Экономика
Опрос выявил нехватку денег до зарплаты у 75% россиянРБК 02:11
Только у 5% жителей остаются деньги для накоплений, 6,6% граждан признались, что их благополучие не зависит от поступления ежемесячной зарплаты. Опрос сервиса «Робот Займер» проводится с 1 по 14 июля, в нем приняли участие около 1,5 тыс. человек старше 21 года.
Читать в источнике
Оценить149
с чего всё началось
Три четверти россиян нуждаются в дополнительных средствах до получения зарплаты: при этом примерно 40% россиян не хватает около 10 тысяч рублей, а 7% россиян граждан нуждаются в дополнительных 6-8 тысячах рублей к получаемой зарплате, говорится в исследовании сервиса онлайн-кредитования "Робот Займер" (есть в распоряжении РИА Новости).РИА Новостивчера в 21:21
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7259 источников, обновлено в 11:51, Вашингтон
Авто
«Автотор» построит новый завод в рамках СПИКа
Обновлено в 03:01
Общество
Названы изменения в законодательстве России с 1 августа
С 1 августа в России вступает в силу ряд законопроектов, способных изменить жизнь населения.
Обновлено вчера в 12:02
Гаджеты
Samsung объявил о начале продаж складного смартфона Galaxy Fold
Компания Samsung объявила, что намерена в сентябре выпустить на рынок новейший смартфон Galaxy Fold со складывающимся экраном.
Обновлено в 06:55
Финансы
Госдолг Украины превысил 80 миллиардов долларов
Государственный долг Украины вырос в июне на 1,96 миллиарда долларов и составляет 80,35 миллиарда долларов, сообщила пресс-служба министерства финансов страны.
Обновлено в 08:40
Кино
Ушел из жизни актер Рутгер Хауэр
В Нидерландах в возрасте 75 лет умер актер Рутгер Хауэр, сообщает Variety со ссылкой на его представителя Стива Кениса.
Обновлено вчера в 14:01
Кино
Умер народный артист России Анатолий Торопов
Один из старейших актеров Малого театра, народный артист России Анатолий Торопов скончался в четверг на 92-м году жизни, сообщили РИА Новости в пресс-службе театра.
Обновлено в 09:46
Происшествия
На детской площадке в Подмосковье мать зарезали на глазах у ребенка
В подмосковном городе Раменское мужчина зарезал женщину на детской площадке, произошедшее видел ребенок.
Обновлено в 11:25
Политика
Президент Туниса снова госпитализирован
Обновлено вчера в 20:01
Политика
СБУ задержала российский танкер
Служба безопасности Украины задержала в порту Измаил в Одесской области российский танкер Neyma "за блокирование украинских кораблей в Керченском проливе", сообщила пресс-служба ведомства.
Обновлено в 07:05
Шоу-бизнес
Телеведущий Михаил Ширвиндт подал на развод
Телеведущий и кинопродюсер Михаил Ширвиндт подал иск о разводе.
Обновлено в 11:47
Футбол
«Арсенал» арендовал Себальоса у «Реала»
Полузащитник "Реала" Дани Себальос перешел в "Арсенал" на правах аренды, сообщают пресс-службы клубов.
Обновлено в 09:53
Происшествия
Участок главной трассы обрушился в Сочи
Участок главной трассы обрушился в Сочи, передают "Кубанские новости". Фотографии обрушения публикуют очевидцы в соцсетях.
Обновлено в 11:18
Интернет
Российский создатель приложения FaceApp дал первое интервью: «Мы очень прибыльны»
Создатель сервиса для обработки FaceApp Ярослав Гончаров дал первое интервью.
Обновлено в 11:21
Здоровье
О смертельной опасности аспирина рассказали эксперты
Эксперты советуют отказаться от употребления аспирина в качестве профилактики болезней сердца. Однако отказываться нужно постепенно.
Обновлено в 05:09
Гаджеты
Украинцам предложили Xiaomi Mi A3 по очень низкой цене
Вчера состоялась местная презентация устройства, на которой были объявлены цены, а также стало известно, что украинцы смогут приобрести Xiaomi Mi A3 уже с 31 июля этого года.
Обновлено в 01:52
Футбол
«Зенит» ждёт решения Заболотного по «Сочи»
Генеральный директор петербургского «Зенита» Александр Медведев прокомментировал ситуацию с возможным уходом нападающего Антона Заболотного в «Сочи».
Обновлено в 10:25
Экономика
«Магнит» во II квартале снизил чистую прибыль на 39,5%
Ритейлер "Магнит" во II квартале 2019 года сократил чистую прибыль по МСФО на 39,5% по сравнению с показателем за II квартал 2018 года, до 6,269 млрд рублей, сообщила компания.
Обновлено в 03:15
Общество
Госдума приняла законопроект о продлении «дачной амнистии»
Государственная дума Российской Федерации приняла во втором чтении законопроект, восстанавливающий «дачную амнистию» до 1 марта 2021 года.
Обновлено 23 июля в 13:06
Политика
Тиль Швайгер высмеял нового министра обороны Германии коллажем с Шойгу
Обновлено вчера в 14:38
Происшествия
Власти наградят мальчика, который спасал детей в лагере
Правительство Хабаровского края будет ходатайствовать о присвоении награды 11-летнему мальчику, который помогал спасть детей в лагере во время пожара.
Обновлено в 03:42
Общество
В Новгороде неожиданно обнаружены саркофаги домонгольского периода
Шесть каменных саркофагов обнаружили археологи у стен Георгиевского собора в ходе раскопок в Юрьевом монастыре Новгорода, сообщает пресс-служба Института археологии РАН.
Обновлено в 10:03
Политика
Минфин США расширил санкции против Венесуэлы
США ввели санкции против 10 граждан и 13 компаний, имеющих отношение к Венесуэле. Об этом сообщило министерство финансов страны.
Обновлено в 11:15
Политика
Алмазбек Атамбаев долетел до Кремля
Владимир Путин принял бывшего президента Киргизии и призвал сплотиться вокруг нынешнего Экс-президент Киргизии Алмазбек Атамбаев в среду вылетел в Москву с российской авиабазы «Кант», чтобы встретиться «со своими друзьями».
Обновлено вчера в 14:45
Общество
В Гидрометцентре предупредили о снеге в выходные
В Гидрометцентре предупредили о резкой смене погоды практически на всей территории европейской части России.
Обновлено вчера в 09:17
Кино
Появился трейлер российского сериала «Чернобыль»
Обновлено в 06:11
Происшествия
Соболь не пришла на допрос в СКР
Незарегистрированный кандидат в депутаты Мосгордумы Любовь Соболь не пришла на допрос к следователю в здание Следственного комитета по Москве, сообщил «Интерфакс».
Обновлено в 04:31
Единоборства
Дадашев перенёс инсульт во время боя с Матиасом
Скончавшийся в США боксёр Максим Дадашев продолжал бой с пуэрториканцем Сабриэлем Матиасом несмотря на то, что перенёс инсульт во время поединка.
Обновлено в 09:37
Космос
Обнаружен рекордсмен среди затменных двойных белых карликов
Используя 2,1-метровый телескоп в Национальной обсерватории Китт-Пик (США), астрономы обнаружили двойную звезду, состоящую из пары белых карликов, которые совершают один оборот вокруг общего центра масс всего за 6,91 минуты.
Обновлено вчера в 13:00