с чего всё началось

Рекордное число граждан США хотят покинуть Соединенные Штаты и проживать в другой стране на постоянной основе. Такие данные фигурируют в опросе, проведенном социологической службой Gallup. По данным опроса, 16 процентов респондентов заявили о своем желании навсегда переехать в другую страну.

Политика Политика NASA отложило визит Рогозина в США Американское космическое агентство NASA отложило визит главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина, который планировался на февраль нынешнего года.

Армия и оружие Армия и оружие Новый пистолет на замену ПМ прошел испытания Завершились государственные испытания российского пистолета для Минобороны, которым планируется заменить пистолет Макарова.

Политика Политика Арестованный за шпионаж в России американец имеет тройное гражданство Арестованный за шпионаж в России американец Пол Уилан имеет тройное гражданство.

Политика Политика Трамп заявил, что может ввести в США режим чрезвычайного положения Президент США Дональд Трамп заявил в пятницу, что может ввести в стране режим чрезвычайного положения, чтобы в обход Конгресса получить финансирование на строительство стены на американо-мексиканской границе.

Политика Политика Хакеры опубликовали доклады Integrity Initiative о работе Sputnik и RT Новая партия документов Счета на общую сумму около тысячи фунтов выставлены на имя живущего в Иордании Джассара Джамаля аль-Тахата за "составление для Integrity Initiative докладов о медиакампаниях RT".

Политика Политика Россиянин задержан по запросу США на острове в Тихом океане На острове Сайпан в Тихом океане арестовали гражданина России Дмитрия Макаренко по запросу ФБР, сообщает газета Guampost.

Армия и оружие Армия и оружие Принц Гарри посетит учения в Норвегии по отражению «вторжения России» Британский принц Гарри планирует посетить крупные учения в Норвегии, на которых будет отрабатываться противостояние «российскому вторжению».

Политика Политика В Стамбуле вручат томос об автокефалии украинской церкви

Политика Политика Абэ намерен продвинуть переговоры по мирному договору с Россией

Политика Политика СМИ узнали о резолюции против снятия санкций США с компаний Дерипаски Представляющий штат Коннектикут демократ-конгрессмен Джим Хаймс в разговоре с Daily Beast отметил, что обсуждает вопрос противодействия снятию санкция с компаний Дерипаски с членами спецкомитета по разведке палаты представителей.

Политика Политика Депутат рады обвинил Порошенко в подкупе избирателей Президент Украины Петр Порошенко начал подготовку в массовой фальсификации выборов.

Армия и оружие Армия и оружие В США не называют точных сроков вывода войск из Сирии Вашингтон не может назвать точных сроков вывода вооружённых сил из Сирии, соответствующее заявление сделали в Госдепартаменте.

Армия и оружие Армия и оружие В ЛНР заявили о двух случаях обстрела со стороны ВСУ за сутки В самопровозглашённой Луганской народной республике заявили, что украинские силовики два раза за прошедшие сутки нарушили режим прекращения огня.

Политика Политика Белорусская православная церковь не стремится получить автокефалию Белорусская православная церковь (БПЦ) не стремится получить автокефалию, заявил патриарший экзарх всея Белоруссии, митрополит Минский и Заславский Павел.