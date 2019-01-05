Политика
Опрос: рекордное число американцев хочет навсегда уехать из США
Опрос: рекордное число американцев хочет навсегда уехать из СШАВести.Ru00:03
Рекордное число граждан США хотят покинуть Соединенные Штаты и проживать в другой стране на постоянной основе. Такие данные фигурируют в опросе, проведенном социологической службой Gallup. По данным опроса, 16 процентов респондентов заявили о своем желании навсегда переехать в другую страну.
Вести.Ru00:03
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с чего всё началось
Впрочем, заметили авторы исследования, очереди на канадской границе все-таки не наблюдается: одно дело заявить о желании переезда, и другое — действительно эмигрировать.Телеканал 360°00:39
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