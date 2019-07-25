Экономика
Опрос выявил нехватку денег до зарплаты у 75% россиянРБК 02:11
Только у 5% жителей остаются деньги для накоплений, 6,6% граждан признались, что их благополучие не зависит от поступления ежемесячной зарплаты. Опрос сервиса «Робот Займер» проводится с 1 по 14 июля, в нем приняли участие около 1,5 тыс. человек старше 21 года.
Читать в источнике
Оценить131
с чего всё началось
Три четверти россиян нуждаются в дополнительных средствах до получения зарплаты: при этом примерно 40% россиян не хватает около 10 тысяч рублей, а 7% россиян граждан нуждаются в дополнительных 6-8 тысячах рублей к получаемой зарплате, говорится в исследовании сервиса онлайн-кредитования "Робот Займер" (есть в распоряжении РИА Новости).РИА Новостивчера в 21:21
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7340 источников, обновлено в 05:32, Вашингтон
Политика
В Госдуме назвали абсурдом заявление советника Зеленского по Крыму
Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик в беседе с «Известиями» назвал абсурдным тезис о том, что Крым был независимым государством, которое «поглотила» Россия.
Обновлено в 04:39
Кино
Трейлер российского сериала про Чернобыль разозлил пользователей сети
Обновлено вчера в 19:59
Общество
В Гидрометцентре предупредили о снеге в выходные
В Гидрометцентре предупредили о резкой смене погоды практически на всей территории европейской части России.
Обновлено вчера в 09:17
Общество
Шестилетний мальчик устроился охранником к Кадырову
Глава Чечни Рамзан Кадыров принял к себе на службу охранником шестилетнего Магомеда-Эми Газиева, чьи родители выложили в интернет видео с рассказом ребенка о мечте охранять чеченского лидера.
Обновлено в 03:52
Спорт
Forbes представил рейтинг самых успешных российских знаменитостей
Боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов занял первое место в рейтинге самых успешных знаменитостей России до 40 лет, подготовленном журналом Forbes, заработав за год 11,5 миллиона долларов.
Обновлено в 02:50
Политика
Заявление о возвращении украинских моряков прокомментировали в России
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила РИА Новости, что следователи пока не принимали никаких решений о возвращении арестованных за нарушение границы РФ украинских моряков.
Обновлено вчера в 09:54
Политика
Матвиенко видит основания для оптимизма в отношениях с Украиной
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко считает, что после выборов в Верховную раду есть основания для оптимизма в отношениях России и Украины, но дальнейшее покажет программа, которую станет проводить украинское правительство.
Обновлено в 05:06
Происшествия
Александра Шестуна перевозят в психиатрическую больницу
Бывшему главе Серпуховского района вменяют получение взятки в особо крупном размере.
Обновлено вчера в 10:07
Шоу-бизнес
Бузова анонсировала свой последний концерт
Российская телеведущая и певица Ольга Бузова сообщила в своем Instagram, что её предстоящий осенний концерт в Москве станет последним.
Обновлено в 01:07
Гаджеты
В Samsung назвали дату выхода складывающегося смартфона Galaxy Fold
Обновлено вчера в 23:29
Происшествия
МВД показало видео задержания криминального авторитета Олега Черного
Сотрудники МВД задержали лидера организованной преступной группировки 49-летнего Олега Чернова, известного по прозвищу Черный.
Обновлено в 03:51
Политика
Соловьев рассказал об обиде Зеленского на Путина
Обновлено вчера в 21:29
Наука
Популярная пищевая добавка оказалась смертельно опасной
Ученые из Университета Сассекса заявили, что широко используемый во всем мире искусственный подсластитель может быть опасным для здоровья человека.
Обновлено в 02:27
Авто
Представлен обновленный Mitsubishi Pajero Sport
Компания Mitsubishi показала на специальном мероприятии в Таиланде рестайлинговый внедорожник Pajero Sport.
Обновлено в 01:48
Общество
Жители Сибири требуют ввести режим ЧС из-за лесных пожаров
Обновлено в 01:05
Происшествия
Суд арестовал директора сгоревшего детского лагеря в Хабаровском крае
Солнечный районный суд Хабаровского края отправил под стражу Максима Кузнецова — директора сгоревшего детского лагеря «Холдоми», сообщили РБК в суде.
Обновлено в 05:01
Политика
Трамп наложил вето на ограничение продажи оружия Саудовской Аравии
Президент США Дональд Трамп, как и ожидалось, наложил вето на резолюцию Конгресса об ограничении продажи вооружений Саудовской Аравии.
Обновлено в 01:12
Происшествия
Красноярец расчленил тело матери и хранил его в морозильной камере
Ранее судимый 51-летний житель Красноярска задержан по подозрению в убийстве супруги и матери.
Обновлено в 04:16
Политика
Зафиксированы попытки ФБР вскрыть черные ящики MH17
Федеральное бюро расследований США и Украина пытались завладеть "черными ящиками" упавшего над Донбассом Boeing-777-200, который следовал по маршруту Амстердам-Куала-Лумпур, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на руководившего операцией Совета национальной безопасности Малайзии полковника Мохамада Сакри.
Обновлено вчера в 14:21
Кино
Ушел из жизни актер Рутгер Хауэр
Знаменитый голливудский актер Рутгер Хауэр ушел из жизни. Об этом сообщает в среду, 24 июля, издание Variety.
Обновлено вчера в 13:13
Политика
МИД России опубликовал концепцию безопасности в Персидском заливе
Ранее журнал «Международная жизнь» опубликовал статью, посвященную проблемам обеспечения безопасности в регионе Персидского залива.
Обновлено вчера в 04:04
Наука
Неизвестный науке гриб нашли под Тобольском
Под Тобольском нашли ранее не известный науке новый вид гриба, сообщила пресс-служба Тобольской площадки СИБУРа.
Обновлено в 04:03
Политика
Путин встретился с экс-президентом Киргизии Атамбаевым
Обновлено вчера в 12:40
Шоу-бизнес
Виктория Лопырева отправилась в Грецию на частном самолете
Виктория Лопырева недавно покинула Россию на частном самолете, отправившись отдыхать в Грецию.
Обновлено в 03:17
Общество
Высшее образование в регионах может стать бесплатным
В Госдуме предложили сделать высшее образование бесплатным в приграничных регионах.
Обновлено в 02:00
Армия и оружие
Турецкий генерал объяснил конфликт между Анкарой и Вашингтоном
Бывший заместитель начальника Генерального штаба ВС Турции Эргин Сайгун рассказал, почему между Вашингтоном и Анкарой сложились напряженные отношения, пишет Güneş.
Обновлено вчера в 22:55
Интернет
В Microsoft случайно показали новое меню «Пуск» в Windows 10
Компания Microsoft случайно показала, каким будет новый дизайн меню «Пуск».
Обновлено в 04:56