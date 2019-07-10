Политика

Опрос вновь показал лидерство партии «Слуга народа» на выборах в РадуRT на русском 02:27

По результатам предварительного опроса Киевского международного института социологии, на выборах в Верховную раду партия «Слуга народа» может набрать 48,5% голосов. Об этом сообщает украинский телеканал «Громадське».
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Опрос вновь показал лидерство партии «Слуга народа» на выборах в раду

Известия06:08

Социологи назвали шесть партий с шансами пройти в Верховную раду

Интерфакс03:31

Внеочередная турбулентность украинских выборов

Еженедельник Звезда08 июля в 23:10

Партия «Голос» лидера группы «Океан Эльзы» Святослава Вакарчука может не попасть в украинский парламент

Эхо Москвы03:00

Опрос: партия «Голос» Святослава Вакарчука может не пройти в Верховную раду

ТАСС02:40

Опрос вновь показал лидерство партии «Слуга народа» на выборах в Раду

RT на русском02:27

Украинцы назвали лидеров на выборах в парламент

Газета.Ru03:07
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Автоматически обработано 7313 источников, обновлено в 06:57, Вашингтон
Армия и оружие

Российские конструкторы разработали проект новейшего легкого авианосца

Обновлено в 06:35
Происшествия

Саакашвили подрался с оппонентами и сломал руку пенсионерке

Как сообщает портал Odessit.ua, в здании Малиновского районного суда Одессы 9 июля бывший одесский губернатор, экс-президент Грузии Михаил Саакашвили устроил потасовку со сторонниками бывшего мэра Одессы Геннадия Труханова, которого Саакашвили неоднократно обвинял в коррупции.
Обновлено в 02:19
Армия и оружие

Российский сторожевик зашел в зону учений Украины и НАТО

Сторожевой корабль Черноморского флота РФ «Сметливый» зашел в закрытую зону проведения совместных учений Украины и НАТО Sea Breeze.
Обновлено в 05:37
Здоровье

Назван самый полезный летний фрукт

Врачи назвали самый полезный летний фрукт, который может улучшить даже качество сна.
Обновлено вчера в 01:03
Наука

«Для нас крайне важна заинтересованность ребенка»

Конкурсные задания формируются в общении с экспертами, у которых мы интересуемся, какие задачи можно доверить детям.
Обновлено 08 июля в 03:57
Происшествия

Суд арестовал около €122 млн на счетах экс-министра Абызова

Басманный суд Москвы наложил арест на €121,7 млн (8,7 млрд рублей), находящихся на банковских счетах экс-министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова.
Обновлено вчера в 21:03
Происшествия

Состояние избитой девочки из Ингушетии стабилизировалось

Состояние избитой в Ингушетии семилетней девочки стабилизировалось.
Обновлено в 05:49
Экономика

Матвиенко предлагает Счетной палате проверить «Дом.РФ»

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила сенаторам включить в предложение в адрес Счетной палаты проведение в 2020 году проверки компании "Дом.РФ".
Обновлено в 05:25
Кино

В США скончался актер из фильма «Люди в черном»

Обновлено в 02:53
Политика

Меркель в третий раз за месяц испытала на публике приступ дрожи

Канцлер Германии Ангела Меркель в очередной раз испытала приступ дрожи на официальном мероприятии - во время встречи в Берлине с премьер-министром Финляндии Антти Ринне.
Обновлено в 06:37
Происшествия

День памяти погибших в кораблекрушении в Куйбышевском водохранилище

10 июля 2011 года на территории Татарстана затонул теплоход Булгария. Спасти удалось 79 пассажиров и членов экипажа, 201 человек – погиб.
Обновлено в 03:38
Политика

Помощник полпреда президента мог передавать за границу данные Совбеза

Помощника полпреда президента в Уральском федеральном округе Александра Воробьёва, задержанного на прошлой неделе по подозрению в госизмене, обвиняют в том, что он передавал за границу информацию с заседаний Совета Безопасности.
Обновлено вчера в 08:36
Экономика

