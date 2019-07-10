Политика

Названы партии-лидеры на выборах в парламент УкраиныВечерняя Москва 04:06

Лидерами на выборах в Верховную раду стали партии «Слуга народа» и «Оппозиционная платформа — За жизнь». Об этом свидетельствуют данные опроса Киевского международного института социологии. Наивысшие шансы пройти в парламент имеют четыре партии.
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Социологи назвали шесть партий с шансами пройти в Верховную раду

Интерфакс03:31

Партия «Голос» лидера группы «Океан Эльзы» Святослава Вакарчука может не попасть в украинский парламент

Эхо Москвы03:00

В Верховную раду проходят четыре партии — опрос

REGNUM03:00

Украинцы назвали лидеров на выборах в парламент

Газета.Ru03:07

Опрос: партия «Голос» Святослава Вакарчука может не пройти в Верховную раду

ТАСС02:40

Опрос вновь показал лидерство партии «Слуга народа» на выборах в Раду

RT на русском02:27

Внеочередная турбулентность украинских выборов

Еженедельник Звезда08 июля в 23:10
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Происшествия

На Красной площади задержали семерых участников акции против преследования крымских татар

На Красной площади задержали семерых крымскотатарских активистов, которые вышли с плакатами против уголовного преследования их народа, сообщает «Дождь» с места события.
Обновлено в 04:33
Общество

Гидрометцентр предупредил о погодных аномалиях в августе

По словам Тищенко, в августе дефицит осадков может быть в Мурманской области и в Крыму, а также в Бурятии, в Хабаровском крае, на севере Якутии, в Магаданской области и на Чукотке.
Обновлено в 05:02
Шоу-бизнес

Тарасов и Костенко отмечают день рождения годовалой дочки Миланы

Месяц назад футболист встретился с дочкой от первых отношений.
Обновлено в 04:21
Происшествия

Врачи рассказали о состоянии девочки из Ингушетии, изувеченной тетей

Обновлено в 04:39
Происшествия

Стали известны хозяева отобранных сотрудниками ФСБ миллионов рублей

Деньги, в похищении которых подозревают сотрудников ФСБ, принадлежали гражданам Китая.
Обновлено вчера в 19:34
Общество

ФСИН и СПЧ предложили принудительно высылать нарушивших УК иностранцев

Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) и Совет по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) предложили ввести для иностранных граждан новый вид уголовного наказания — принудительную высылку из России.
Обновлено в 01:50
Гаджеты

РБК: Huawei ведет переговоры о покупке российских технологий

Китайская компания Huawei в последние несколько месяцев обращалась к российским разработчикам с предложением о сотрудничестве, сообщает РБК со ссылкой на несколько источников на рынке.
Обновлено в 03:59
Здоровье

Главный диетолог столицы рассказала о самых полезных летних ягодах

Обновлено вчера в 01:59
Здоровье

Сибирский синхротрон проверят на экономическую эффективность

Специалисты оценят экономическую эффективность источника синхротронного излучения «СКИФ» (Сибирский кольцевой источник фотонов), который планируется создать в Новосибирской области в рамках нацпроекта «Наука».
Обновлено в 04:57
Политика

Помощник полпреда президента мог передавать за границу данные Совбеза

Помощника полпреда президента в Уральском федеральном округе Александра Воробьёва, задержанного на прошлой неделе по подозрению в госизмене, обвиняют в том, что он передавал за границу информацию с заседаний Совета Безопасности.
Обновлено вчера в 08:36
Футбол

«Олимп» заключил спонсорское соглашение с Okko Sport

Букмекерская компания «Олимп» стала спонсором сервиса Okko Sport, которая будет транслировать матчи АПЛ в ближайшие три года.
Обновлено 08 июля в 06:47
Политика

Путин выступил против санкций в отношении Грузии

Российский лидер Владимир Путин, комментируя возможность введения санкций в отношении Грузии, заявил, что не считает это необходимым из уважения к грузинскому народу.
Обновлено вчера в 08:38
Происшествия

Пятеро столичных полицейских остались без работы из-за дела Голунова

Пятерых сотрудников МВД по ЗАО отстранили от работы после дела Голунова.
Обновлено в 05:01
Музыка

