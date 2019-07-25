Экономика
Опрос выявил нехватку денег до зарплаты у 75% россиянРБК 02:11
Только у 5% жителей остаются деньги для накоплений, 6,6% граждан признались, что их благополучие не зависит от поступления ежемесячной зарплаты. Опрос сервиса «Робот Займер» проводится с 1 по 14 июля, в нем приняли участие около 1,5 тыс. человек старше 21 года.
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с чего всё началось
Три четверти россиян нуждаются в дополнительных средствах до получения зарплаты: при этом примерно 40% россиян не хватает около 10 тысяч рублей, а 7% россиян граждан нуждаются в дополнительных 6-8 тысячах рублей к получаемой зарплате, говорится в исследовании сервиса онлайн-кредитования "Робот Займер" (есть в распоряжении РИА Новости).РИА Новостивчера в 21:21
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