Кудрин раскритиковал прогноз Минфина о росте реальных доходов россиян

«Казалось бы, не так много — 1%, но в первом квартале реальные доходы населения снижались на 2,2%, поэтому достижение даже этого скромного показателя будет проблематичным», — сказал Кудрин (цитата по ТАСС).
Обновлено в 06:43
Гаджеты

Стали известны цены на новые iPhone 11, Max и R

Обновлено вчера в 18:09
Шоу-бизнес

Разведенного Виторгана уличили в романе с Нинидзе

СМИ сообщили о романе двух актеров, в 2019 году переживших развод: 46-летнего Максима Виторгана и 27-летней Нино Нинидзе получили подтверждение.
Обновлено в 03:11
Здоровье

Врачи: у многих женщин есть проблема со здоровьем, которой они стесняются

Обновлено в 06:00
Политика

Совет Федерации досрочно прекратил полномочия сенатора Ирины Гехт

Совет Федерации в ходе заседания досрочно прекратил полномочия сенатора от Челябинской области Ирины Гехт, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 03:45
Футбол

Тарасова на встречу с болельщиками «Локомотива» позвал Семин

Обновлено вчера в 19:49
Общество

Власти Москвы ограничили строительство в центре города

Мэрия Москвы сократила количество контрактов на строительство в центре столицы, направив ресурсы застройщиков за пределы ТТК.
Обновлено в 06:08
Происшествия

Пятерых полицейских отстранили от работы из-за дела Голунова

Обновлено в 06:16
Общество

Жителя Ижевска оштрафовали за оскорбление главы Удмуртии в Instagram

Октябрьский районный суд Ижевска 9 июля вынес постановление в отношении 20-летнего жителя города, обвиняемого в оскорблении в интернете главы Удмуртии Александра Бречалова, сообщила пресс-служба судов региона.
Обновлено в 04:37
Происшествия

Режиссер Тинто Брасс экстренно госпитализирован в Риме

Итальянский кинорежиссер Тинто Брасс экстренно госпитализирован в больницу «Сант-Андреа» в Риме, пишет газета Corriere della Sera.
Обновлено в 04:56
Политика

Красноярские депутаты предложили уволить главу краевой счетной палаты

Члены двух профильных комитетов заксобрания Красноярского края поддержали досрочную отставку главы краевой счетной палаты Татьяны Давыденко, в отношении которой прокуратура провела проверку.
Обновлено в 04:51
Политика

Спикер Рады предложил сажать за непризнание Крыма и ДНР украинскими

Спикер Верховной Рады Андрей Парубий предложил ввести уголовную ответственность для тех, кто не признает территориями Украины Крым и неподконтрольные Киеву части Донбасса.
Обновлено в 06:23
Политика

Зеленский выгнал с совещания секретаря горсовета Борисполя

Президент Украины Владимир Зеленский заставил покинуть официальную встречу секретаря Борисполького горсовета Ярослава Годунка, сообщило 10 июля издание «Украинская правда».
Обновлено в 06:13
Происшествия

СК возбудил дело о крупном хищении у Московского метрополитена

Следственный комитет возбудил уголовное дело о хищении в особо крупном размере у столичного метрополитена.
Обновлено в 03:31
Происшествия

Госдума рассмотрит законопроект о наказании за непропуск скорой

Госдума в среду, 10 июля, рассмотрит во втором чтении законопроект о наказании за создание помех врачам скорой помощи, направляющимся к пациентам, пишет «Интерфакс».
Обновлено вчера в 20:05
Общество

Доренко оштрафовали через неделю после смерти за неправильную парковку

Главного редактора радиостанции «Говорит Москва» Сергея Доренко оштрафовали за неправильную парковку через неделю после смерти, сообщает телеканал «Звезда».
Обновлено в 05:42
Политика

Зеленский назначил нового губернатора Киевской области

Президент Украины назначил новым главой Киевской областной государственной администрации Михаила Бно-Айрияна.
Обновлено в 05:32
Футбол

Сутормин выбрал в «Зените» уникальный номер

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