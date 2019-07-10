Партии "Слуга народа" и "Оппозиционная платформа - За жизнь" удерживают лидерство на выборах в парламент, показал опрос КМИС. Об этом сообщает "112 Украина". Пройти в Верховную Раду на выборах 21 июля наибольшие шансы имеют 4 партии.

Украинцы назвали лидеров на выборах в парламент

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