Опрос зафиксировал положительное отношение украинцев к русскимРБК 05:20

Большинство опрошенных украинского телеканала NewsOne заявили о том, что они положительно относятся к русским. Исследование проводилось в прямом эфире во время политического ток-шоу «Противостояние», его запись доступна на YouTube. Всего в опросе приняли участие 21 552 человека.

Происшествия В Москве проверяют здание ЦУМа из-за сообщения о минировании Правоохранительные органы проверяют здание ЦУМа в связи с поступившим анонимным сообщением об угрозе взрыва.

Происшествия ФСБ завершила дело бывшего собственника «Росгосстраха» ФСБ завершила дело бывшего собственника «Росгосстраха» ФСБ завершила расследование уголовного дела бывшего основного собственника «Росгосстраха» (РГС) Сергея Хачатурова.

Происшествия Самолет с неисправным крылом успешно приземлился в аэропорту Сочи Летевший из Москвы самолет Boeing 737-800, у которого возникла проблема с крылом, успешно приземлился в аэропорту Сочи.

Спорт Александр Большунов выиграл индивидуальную гонку Кубка мира Брянский лыжник Александр Большунов не оставляет попыток обойти Йоханесса Клэбо в гонке за Кубок мира.

Политика В Дагестане опровергли слухи об отставке Владимира Васильева Начальник управления администрации главы и правительства Дагестана по информационной политике Зубайру Зубайруев опроверг слухи об отставке главы республики Владимира Васильева.

Происшествия Сторонники и противники Мадуро устроили стычку в Венесуэле В Венесуэле недалеко от городской центральной больницы произошла стычка между сторонниками и противниками президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

Происшествия В центре Киева избили наблюдательницу ОБСЕ Украинские СМИ сообщили, что в центре Киева напали на француженку, приехавшую в страну в качестве наблюдательницы на выборах президента.

Происшествия В Якутске прошел митинг после обвинения мигрантов в изнасиловании На Комсомольской площади в Якутске состоялся стихийный несанкционированный митинг после того, как 17 марта пропала и была изнасилована одна из жительниц города.

Общество Американка родила шесть детей за девять минут В Техасе жительница родила три пары близнецов за девять минут, пишет Hindustantimes.

Здоровье Популярные лекарства от стенокардии признали опасными для здоровья Европейское общество кардиологов представило результаты исследования, которое показало, что препараты, используемые для лечения высокого кровяного давления и стенокардии, могут привести к внезапной остановке сердца.

Шоу-бизнес Отец Юлии Началовой прокомментировал смерть дочери Отец певицы Юлии Началовой рассказал, почему умерла его дочь. Сегодня, 16 марта, из жизни ушла известная российская певица Юлия Началова.

Политика Саудовский министр предостерег от новых санкций против России В феврале сенаторы внесли в конгресс США законопроект о новых санкциях в отношении России.

Происшествия В Хакасии потушили пожар на заводе «Искож» Пожар на территории завода по производству резины "Искож" в хакасском Черногорске ликвидирован.

Здоровье Минздрав Британии выступил за запрет рекламы вредной еды до 21:00 Рекламу продуктов, содержащих избыточное количество жира, соли или сахара, могут запретить показывать в дневное и вечернее время до 21:00.

Политика Медведчук назвал ошибкой отказ Украины от договора о дружбе с Россией Председатель политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что отказ украинской стороны от договора о дружбе с Россией является, по его мнению, ошибкой.

Общество В МЭР рассказали о причинах переезда ведомств в «Москва-Сити» Минэкономразвития, Минпромторг и Минкомсвязи переедут в новые офисы на территории "Москва-Сити" ради более эффективной работы и экономии средств, рассказал министр экономического развития Максим Орешкин на YouTube-канале правительства.

Политика В Киеве на встрече Порошенко с избирателями произошли столкновения В Киеве на встрече Порошенко с избирателями произошли столкновения противников и сторонников кандидата в президенты, передает корреспондент РИА Новости.

Происшествия Родственники погибших в авиакатастрофе россиян прибыли в Эфиопию Пятеро родственников россиян, погибших в авиакатастрофе в Эфиопии, прилетели в Аддис-Абебу, передает РИА «Новости» со ссылкой на консульский отдел посольства.

Происшествия Макрон обвинил протестующих в Париже в желании уничтожить Францию Президент Франции Эммануэль Макрон осудил субботние протесты «желтых жилетов» в Париже и заявил, что участники протестов хотят уничтожить республику.