Опрос показал шансы Порошенко и Зеленского во втором туреГазета.Ru 09:10

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский во втором туре выборов наберет почти в три раза больше голосов, чем его оппонент Петр Порошенко, следует из опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг".

Опрос показал шансы Порошенко и Зеленского во втором туре

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