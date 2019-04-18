Политика

Опубликованы окончательные рейтинги кандидатов в президенты УкраиныТВ Центр 09:12

Как сообщается на сайте "Рейтинга", 10% опрошенных заявили, что вообще не намерены идти на выборы. При этом среди тех, кто все же придет 21 апреля на избирательные участки, процент сторонников Зеленского еще больше – 58%. За Порошенко в этой группе готовы голосовать 22%.
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Согласно последним опросам, во II туре выборов за Зеленского готовы проголосовать 73% избирателей, за Порошенко — 27%

Эхо Москвы11:12

Опубликованы последние рейтинги кандидатов в президенты Украины

Газета.Ru11:27

План Б для Петра Порошенко

ИА REXвчера в 03:58

Опрос показал рост числа готовых проголосовать за Зеленского украинцев

РБК06:45

Рейтинг Зеленского на Украине почти в три раза выше, чем у Порошенко

Российская газета06:43

Опрос: Зеленского во втором туре готовы поддержать 73% избирателей, Порошенко - 27%

ТАСС06:03

Опрос: Зеленский лидирует во втором туре выборов

RT на русском07:12
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Политика

Россия запретила экспорт нефти на Украину

Россия запрещает экспорт нефти и нефтепродуктов на Украину, заявил в четверг премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на заседании правительства.
Обновлено в 05:25
Музыка

Зрители раскритиковали работу звукорежиссера на концерте Пугачевой

По словам зрителя Никиты Ковтунова, работа звукорежиссера оставляла желать лучшего Зрители юбилейного концерта российской певицы Аллы Пугачевой, который состоялся 17 апреля в Кремлевском дворце, пожаловались на плохой звук.
Обновлено в 05:37
Гаджеты

«Связной» из-за сбоя 15 минут продавал айфоны по 6 тыс. руб

На сайте «Связного» 15 минут отображались некорректные цены на ряд товаров, а также были доступны для заказа товары, уже снятые с производства.
Обновлено в 08:50
Космос

Впервые в космосе обнаружена первая молекула Вселенной

Астрономы только что нашли доказательства того, что гидрид гелия первая молекула, которая когда-либо образовывалась во Вселенной вращается вокруг далекой планетарной туманности.
Обновлено вчера в 13:49
Футбол

Российскому футболу придумывают новый лимит на легионеров

Глава Российской премьер-лиги Сергей Прядкин рассказал ТАСС о том, что РПЛ одобрила изменение лимита на легионеров в высшем дивизионе чемпионата страны.
Обновлено в 11:36
Происшествия

В центре Петербурга автомобиль наехал на пешеходов

Четыре человека пострадали из-за столкновения двух автомобилей на перекресте у Аничкова моста центре Петербурга, сообщает пресс-служба главка МВД по Петербургу и Ленинградской области.
Обновлено в 10:45
Экономика

Реальные доходы россиян снизились на 2,3%

Реальные располагаемые денежные доходы россиян в первом квартале 2019 года снизились на 2,3% по сравнению с тем же периодом 2018 года, говорится в данных Росстата (.pdf).
Обновлено в 09:49
Шоу-бизнес

Перед смертью актрисы Ирины Цывиной соседка слышала крики и грохот

Обновлено в 08:37
Происшествия

Госпитализирован писатель Дмитрий Быков

Известный российский писатель, поэт, публицист, литературный критик, теле- и радиоведущий Дмитрий Быков, знаменитый своими яркими и ироничными произведениями и высказываниями, был госпитализирован в одну из больниц в Уфе.
Обновлено вчера в 04:31
Политика

Власти Украины заявили о невозможности возврата «ПриватБанка»

Заместитель главы Нацбанка Украины (НБУ) Екатерина Рожкова озвучила совместное заявление Национального банка и Министерства финансов, а также «ПриватБанка» о невозможности возврата финансового учреждения его бывшим владельцам путем отмены национализации.
Обновлено в 11:06
Происшествия

В Москве задержали двоих мужчин со скелетом в сумке

На востоке Москвы задержали двоих мужчин, в сумке у которых обнаружили фрагменты скелета женщины, сообщается на сайте Главного следственного управления СК по столице.
Обновлено в 11:33
Энергетика

Глава Дагестана заявил о хищении в регионе трети газа в год

Порядка 35% газа ежегодно похищают в Дагестане, заявил глава республики Владимир Васильев.
Обновлено в 10:57
Авто

