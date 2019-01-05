Политика
Опрос: рекордное число американцев хочет навсегда уехать из США
Опрос: рекордное число американцев хочет навсегда уехать из СШАВести.Ru00:03
Рекордное число граждан США хотят покинуть Соединенные Штаты и проживать в другой стране на постоянной основе. Такие данные фигурируют в опросе, проведенном социологической службой Gallup. По данным опроса, 16 процентов респондентов заявили о своем желании навсегда переехать в другую страну.
Вести.Ru00:03
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с чего всё началось
Впрочем, заметили авторы исследования, очереди на канадской границе все-таки не наблюдается: одно дело заявить о желании переезда, и другое — действительно эмигрировать.Телеканал 360°00:39
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Политика
«Роскосмос» отреагировал на решение NASA отложить визит Рогозина в США
От американского Нацуправления по аэронавтике и исследованию космического пространства компания ждет официальных разъяснений по поводу запланированного визита в США главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина, говорится в сообщении на сайте госкорпорации.
Обновлено в 03:05
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Пираты взяли в плен моряков у берегов Бенина
Пираты напали на контейнеровоз MSC Mandy в Гвинейском заливе, на борту которого находились российские моряки, сообщает Росморречфлот.
Обновлено вчера в 20:16
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Патриарх Варфоломей подписал томос об автокефалии новой церкви Украины
Константинопольский патриарх Варфоломей подписал томос об автокефалии новой украинской церковной структуры — Православной церкви Украины.
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На острове в Тихом океане по запросу США задержали россиянина
По запросу ФБР на тихоокеанском острове Сайпан задержали 72-летнего россиянина Дмитрия Макаренко, обвиняемого в попытке незаконного экспорта военной техники в Россию и двух случаях отмывания денег, сообщает местное издание Saipan Tribune.
Обновлено в 05:28
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Скончался народный артист Иван Бортник
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Хоккей
Капитан сборной России извинился за свое поведение после матча с США
Капитан сборной России Клим Костин принес извинения за свое поведение после окончания полуфинального матча молодежного чемпионата мира по хоккею с командой США, в котором российские хоккеисты потерпели поражение со счетом 1:2.
Обновлено в 03:28
Политика
Хакеры опубликовали доклады Integrity Initiative о работе Sputnik и RT
Новая партия документов Счета на общую сумму около тысячи фунтов выставлены на имя живущего в Иордании Джассара Джамаля аль-Тахата за "составление для Integrity Initiative докладов о медиакампаниях RT".
Обновлено вчера в 22:52
Армия и оружие
В России завершились испытания нового пистолета на замену ПМ
Завершились государственные испытания российского пистолета для Минобороны, который призван заменить пистолет Макарова (ПМ).
Обновлено в 01:07
Происшествия
В боулинг-клубе рядом с Лос-Анджелесом произошла стрельба
Неизвестные устроили стрельбу в боулинг-клубе города Торранс в 32 км от Лос-Анджелеса, сообщает в Twitter городская полиция.
Обновлено в 04:39
Политика
В МИД считают преждевременным говорить об обмене Уилана
Ситуация вокруг арестованного в России американца Пола Уилана очень серьезная, заявил РИА Новости замглавы МИД Сергей Рябков.
Обновлено в 05:47
Культура
В Союзе кинематографистов рассказали о состоянии режиссера Хуциева
Обновлено в 03:52
Происшествия
Спасенный в Магнитогорске мальчик стал дышать самостоятельно
Состояние ребенка, эвакуированного из Магнитогорска в Москву после ЧП, оценивается как стабильное, за последние сутки медикам удалось его перевести с искусственной вентиляции легких на самостоятельное дыхание, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения России.
Обновлено в 02:13
Политика
Япония объявила о кульминации в переговорах с Россией
Наступивший 2019 год является кульминационным в переговорах относительно мирного договора между Японией и Россией.
Обновлено в 04:45
Происшествия
В Дагестане скончался раненый в новогоднюю ночь ребенок
Источник сообщил, что в городской больнице Дербента скончался трехлетний ребенок, который получил пулевое ранение в голову в новогоднюю ночь, передает телеканал "360".
Обновлено в 05:29
Политика
Опрос: рекордное число американцев хочет навсегда уехать из США
Рекордное число граждан США хотят покинуть Соединенные Штаты и проживать в другой стране на постоянной основе.
Обновлено в 00:03
Футбол
Диего Марадона попал в больницу
Обновлено вчера в 19:16
Хоккей
Молодежная сборная России проиграла американцам в полуфинале ЧМ
Обновлено вчера в 18:43
Хоккей
Третьяк назвал трагедией поражение российской молодежной сборной на ЧМ
Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк прокомментировал поражение российской сборной в полуфинале молодежного чемпионата мира 2019 года.
Обновлено в 06:34
Происшествия
Верник и МХТ сообщили о разрешении на проезд по Камергерскому переулку
Актер театра и кино Игорь Верник сообщил, что у него есть официальное разрешение на проезд его автомобиля по Камергерскому переулку в МХТ имени Чехова, где он работает.
Обновлено вчера в 14:04
Происшествия
В Крыму закрыли дорогу на Ай-Петри
Автодорога через гору Ай-Петри в Крыму была перекрыта для всего транспорта, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на управление МЧС по Крыму.
Обновлено в 01:06
Хоккей
Молодежная сборная России сыграет со Швейцарией в матче за бронзу МЧМ
Что касается российских хоккеистов, то они не смогли победить американскую сборную, проиграв ей со счетом 1:2. Теперь в финале встретятся сборные США и Финляндии – этот матч пройдет в ночь с 5 на 6 января.
Обновлено в 02:08
Происшествия
Во время прохождения квеста в Польше погибли пять человек
Пять человек погибли, один пострадал при прохождении квеста в закрытом помещении в польском городе Кошалин.
Обновлено в 04:12
Политика
Во Франции продолжаются протесты «желтых жилетов»
Новые протестные демонстрации «желтых жилетов» пройдут в ближайшие часы в крупных городах Франции.
Обновлено в 05:06
Происшествия
В Магнитогорске простились с погибшими при обрушении дома
В Магнитогорске проходило прощание с погибшими при обрушении подъезда жилого дома, сообщает "Интерфакс".
Обновлено вчера в 03:08
Происшествия
Бывшему министру финансов Подмосковья Кузнецову предъявлены обвинения
Следственный комитет Российской Федерации предъявил обвинения бывшему министру финансов Московской области Алексею Кузнецову, который накануне был экстрадирован из Франции в Россию.
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Космос
Зонд New Horizons прислал снимки астероида Ultima Thule
Через полчаса после сближения зонда New Horizons с астероидом Ultima Thule были сделаны первые фотографии поверхности космического объекта.
Обновлено 03 января в 02:15
Политика
Пол Уилан был осужден в США за попытку украсть $10 тысяч
Как стало известно газете Washington Post, задержанный в России по подозрению в шпионаже американский гражданин Пол Уилан был осужден в США за попытку украсть десять тысяч долларов.
Обновлено в 00:15
Политика
Выяснилось, о чем Порошенко и Эрдоган говорили в Стамбуле
Обновлено в 06:25
Политика
В РЦП назвали томос для украинской церкви «попыткой украсть Рождество»
«Как бы ни пытались некоторые украинские политики с помощью стамбульского патриарха украсть Рождество у миллионов верных на Украине — оно все равно наступит», — заверил Легойда.
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Политика
Рада переведёт приходы в новую церковь Украины
Верховная рада хочет помочь приходам перейти в новую Православную церковь Украины (ПЦУ).
Обновлено в 06:39