Политика

Опрос зафиксировал положительное отношение украинцев к русскимРБК 05:20

Большинство опрошенных украинского телеканала NewsOne заявили о том, что они положительно относятся к русским. Исследование проводилось в прямом эфире во время политического ток-шоу «Противостояние», его запись доступна на YouTube. Всего в опросе приняли участие 21 552 человека.
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