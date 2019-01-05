с чего всё началось

Рекордное число граждан США хотят покинуть Соединенные Штаты и проживать в другой стране на постоянной основе. Такие данные фигурируют в опросе, проведенном социологической службой Gallup. По данным опроса, 16 процентов респондентов заявили о своем желании навсегда переехать в другую страну.

Политика Политика NASA отложило визит Рогозина в США Американское космическое агентство NASA отложило визит главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина, который планировался на февраль нынешнего года.

Политика Политика Россиянин задержан на острове в Тихом океане по запросу ФБР США В субботу, 5 января, на острове Сайпан административного образования Содружество северных Марианских островов по запросу ФБР был задержан россиянин Дмитрий Макаренко.

Политика Политика Хакеры опубликовали доклады Integrity Initiative о работе Sputnik и RT Новая партия документов Счета на общую сумму около тысячи фунтов выставлены на имя живущего в Иордании Джассара Джамаля аль-Тахата за "составление для Integrity Initiative докладов о медиакампаниях RT".

Армия и оружие Армия и оружие В России завершились испытания нового пистолета на замену ПМ Завершились государственные испытания российского пистолета для Минобороны, который призван заменить пистолет Макарова (ПМ).

Политика Политика Трамп заявил, что может ввести режим чрезвычайного положения Президент США Дональд Трамп заявил, что может ввести в стране режим чрезвычайного положения из-за проблем с принятием бюджета Конгрессом, вызванным несогласием демократов с выделением около пяти миллиардов долларов на строительство стены на американо-мексиканской границе.

Политика Политика Арестованный за шпионаж в России американец имеет тройное гражданство Арестованный за шпионаж в России американец Пол Уилан имеет тройное гражданство.

Политика Политика Порошенко провел переговоры с Эрдоганом Президент Украины Петр Порошенко провел встречу в Стамбуле с турецким коллегой Реджепом Эрдоганом, они обсудили пути укрепления стратегического партнерства и вопросы освобождения осужденных в РФ украинцев, сообщила в субботу пресс-служба главы украинского государства.

Политика Политика Абэ намерен продвинуть переговоры по мирному договору с Россией

Армия и оружие Армия и оружие Принц Гарри примет участие в учениях против «вторжения России» Британский принц Гарри в составе корпуса морских пехотинцев примет участие в крупнейших за последние 20 лет военных учениях в Норвегии против "вторжения России".

Политика Политика Демократы США оказались против снятия санкций с Дерипаски Лидер демократов в сенате Чак Шумер заявил, что подготовил резолюцию против снятия санкций с компаний En+, "Русал" и "Евросибэнерго", подконтрольных Дерипаске.

Политика Политика Депутат рады обвинил Порошенко в подкупе избирателей Президент Украины Петр Порошенко начал подготовку в массовой фальсификации выборов.

Армия и оружие Армия и оружие В США не называют точных сроков вывода войск из Сирии Вашингтон не может назвать точных сроков вывода вооружённых сил из Сирии, соответствующее заявление сделали в Госдепартаменте.

Политика Политика «Желтые жилеты» зачитают открытое письмо Эмманюэлю Макрону Сегодня активисты "желтых жилетов" во Франции в восьмой раз выйдут на улицы, сообщает RT.

Политика Политика Украине предрекли прекращение железнодорожного сообщения с Россией В августе 2018 года украинский железнодорожный оператор «Укрзализныця» уже заявлял о том, что готов прекратить сообщение с Россией, если власти страны примут подобное решение.