику со стороны США из-за «Северного потока — 2»

Глава МИД Германии Хайко Маас отверг критику американского правительства относительно реализации планов по строительству газопровода «Северный поток — 2», назвав возможные санкции неверным путём.
Обновлено в 15:11
Политика

В Киеве заявили о подготовке к разрыву около 40 соглашений с Россией

Украинский заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещённых лиц Юрий Грымчак заявил, что Украина готовится разорвать около 40 соглашений с Россией.
Обновлено в 13:53
Армия и оружие

Помпео заявил о готовности США к новым боевым действиям в Сирии

В случае необходимости США готовы к новым боевым действиям в Сирии, но в Вашингтоне надеются, что до этого не дойдет, заявил госсекретарь Майк Помпео в Американском университете в Каире, видеозапись выступления опубликована на сайте Госдепа США.
Обновлено в 10:54
Политика

Лукашенко пригрозил России утратой союзника

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что если Москва откажется компенсировать Минску потери от налогового маневра в нефтянке, она может потерять своего союзника.
Обновлено в 11:34
Армия и оружие

Падение российского спутника сняли на видео

В Сети появилось видео российского военного спутника, сгорающего в плотных слоях атмосферы над Новой Зеландией.
Обновлено в 09:54
Политика

Украина намерена продолжать проходы через Керченский пролив

Украина продолжит выполнять проходы по Керченскому проливу и направлять суда в порты в Азовском море, заявил министр обороны страны Степан Полторак.
Обновлено в 05:16
Политика

Из-за санкций МС-21 остался без материалов для композитного крыла

На сей раз на пути реализации проекта стоят санкции США, которые были ранее введены в отношении предприятий, участвующих в производстве композитного "черного крыла" - ключевого элемента нового российского лайнера, составляющего главное конкурентное преимущество самолета.
Обновлено в 01:39
Политика

Помпео приветствовал автокефалию новой украинской церкви

Государственный секретарь США Майкл Помпео приветствовал предоставление Константинопольским патриархатом автокефалии новой церкви Украины (Православная церковь Украины, ПЦУ).
Обновлено в 12:40
Армия и оружие

Порошенко заявил, что ВС Украины будут действовать по стандартам НАТО

Вооруженные силы Украины в 2020 году будут организованы и способны действовать полностью по стандартам НАТО, заявил президент страны Петр Порошенко во время поездки в четверг в Ровенскую область.
Обновлено в 12:16
Политика

Глава МИД Эквадора считает, что Ассанжу лучше сдаться

Министр иностранных дел Эквадора Хосе Валенсия считает, что для Джулиана Ассанжа, укрывающегося в посольстве страны в Лондоне, предпочтительным вариантом было бы сдаться властям.
Обновлено в 15:04
Политика

Штатам понадобился российский «Союз» для полетов на Луну

Обновлено в 10:37
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