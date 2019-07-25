Экономика
Опрос выявил нехватку денег до зарплаты у 75% россиянРБК 02:11
Только у 5% жителей остаются деньги для накоплений, 6,6% граждан признались, что их благополучие не зависит от поступления ежемесячной зарплаты. Опрос сервиса «Робот Займер» проводится с 1 по 14 июля, в нем приняли участие около 1,5 тыс. человек старше 21 года.
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с чего всё началось
Три четверти россиян нуждаются в дополнительных средствах до получения зарплаты: при этом примерно 40% россиян не хватает около 10 тысяч рублей, а 7% россиян граждан нуждаются в дополнительных 6-8 тысячах рублей к получаемой зарплате, говорится в исследовании сервиса онлайн-кредитования "Робот Займер" (есть в распоряжении РИА Новости).РИА Новостивчера в 21:21
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Общество
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Обновлено вчера в 09:17
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Обновлено в 07:29
Политика
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Политика
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Обновлено в 05:39
Политика
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С 1 января 2020 года заканчивается договор о транзите российского газа через территорию Украины.
Обновлено в 05:51
Экономика
ЦБ пообещал продавцам продуктов и одежды сниженный тариф на QR-платежи
Банк России пообещал установить тариф на уровне 0,4% для супермаркетов и магазинов одежды и бытовой техники за прием QR-платежей в Системе быстрых платежей.
Обновлено в 06:52
Спорт
Хабиб Нурмагомедов возглавил список Forbes
Обновлено в 02:20
Общество
В МЧС дали рекомендации для безопасного похода в лес
В МЧС дали рекомендации, которые необходимо соблюдать для безопасного похода в лес, сообщает «ПолитЭксперт».
Обновлено в 05:33
Политика
Зеленский назначил замглавы Службы внешней разведки женщину
Президент Украины Зеленский назначил на должность заместителя главы Службы внешней разведки сотрудницу прокуратуры Киева Слядневу.
Обновлено в 06:23
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ВВС раскрыла детали бизнеса «старшей дочери Путина»
Обновлено вчера в 10:21
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Начало продаж новинки в России запланировано на август 2019 г. Honor 20 Pro будет доступен по рекомендованной розничной цене 34990 руб. в официальном интернет-магазине бренда и в магазинах партнеров со 2 августа.
Обновлено в 06:24
Происшествия
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Полицейские в Московской области задержали криминального авторитета Олега Черного.
Обновлено в 07:05
Политика
В США раскрыли тайну секретного мини-шаттла X-37B
На снимках, сделанных 30 июня и 2 июля, можно разглядеть, как мини-шаттл маневрирует на околоземной орбите.
Обновлено в 04:16
Энергетика
ЕС нарастил за год импорт американского СПГ почти в пять раз
Евросоюз за год после договорённости с властями США нарастил импорт американского сжиженного природного газа (СПГ) почти в пять раз.
Обновлено в 06:48
Политика
В Киеве заявили об историческом союзе с независимым Крымом
В конституции Украины может появиться пункт о «национальной автономии» Крыма.
Обновлено в 00:55
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В Сибири полыхает уже более двух миллионов гектаров леса
Обновлено вчера в 23:10
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На Кубани отец посадил на цепь 10-летнего сына
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Общество
Кадыров принял на работу охранником шестилетнего мальчика
У главы Чечни Рамзана Кадырова появился новый охранник — шестилетний Магомед-Эми Газиев.
Обновлено в 01:51
Кино
Умер легендарный актер Рутгер Хауэр
В Нидерландах в возрасте 75 лет умер актер Рутгер Хауэр. Он скончался после непродолжительной болезни.
Обновлено вчера в 13:44
Общество
Госдума приняла законопроект о продлении «дачной амнистии»
Государственная дума Российской Федерации приняла во втором чтении законопроект, восстанавливающий «дачную амнистию» до 1 марта 2021 года.
Обновлено 23 июля в 13:06
Футбол
Сергей Семак приготовился к сложностям в матче «Зенита» с «Оренбургом»
Отметил Сергей Семак и сложности с газоном на стадионе «Газовик» в Оренбурге, где пройдет матч.
Обновлено в 05:21
Шоу-бизнес
Энн Хэтэуэй объявила о второй беременности
Энн Хэтэуэй объявила о второй беременности Голливудская актриса Энн Хэтэуэй станет мамой во второй раз.
Обновлено в 01:19