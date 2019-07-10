Политика
Украинцы назвали лидеров на выборах в парламентГазета.Ru 03:07
Партии "Слуга народа" и "Оппозиционная платформа - За жизнь" удерживают лидерство на выборах в парламент, показал опрос КМИС. Об этом сообщает "112 Украина". Пройти в Верховную Раду на выборах 21 июля наибольшие шансы имеют 4 партии.
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Автоматически обработано 7313 источников, обновлено в 10:00, Вашингтон
Политика
Украина вышла из еще одного соглашения СНГ
Украинское правительство в одностороннем порядке прекратило действие соглашения со странами СНГ о международном сертификате взвешивания грузового транспорта.
Обновлено в 09:25
Происшествия
ФСБ провела обыски в Доме правительства Якутии
Сотрудники Федеральной службы безопасности с утра 10 июля провели обыски в Доме правительства Якутии.
Обновлено вчера в 22:40
Политика
Вице-премьер Италии опроверг сведения о финансировании из РФ
Вице-премьер и руководитель МВД Италии Маттео Сальвини опроверг сведения о получении финансирования возглавляемой им партии "Лига" со стороны России.
Обновлено в 09:47
Происшествия
Мужа похитившей 20 млн рублей кассирши задержали
27 мая Хайруллина вынесла из банка в городе Салават рубли, доллары и евро на общую сумму более 20 млн рублей.
Обновлено в 08:48
Политика
Зеленский потребовал разобраться с монополией российских сил на ТВ
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не допустит монополизации ТВ-пространства людьми с пророссийскими взглядами.
Обновлено в 09:32
Кино
Умер актер фильма «Люди в черном»
Обновлено в 00:34
Происшествия
Пятерых полицейских отстранили от работы из-за дела Голунова
Пятерых сотрудников УВД по ЗАО Москвы отстранены от работы из-за дела Ивана Голунова, сообщает "Московский Комсомолец".
Обновлено в 06:16
Происшествия
Стюардессу убили в отеле возле аэропорта в Москве
Обновлено в 08:50
Политика
Лукашенко заявил, что Россия тормозит переговоры по интеграции
Александр Лукашенко раскритиковал торможение процесса интеграции со стороны России.
Обновлено вчера в 06:17
Политика
Зеленский открыл Чернобыль для туристов
Президент Украины Владимир Зеленский своим указом создал "зеленый коридор" для туристов в чернобыльской зоне отчуждения, сообщает ТАСС.
Обновлено в 08:43
Армия и оружие
Черноморский флот опроверг заход «Сметливого» в зону учений Sea Breeze
Российский сторожевой корабль «Сметливый» не входил в закрытую зону Чёрного моря, где проходят международные учения Sea Breeze, заявили в пресс-службе Черноморского флота.
Обновлено в 08:36
Происшествия
Взрыв прогремел в центре Луганска
Взрыв произошел на восьмом этаже заброшенного здания, которое расположено в районе центрального рынка в Луганске.
Обновлено в 08:56
Общество
Польский суд отказался выдать Швеции россиянина, вывезшего своих детей
Окружной суд Варшавы постановил не выдавать Швеции российского гражданина Дениса Лисова, который вывез из скандинавской страны трех своих дочерей, передает корреспондент РИА Новости из зала заседаний.
Обновлено в 07:54
Общество
Доренко оштрафовали за парковку через неделю после смерти
Журналисту Сергея Доренко пришел штраф ГИБДД за неправильную парковку через неделю после его смерти, сообщает РЕН.
Обновлено в 06:12
Политика
Зеленский выставил с совещания секретаря горсовета Борисполя
Президент Украины Владимир Зеленский выставил секретаря городского совета Ярослава Годунков по вопросам развития Киевской области и города Борисполя.
Обновлено в 06:46
Наука
В пещере под трассой «Таврида» обнаружены подземные ходы
Обновлено в 08:44
Политика
Гройсман поручил найти деньги на отмененный Зеленским парад
Премьер-министр Украины Гройсман на заседании Кабмина в среду, 10 июля, поручил Минфину и Минобороны найти дополнительные средства для проведения военного парада на День независимости.
Обновлено в 05:23
Происшествия
ФСБ задержала мужа обвиняемой в госизмене Антонины Зиминой
Семья обвиняемой в госизмене жительницы Калининграда Антонины Зиминой сообщила о задержании ее мужа.
Обновлено в 08:46
Энергетика
Итальянская Saipem заключила контракты с Saudi Aramco на $3,5 млрд
Saipem заключила два контракта на разработку нефтегазовых месторождений с саудовской госкомпанией Saudi Aramco на сумму 3,5 миллиарда долларов, сообщает итальянская компания.
Обновлено в 08:51
Недвижимость
Девелопер МИЦ полностью перешел на эскроу-счета во всех проектах
Девелоперская группа МИЦ полностью перешла на эскроу-счета во всех проектах, сообщил журналистам совладелец компании Андрей Рябинский.
Обновлено в 08:06
Армия и оружие
В России представлен новый авианосец проекта «Ламантин»
Невское проектно-конструкторское бюро (ПКБ) представило на Международном военно-морском салоне в Санкт-Петербурге новейший авианосец проекта 11 430Э «Ламантин».
Обновлено в 07:04
Экономика
Кудрин раскритиковал прогноз Минэка о росте реальных доходов россиян
Спрогнозированный Минэкономразвития сценарий роста реальных располагаемых доходов населения в 2019 году на уровне 1% выглядит слишком оптимистично.
Обновлено в 06:43
Общество
Госдума повышает штрафы за вождение без техосмотра
Госдума во втором чтении приняла пакет законопроектов, ужесточающих наказание за вождение без пройденного техосмотра, передает корреспондент ИА REGNUM 9 июля.
Обновлено вчера в 08:02
Игры
В сеть попала новая информация о ПК-версии игры Red Dead Redemption 2
В сеть выложили настройки, которые, вероятно, относятся к ПК-версии игры Red Dead Redemption 2. Об этом 10 июля сообщил портал TechRadar.
Обновлено в 08:44
Общество
Чиновники разъяснили порядок межевания дачных участков
Согласование местоположения границ земельного участка проводится на общем собрании заинтересованных лиц или в индивидуальном порядке под расписку.
Обновлено в 01:52
Политика
Гендиректор «Рустави 2» пообещал мочиться в вино и «Боржоми»
Как отмечает издание "Взгляд", в комментариях ему напомнили о его огромной зарплате, в то время как обычные люди, работающие на винных заводах и занятые на производстве "Боржоми", получают "в 20 раз меньше".
Обновлено в 09:32
Авто
Электромобиль MINI Cooper SE будет серийным
В оснащении серийного MINI Cooper SE находится электромотор от модели BMW i3S, который выдаёт 184 л.с. и 270 Нм максимального крутящего момента.
Обновлено вчера в 08:33
Экономика
Минэкономразвития усилит контроль за KPI в госкомпаниях
Министр экономического развития Максим Орешкин поручил ужесточить контроль над выполнением ключевых показателей эффективности (KPI) в компаниях, где доля государства превышает 50 процентов, сообщили в пресс-службе Минэкономразвития.
Обновлено в 06:24
Транспорт
В России могут появиться квадратные светофоры и турбоперекрестки
В России могут появиться скоростные турбоперекрестки и светофоры с квадратными секциями вместо круглых.
Обновлено вчера в 19:16
Гаджеты
Nintendo анонсировала консоль Switch Lite
На новой консоли можно будет запустить все игры на Nintendo Switch, поддерживающие портативный режим, однако использование некоторых игр будет ограничено.
Обновлено в 09:21