Политика

Опрос: рекордное число американцев хочет навсегда уехать из США
Вести.Ru
00:03

Рекордное число граждан США хотят покинуть Соединенные Штаты и проживать в другой стране на постоянной основе. Такие данные фигурируют в опросе, проведенном социологической службой Gallup. По данным опроса, 16 процентов респондентов заявили о своем желании навсегда переехать в другую страну.
Вести.Ru00:03
с чего всё началось
Впрочем, заметили
 авторы исследования, очереди на канадской границе все-таки не наблюдается: одно дело заявить о желании переезда, и другое — действительно эмигрировать.
Телеканал 360°00:39

Подробнее о событии

Опрос: рекордное число жителей США хочет переехать в другую страну

ТАСС03:19

Рекордное число американцев хочет эмигрировать, показал опрос

РИА Новости01:52

Американцы хотят эмигрировать из США из-за Трампа

News.ru00:48

Американцы захотели эмигрировать из США

Lenta.ru00:24

Рекордное количество американцев захотели уехать из страны

Газета.Ru00:23

Число желающих покинуть США американцев достигло рекорда

НТВ00:12

Опрос: рекордное число американцев хочет навсегда уехать из США

Вести.Ru00:03
Показать все источники
Автоматически обработано 7168 источников, обновлено в 03:35, Ашберн
Политика

NASA отложило визит Рогозина в США

Американское космическое агентство NASA отложило визит главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина, который планировался на февраль нынешнего года.
Обновлено вчера в 16:15
Армия и оружие

Новый пистолет на замену ПМ прошел испытания

Завершились государственные испытания российского пистолета для Минобороны, которым планируется заменить пистолет Макарова.
Обновлено в 01:12
Политика

Арестованный за шпионаж в России американец имеет тройное гражданство

Арестованный за шпионаж в России американец Пол Уилан имеет тройное гражданство.
Обновлено вчера в 12:07
Политика

Трамп заявил, что может ввести в США режим чрезвычайного положения

Президент США Дональд Трамп заявил в пятницу, что может ввести в стране режим чрезвычайного положения, чтобы в обход Конгресса получить финансирование на строительство стены на американо-мексиканской границе.
Обновлено вчера в 15:50
Политика

Хакеры опубликовали доклады Integrity Initiative о работе Sputnik и RT

Новая партия документов Счета на общую сумму около тысячи фунтов выставлены на имя живущего в Иордании Джассара Джамаля аль-Тахата за "составление для Integrity Initiative докладов о медиакампаниях RT".
Обновлено вчера в 22:52
Политика

Россиянин задержан по запросу США на острове в Тихом океане

На острове Сайпан в Тихом океане арестовали гражданина России Дмитрия Макаренко по запросу ФБР, сообщает газета Guampost.
Обновлено вчера в 20:01
Армия и оружие

Принц Гарри посетит учения в Норвегии по отражению «вторжения России»

Британский принц Гарри планирует посетить крупные учения в Норвегии, на которых будет отрабатываться противостояние «российскому вторжению».
Обновлено вчера в 22:33
Политика

В Стамбуле вручат томос об автокефалии украинской церкви

Обновлено в 02:24
Политика

Абэ намерен продвинуть переговоры по мирному договору с Россией

Обновлено вчера в 02:16
Политика

СМИ узнали о резолюции против снятия санкций США с компаний Дерипаски

Представляющий штат Коннектикут демократ-конгрессмен Джим Хаймс в разговоре с Daily Beast отметил, что обсуждает вопрос противодействия снятию санкция с компаний Дерипаски с членами спецкомитета по разведке палаты представителей.
Обновлено вчера в 23:21
Политика

Депутат рады обвинил Порошенко в подкупе избирателей

Президент Украины Петр Порошенко начал подготовку в массовой фальсификации выборов.
Обновлено вчера в 23:53
Армия и оружие

В США не называют точных сроков вывода войск из Сирии

Вашингтон не может назвать точных сроков вывода вооружённых сил из Сирии, соответствующее заявление сделали в Госдепартаменте.
Обновлено вчера в 14:32
Армия и оружие

В ЛНР заявили о двух случаях обстрела со стороны ВСУ за сутки

В самопровозглашённой Луганской народной республике заявили, что украинские силовики два раза за прошедшие сутки нарушили режим прекращения огня.
Обновлено вчера в 22:57
Политика

Белорусская православная церковь не стремится получить автокефалию

Белорусская православная церковь (БПЦ) не стремится получить автокефалию, заявил патриарший экзарх всея Белоруссии, митрополит Минский и Заславский Павел.
Обновлено вчера в 17:46
Политика

Трамп отправил войска в Габон на фоне обострения ситуации в Конго

Президент США Дональд Трамп отдал приказ отправить военнослужащих в Габон, чтобы обеспечить безопасность американским гражданам, которые находятся в Демократической Республике Конго.
Обновлено вчера в 20:43
Главное