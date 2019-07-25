Три четверти россиян нуждаются в дополнительных средствах до получения зарплаты: при этом примерно 40% россиян не хватает около 10 тысяч рублей, а 7% россиян граждан нуждаются в дополнительных 6-8 тысячах рублей к получаемой зарплате, говорится в исследовании сервиса онлайн-кредитования "Робот Займер" (есть в распоряжении РИА Новости).

с чего всё началось

Только у 5% жителей остаются деньги для накоплений, 6,6% граждан признались, что их благополучие не зависит от поступления ежемесячной зарплаты. Опрос сервиса «Робот Займер» проводится с 1 по 14 июля, в нем приняли участие около 1,5 тыс. человек старше 21 года.

Опрос выявил нехватку денег до зарплаты у 75% россиян

Кино Hulu выпустит сериал по мотивам книги «Автостопом по галактике» Серия юмористических научно-фантастических романов английского писателя Дугласа Адамса "Автостопом по галактике" послужит основой для одноименного сериала.

Футбол «Эвертон» опубликовал проект нового стадиона «Эвертон» представил дизайн нового стадиона клуба. Вместимость арены составит 52 тысяч мест и может быть увеличено до 62 тысяч мест.

Кино Венецианский фестиваль объявил конкурсную программу Организаторы Венецианского кинофестиваля объявили конкурсную программу. В нее вошел 21 фильм, говорится на сайте смотра.

Общество О снеге в выходные предупредили в Гидрометцентре В Северо-восточной части России и на Севере не исключено выпадение мокрого снега с дождем.

Теннис Посольство в Вашингтоне заявило о дискриминации российских спортсменов Посольство России в Вашингтоне направило в Госдепартамент США ноту протеста в связи с отказом предоставить визу российской теннисистке Светлане Кузнецовой.

Политика Генерал СБУ приготовился к военному ответу России на задержание танкера Киев должен быть готов к "российскому наступлению" после задержания танкера Nika Spirit в Одесской области.

Шоу-бизнес В Сети обсуждают Утяшеву в вечернем платье на рыбалке На кадрах девушка предстала в длинном вечернем платье черного цвета в горох.

Происшествия Налетчики похитили тонну золота при нападении на аэропорт в Бразилии Вооруженные преступники похитили около тонны золота из грузового терминала международного аэропорта бразильского Сан-Паулу.

Политика В Австрии объявили в розыск подозреваемого в шпионаже россиянина 70-летнего подозреваемого задержали в нобяре 2018 года. По данным австрийской газеты Kurier, Зайцев родился в Москве.

Экономика СМИ предупредили о возможном росте цен на кондитерские изделия Представители Московской торгово-промышленной палаты в беседе с газетой «Известия» не исключили, что цены на кондитерские изделия в ближайшие шесть месяцев могут возрасти на 5 — 7%.

Политика В Грузии задержали экс-министра обороны по делу о митинге в Тбилиси По данным следствия, на митингах 20 и 21 июня Окруашвили призывал демонстрантов и пытался проникнуть в здание парламента, а также участвовал в иных актах насилия.

Армия и оружие Завершены ходовые испытания нового боевого робота «Маркер» Российский боевой робот «Маркер» завершил ходовые испытания и в ближайшее время выйдет на стрельбовые.

Происшествия Соболь отпустили из ОВД и вручили повестку на допрос Незарегистрированного кандидата в депутаты Мосгордумы и юриста Фонда по борьбе с коррупцией Любовь Соболь отпустили из ОВД Тверского района Москвы.

Политика Заявление о возвращении украинских моряков прокомментировали в России Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила РИА Новости, что следователи пока не принимали никаких решений о возвращении арестованных за нарушение границы РФ украинских моряков.

Происшествия В порту Ейска задержано судно под флагом Молдавии В кубанском городе Ейске инспекторы государственного портового контроля задержали судно LIZORI под флагом Молдавии из-за его технической изношенности и нарушений по выплате зарплаты экипажу.

Политика Палестина заявила о приостановке действия всех соглашений с Израилем Палестинский лидер Махмуд Аббас заявил о приостановке действия всех соглашений с Израилем.

Общество Правительство одобрило доступ Генпрокуратуры к банковской тайне Правительство РФ поддержало законопроект, который позволит прокурорам без санкции суда получать информацию о банковских счетах физических и юридических лиц, сообщает «Интерфакс».

Шоу-бизнес Собчак продемонстрировала свои ягодицы в ответ на критику Шнурова Телеведущая и экс-кандидат в президенты России Ксения Собчак записала смелое видео в ответ на слова лидера группировки «Ленинград» Сергея Шнурова, обвинившего её в изменах Максиму Виторгану.

Общество Госдума приняла закон о выплате детского пособия до трех лет С 1 января 2020 года увеличатся количество семей, которые смогут получать ежемесячные выплаты в связи с рождением или усыновлением первого или второго ребенка.