Выступавшим в РФ детям запретили представлять Украину на «Евровидении»

Maruv, которая победила в нацотборе Евровидения-2019, но ехать туда отказалась из-за неприемлемых условий контракта, уже подвергалась критике со стороны подписчиков за гастроли в России.
Обновлено в 00:42
Политика

Уральская студентка упала в обморок на встрече с Путиным

Одной из учащихся Уральского федерального университета стало плохо на встрече президента России Владимира Путина со студентами и аспирантами вуза, проходившей в Екатеринбурге.
Обновлено вчера в 13:22
Здоровье

Назван самый полезный летний фрукт

Врачи назвали самый полезный летний фрукт, который может улучшить даже качество сна.
Обновлено вчера в 01:03
Политика

Спикер Рады призвал военных выйти на Крещатик в День независимости

Спикер Верховной рады Андрей Парубий раскритиковал отказ Владимира Зеленского от проведения военного парада на День независимости.
Обновлено в 04:53
Политика

Жители Грузии оценили решение Путина по санкциям

Пользователи грузинского сегмента соцсетей бурно отреагировали на заявление президента России Владимира Путина о том, что он не поддерживает идею ввести санкции в отношении Тбилиси.
Обновлено вчера в 12:42
Шоу-бизнес

Юлия Ковальчук поучаствовала в «Форте Боярд»

Обновлено вчера в 14:50
Происшествия

В Крыму в ДТП на трассе «Таврида» погибли женщина и двое детей

В Крыму, на 73-м километре автодороги "Таврида", в районе поселка Приморский, произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие с участием легкового автомобиля Hyundai и грузовика Man, в котором погибли три человека.
Обновлено в 03:10
Общество

Из-за ливней в Китае эвакуировали 77 тысяч человек

Обновлено в 01:26
Спорт

Олимпийский чемпион из Кореи дисквалифицирован за рукоприкладство

Двукратный олимпийский чемпион по конькобежному спорту Ли Сын Хун из Южной Кореи отстранен от соревнований на год.
Обновлено в 03:24
Происшествия

ФСБ провела обыски в Доме правительства Якутии

Сотрудники Федеральной службы безопасности с утра 10 июля провели обыски в Доме правительства Якутии.
Обновлено вчера в 22:40
Общество

В России хотят ограничить врачебную тайну для наркозависимых

Органы уголовно-исполнительной системы России могут получить доступ к информации о прохождении наркозависимыми назначенного судом лечения, а также медицинской или социальной реабилитации; соответствующие поправки в федеральный закон разработало министерство юстиции.
Обновлено в 03:46
Единоборства

Порье на русском языке назвал себя «настоящим чемпионом»

Обладатель временного титула UFC в лёгком весе американец Дастин Порье на русском языке назвал себя «настоящим чемпионом».
Обновлено в 04:56
Происшествия

В Норвегии обнаружили утечку радиации в затонувшей АПЛ «Комсомолец»

Ученые из России и Норвегии обнаружили превышение уровня радиации в районе затонувшей советской атомной подлодки "Комсомолец" в сто тысяч раз.
Обновлено вчера в 10:26
Происшествия

Доренко оштрафовали за неправильную парковку через неделю после смерти

Журналиста Сергея Доренко оштрафовали за неправильную парковку через неделю после смерти.
Обновлено в 04:03
Армия и оружие

Разработчик рассказал о концепции неатомного авианосца для ВМФ России

Согласно концепции, разработанной Крыловским государственным научным центром, на новом неатомном авианосце для ВМФ России предусматривается размещение морских беспилотников.
Обновлено в 03:50
Наука

Дело не в жире: Ученые посоветовали полным людям худеть по-другому

Американские ученые заявили, что желающим похудеть и обезопасить себя от недугов (диабета, проблем с сердцем и сосудами), которые могут быть спровоцированы ожирением, следует сосредоточиться не на потере жира, а на укреплении мышц.
Обновлено в 00:06
Космос

WSJ: Virgin Galactic планирует выйти на биржу

Обновлено вчера в 04:46
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