Три четверти россиян нуждаются в дополнительных средствах до получения зарплаты: при этом примерно 40% россиян не хватает около 10 тысяч рублей, а 7% россиян граждан нуждаются в дополнительных 6-8 тысячах рублей к получаемой зарплате, говорится в исследовании сервиса онлайн-кредитования "Робот Займер" (есть в распоряжении РИА Новости).

с чего всё началось

Только у 5% жителей остаются деньги для накоплений, 6,6% граждан признались, что их благополучие не зависит от поступления ежемесячной зарплаты. Опрос сервиса «Робот Займер» проводится с 1 по 14 июля, в нем приняли участие около 1,5 тыс. человек старше 21 года.

Опрос выявил нехватку денег до зарплаты у 75% россиян

Политика В Госдуме назвали абсурдом заявление советника Зеленского по Крыму Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик в беседе с «Известиями» назвал абсурдным тезис о том, что Крым был независимым государством, которое «поглотила» Россия.

Общество В Гидрометцентре предупредили о снеге в выходные В Гидрометцентре предупредили о резкой смене погоды практически на всей территории европейской части России.

Общество Шестилетний мальчик устроился охранником к Кадырову Глава Чечни Рамзан Кадыров принял к себе на службу охранником шестилетнего Магомеда-Эми Газиева, чьи родители выложили в интернет видео с рассказом ребенка о мечте охранять чеченского лидера.

Спорт Forbes представил рейтинг самых успешных российских знаменитостей Боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов занял первое место в рейтинге самых успешных знаменитостей России до 40 лет, подготовленном журналом Forbes, заработав за год 11,5 миллиона долларов.

Политика Заявление о возвращении украинских моряков прокомментировали в России Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила РИА Новости, что следователи пока не принимали никаких решений о возвращении арестованных за нарушение границы РФ украинских моряков.

Политика Матвиенко видит основания для оптимизма в отношениях с Украиной Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко считает, что после выборов в Верховную раду есть основания для оптимизма в отношениях России и Украины, но дальнейшее покажет программа, которую станет проводить украинское правительство.

Происшествия Александра Шестуна перевозят в психиатрическую больницу Бывшему главе Серпуховского района вменяют получение взятки в особо крупном размере.

Шоу-бизнес Бузова анонсировала свой последний концерт Российская телеведущая и певица Ольга Бузова сообщила в своем Instagram, что её предстоящий осенний концерт в Москве станет последним.

Происшествия МВД показало видео задержания криминального авторитета Олега Черного Сотрудники МВД задержали лидера организованной преступной группировки 49-летнего Олега Чернова, известного по прозвищу Черный.

Наука Популярная пищевая добавка оказалась смертельно опасной Ученые из Университета Сассекса заявили, что широко используемый во всем мире искусственный подсластитель может быть опасным для здоровья человека.

Авто Представлен обновленный Mitsubishi Pajero Sport Компания Mitsubishi показала на специальном мероприятии в Таиланде рестайлинговый внедорожник Pajero Sport.

Происшествия Суд арестовал директора сгоревшего детского лагеря в Хабаровском крае Солнечный районный суд Хабаровского края отправил под стражу Максима Кузнецова — директора сгоревшего детского лагеря «Холдоми», сообщили РБК в суде.

Политика Трамп наложил вето на ограничение продажи оружия Саудовской Аравии Президент США Дональд Трамп, как и ожидалось, наложил вето на резолюцию Конгресса об ограничении продажи вооружений Саудовской Аравии.

Происшествия Красноярец расчленил тело матери и хранил его в морозильной камере Ранее судимый 51-летний житель Красноярска задержан по подозрению в убийстве супруги и матери.

Политика Зафиксированы попытки ФБР вскрыть черные ящики MH17 Федеральное бюро расследований США и Украина пытались завладеть "черными ящиками" упавшего над Донбассом Boeing-777-200, который следовал по маршруту Амстердам-Куала-Лумпур, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на руководившего операцией Совета национальной безопасности Малайзии полковника Мохамада Сакри.

Кино Ушел из жизни актер Рутгер Хауэр Знаменитый голливудский актер Рутгер Хауэр ушел из жизни. Об этом сообщает в среду, 24 июля, издание Variety.

Политика МИД России опубликовал концепцию безопасности в Персидском заливе Ранее журнал «Международная жизнь» опубликовал статью, посвященную проблемам обеспечения безопасности в регионе Персидского залива.

Наука Неизвестный науке гриб нашли под Тобольском Под Тобольском нашли ранее не известный науке новый вид гриба, сообщила пресс-служба Тобольской площадки СИБУРа.

Шоу-бизнес Виктория Лопырева отправилась в Грецию на частном самолете Виктория Лопырева недавно покинула Россию на частном самолете, отправившись отдыхать в Грецию.

Общество Высшее образование в регионах может стать бесплатным В Госдуме предложили сделать высшее образование бесплатным в приграничных регионах.