Названы регионы России, лидирующие по продажам подержанных автомобилей

Обновлено в 02:47
Гаджеты

Складные смартфоны Samsung Galaxy Fold сломались в первые же дни

Сразу несколько журналистов, получивших складные смартфоны Samsung Galaxy Fold для тестирования, столкнулись с проблемами в работе гибкого экрана в течение первых дней после начала использования.
Обновлено в 01:49
Общество

Продюсер Андрей Разин подал иск к ФК «Зенит»

Обновлено в 01:35
Происшествия

Летевший из Петербурга в Дубай самолет экстренно сел в Тегеране

Пассажирский самолет Boeing 757, летевший из Санкт-Петербурга в Дубай, совершил в четверг экстренную посадку в Тегеране из-за самочувствия пассажира, сообщили в четверг экстренные службы Ирана.
Обновлено в 08:45
Политика

Зеленский назвал героизацию Бандеры «классной»

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский рассказал, что нормально относится к процессу декоммунизации и Степану Бандере.
Обновлено в 08:42
Политика

Кремль отреагировал на обращение хоккеиста Дацюка о СНИЛС

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков ответил в четверг журналистам на вопрос о том, знают ли в Кремле об обращении знаменитого хоккеиста Павла Дацюка, раскритиковавшего введение нового закона о СНИЛС.
Обновлено в 06:38
Спорт

МОК выделит полмиллиона евро на восстановление собора Нотр-Дам

Международный олимпийский комитет сообщил о намерении направить 500 тысяч евро на восстановление собора Парижской Богоматери, пострадавшего от пожара 15 апреля.
Обновлено в 10:27
Происшествия

Появилось видео задержания соратников полковника Квачкова

Опубликовано видео задержания трех соратников бывшего полковника ГРУ Владимира Квачкова.
Обновлено в 04:09
Происшествия

Пожар в пристройке к отелю в Челябинске ликвидирован

Пожар в пристройке к отелю "Аврора" в Челябинске ликвидирован. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе регионального ГУ МЧС.
Обновлено в 09:27
Общество

Треть водки в России оказалась нелегальной

Почти треть водки в России оказалась нелегальной.
Обновлено в 11:09
Футбол

Россия сохранила шестое место в таблице коэффициентов УЕФА

Россия сумела сохранить шестое место в таблице УЕФА. Вчера Португалия лишилась в Лиге чемпионов "Порту" и уже не сумеет догнать россиян.
Обновлено в 09:29
Авто

УАЗ представил новую версию «буханки»

Ульяновский автозавод начал поставки официальным дилерам новой версии УАЗ «Комби», более известного как «буханка».
Обновлено вчера в 13:59
Политика

Реализованы все билеты на стадионные дебаты Зеленского и Порошенко

Реализованы все билеты на дебаты президента страны Петра Порошенко и лидера первого тура выборов комика Владимира Зеленского, сообщает УНИАН.
Обновлено в 08:46
Общество

Дочь Навального поступила в Стэнфордский университет

Дочь российского оппозиционера Алексея Навального Дарья Навальная рассказала, что будет учиться в США в один из самых престижных университетов США.
Обновлено в 09:24
Авто

Названы автомобили, которые займут место Ford в России

Как считают эксперты, вместе с уходом SUV и легковых автомобилей Ford из России увеличится доля рынка других брендов, но это будет почти незаметно, потому что доля Ford составляла всего 3%, а это «не та цифра, которая окажет влияние на рынок».
Обновлено в 05:30
Хоккей

Путин заинтересован в участии клуба из Франции в КХЛ

Владимир Путин предложил французскому бизнесу помочь клубу из Франции принять участие в чемпионате Континентальной хоккейной лиги.
Обновлено в 11:28
Общество

«Роскачество» назвало лучшие марки кефира

По итогам исследования 47 торговых марок, эксперты назвали кефир от производителей «Ярмолпрод», «Молочная благодать» и «Свитлогорье» лучшим и присудили 5 баллов.
Обновлено в 02:03
Политика

Путин проведёт переговоры с президентом Эстонии

Сегодня, 18 апреля, президент РФ Владимир Путин проведёт переговоры с президентом Эстонской Республики Керсти Кальюлайд, сообщается на сайте Кремля.
Обновлено в 00:28
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Владимир Зеленский
Украинский политик
Украинский общественный и политический деятель, шоумен, комедийный актёр, режиссёр, продюсер, сценарист. Основатель, художественный руководитель и лидер студии «Квартал-95». Кандидат на пост президента Украины на проходящих выборах 2019 года, победитель первого тура, прошедшего 31 марта, и участник второго тура 21 апреля 2019 года.
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