Политика
Опрос показал шансы Порошенко и Зеленского во втором туреГазета.Ru 09:10
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский во втором туре выборов наберет почти в три раза больше голосов, чем его оппонент Петр Порошенко, следует из опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг".
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Политика
Лукашенко: Россия воюет с Белоруссией санкциями
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Появилось видео задержания Ассанжа
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До суицида довела подростка сотрудница полиции в Ростове
Год назад инспектор пришла в школу с целью поговорить с 13-летний подростком о его матери.
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Благодаря Кэти Боумен мир 10 апреля 2019 года впервые увидел изображение черной дыры.
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Меган Маркл и принц Гарри решили оставить в тайне рождение ребенка
Известно, что герцог и герцогиня Сассекские, которые официально вступили в брак в прошлом году, ожидают появления на свет их первого ребенка.
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Виктория Синицина и Никита Кацалапов выступили на 84,57 балла, показав лучший результат в ритм-танце ща всю карьеру.
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Авторы доклада исследовали влияние пенсионной реформы на уровень бедности в период с 2019 по 2028 годы — именно этот отрезок является переходным периодом реформы.
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Объем «космического» производства в области превысил 21 млрд
Сегодня в министерстве промышленности и энергетики Саратовский области прошел "круглый стол" ко Дню космонавтики, на котором обсудили космическое и авиационное приборостроение в регионе.
Обновлено в 03:57
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Суд перевел Майкла Калви под домашний арест
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Российские компании потеряли интерес к иностранному бизнесу
В первом квартале 2019 года российские компании практически перестали покупать иностранный бизнес, сообщает РБК со ссылкой на исследование компании Refinitiv.
Обновлено в 02:18
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Андрей Чадов признался, что два года не общался с родным братом
Известный актер Андрей Чадов в студии программы «Судьба человека», которая выходит на канале «Россия-1» признался, что в течение двух лет не общался со своим младшим братом Алексеем Чадовым.
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Футбол
РФС объявил о создании юношеской футбольной лиги
Юношеская футбольная лига среди команд, составленных из игроков до 17 лет, будет создана в России.
Обновлено в 07:51
Шоу-бизнес
Татьяна Африкантова прокомментировала слухи о своей смерти
Африкантова-старшая опасается, что если папа узнает о «смерти» дочери, ему станет плохо.
Обновлено в 06:25
Здоровье
BBC: в Греции родился ребенок от трех родителей
Первый в мире ребенок трех родителей появился на свет в Мексике в 2016 году, второй родился в 2017 году, его матерью стала 34-летняя украинка, которая безуспешно лечилась от бесплодия пятнадцать лет.
Обновлено в 08:14
Хоккей
Джо Павелски потерял несколько зубов, забив ртом в ворота «Вегаса»
После броска защитника «акул» Брента Бёрнса от синей линии шайба угодила капитану «Шаркс» Джо Павелски точно в рот и срикошетила в ворота.
Обновлено в 04:00
Происшествия
Кокорина и Мамаева эвакуировали из здания суда из-за угрозы взрыва
Пресненский суд Москвы эвакуировали во время заседания по делу нападающего петербургского "Зенита" Александра Кокорина, хавбека "Краснодара" Павла Мамаева и других обвиняемых, сообщает "Спорт-Экспресс".
Обновлено в 06:33
Политика
Соловьев поставил на место американца, приписавшего США победы над Германией
Журналист и телеведущий Владимир Соловьев напомнил американскому эксперту Ариэлю Коэну о событиях Второй мировой войны, когда тот заявил, что Европа и Россия дважды не сумели победить Германию без помощи США.
Обновлено в 02:33
Политика
На Украине возбудили дело из-за публикации видео с Зеленским и фурой
Полиция возбудила уголовное дело в связи публикацией видеоролика, на котором кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского якобы сбивает грузовик, сообщила в четверг пресс-служба министерства внутренних дел.
Обновлено в 08:36
Происшествия
В Воронеже бизнесмен намеренно сбил курсанта
Полицейские задержали водителя иномарки, который сбил курсанта воронежского филиала Ивановской пожарно-спасательной академии МЧС.
Обновлено вчера в 07:20
Армия и оружие
Совфед: Украина может спровоцировать конфликт России и НАТО
На заседании Совета Федерации в среду было одобрено заявление, согласно которому нарушение порядка прохождения украинских кораблей через Керченский пролив чревато возникновением военного конфликта с Россией.
Обновлено вчера в 11:53
Политика
Помощника умершего депутата Ковалева нашли мертвым в Госдуме
Помощник депутата Госдумы, экс-директора ФСБ Николая Ковалева, умершего 5 апреля, найден мертвым на своем рабочем месте.
Обновлено в 09:18
Экономика
Shell подтвердила выход из проекта «Балтийский СПГ»
Shell больше не работает с «Газпромом» над проектом строительства завода по сжижению газа в Усть-Луге, сообщил «Ведомостям» председатель концерна в России Седрик Кремерс через представителя компании.
Обновлено вчера в 15:50
Общество
Жене священника устроили травлю из-за участия в конкурсе красоты
Получившую титул «Мисс чувственность» на местном конкурсе красоты «Ты уникальная» супругу магнитогорского священника Оксану Зотову начали травить в соцсетях, а священнослужителя отстранили от службы в кафедральном соборе и перевели в село Фершампенуаз, пишут уральские СМИ.
Обновлено в 09:16
Происшествия
В Забайкалье пойдут под суд члены ОПГ, совершившие 17 убийств
Банда действовала на территории региона в 1995-2005 годах. За это время члены ОПГ совершили не менее 17 убийств.
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Авто
Продажи автомобилей Hyundai в Казахстане выросли на 84%
За отчетный период продажи автомобилей Lada в республике выросли на 29%, до 3420 единиц, Toyota — на 34%, до 2906 единиц, Hyundai — на 84%, до 2351 единицы.
Обновлено в 05:46
Экономика
Компаниям и банкам разрешили засекретить 18 видов данных из-за санкций
После принятия в США осенью 2017 года закона о возможности «вторичных» санкций российское правительство выпустило несколько постановлений, дающих компаниям и банкам право не раскрывать часть информации.
Обновлено в 08:36