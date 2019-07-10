Лидерами на выборах в Верховную раду стали партии «Слуга народа» и «Оппозиционная платформа — За жизнь». Об этом свидетельствуют данные опроса Киевского международного института социологии. Наивысшие шансы пройти в парламент имеют четыре партии.

Названы партии-лидеры на выборах в парламент Украины

Происшествия На Красной площади задержали семерых участников акции против преследования крымских татар На Красной площади задержали семерых крымскотатарских активистов, которые вышли с плакатами против уголовного преследования их народа, сообщает «Дождь» с места события.

Общество Гидрометцентр предупредил о погодных аномалиях в августе По словам Тищенко, в августе дефицит осадков может быть в Мурманской области и в Крыму, а также в Бурятии, в Хабаровском крае, на севере Якутии, в Магаданской области и на Чукотке.

Общество ФСИН и СПЧ предложили принудительно высылать нарушивших УК иностранцев Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) и Совет по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) предложили ввести для иностранных граждан новый вид уголовного наказания — принудительную высылку из России.

Гаджеты РБК: Huawei ведет переговоры о покупке российских технологий Китайская компания Huawei в последние несколько месяцев обращалась к российским разработчикам с предложением о сотрудничестве, сообщает РБК со ссылкой на несколько источников на рынке.

Здоровье Сибирский синхротрон проверят на экономическую эффективность Специалисты оценят экономическую эффективность источника синхротронного излучения «СКИФ» (Сибирский кольцевой источник фотонов), который планируется создать в Новосибирской области в рамках нацпроекта «Наука».

Политика Помощник полпреда президента мог передавать за границу данные Совбеза Помощника полпреда президента в Уральском федеральном округе Александра Воробьёва, задержанного на прошлой неделе по подозрению в госизмене, обвиняют в том, что он передавал за границу информацию с заседаний Совета Безопасности.

Футбол «Олимп» заключил спонсорское соглашение с Okko Sport Букмекерская компания «Олимп» стала спонсором сервиса Okko Sport, которая будет транслировать матчи АПЛ в ближайшие три года.

Политика Путин выступил против санкций в отношении Грузии Российский лидер Владимир Путин, комментируя возможность введения санкций в отношении Грузии, заявил, что не считает это необходимым из уважения к грузинскому народу.

Происшествия Пятеро столичных полицейских остались без работы из-за дела Голунова Пятерых сотрудников МВД по ЗАО отстранили от работы после дела Голунова.

Музыка Выступавшим в РФ детям запретили представлять Украину на «Евровидении» Maruv, которая победила в нацотборе Евровидения-2019, но ехать туда отказалась из-за неприемлемых условий контракта, уже подвергалась критике со стороны подписчиков за гастроли в России.

Политика Уральская студентка упала в обморок на встрече с Путиным Одной из учащихся Уральского федерального университета стало плохо на встрече президента России Владимира Путина со студентами и аспирантами вуза, проходившей в Екатеринбурге.

Здоровье Назван самый полезный летний фрукт Врачи назвали самый полезный летний фрукт, который может улучшить даже качество сна.

Политика Спикер Рады призвал военных выйти на Крещатик в День независимости Спикер Верховной рады Андрей Парубий раскритиковал отказ Владимира Зеленского от проведения военного парада на День независимости.

Политика Жители Грузии оценили решение Путина по санкциям Пользователи грузинского сегмента соцсетей бурно отреагировали на заявление президента России Владимира Путина о том, что он не поддерживает идею ввести санкции в отношении Тбилиси.

Происшествия В Крыму в ДТП на трассе «Таврида» погибли женщина и двое детей В Крыму, на 73-м километре автодороги "Таврида", в районе поселка Приморский, произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие с участием легкового автомобиля Hyundai и грузовика Man, в котором погибли три человека.

Спорт Олимпийский чемпион из Кореи дисквалифицирован за рукоприкладство Двукратный олимпийский чемпион по конькобежному спорту Ли Сын Хун из Южной Кореи отстранен от соревнований на год.

Происшествия ФСБ провела обыски в Доме правительства Якутии Сотрудники Федеральной службы безопасности с утра 10 июля провели обыски в Доме правительства Якутии.

Общество В России хотят ограничить врачебную тайну для наркозависимых Органы уголовно-исполнительной системы России могут получить доступ к информации о прохождении наркозависимыми назначенного судом лечения, а также медицинской или социальной реабилитации; соответствующие поправки в федеральный закон разработало министерство юстиции.

Единоборства Порье на русском языке назвал себя «настоящим чемпионом» Обладатель временного титула UFC в лёгком весе американец Дастин Порье на русском языке назвал себя «настоящим чемпионом».

Происшествия В Норвегии обнаружили утечку радиации в затонувшей АПЛ «Комсомолец» Ученые из России и Норвегии обнаружили превышение уровня радиации в районе затонувшей советской атомной подлодки "Комсомолец" в сто тысяч раз.

Происшествия Доренко оштрафовали за неправильную парковку через неделю после смерти Журналиста Сергея Доренко оштрафовали за неправильную парковку через неделю после смерти.

Армия и оружие Разработчик рассказал о концепции неатомного авианосца для ВМФ России Согласно концепции, разработанной Крыловским государственным научным центром, на новом неатомном авианосце для ВМФ России предусматривается размещение морских беспилотников.