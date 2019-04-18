Политика
Опубликованы окончательные рейтинги кандидатов в президенты УкраиныТВ Центр 09:12
Как сообщается на сайте "Рейтинга", 10% опрошенных заявили, что вообще не намерены идти на выборы. При этом среди тех, кто все же придет 21 апреля на избирательные участки, процент сторонников Зеленского еще больше – 58%. За Порошенко в этой группе готовы голосовать 22%.
Читать в источнике
Оценить10
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7310 источников, обновлено в 11:54, Ашберн
Политика
Россия запретила экспорт нефти на Украину
Россия запрещает экспорт нефти и нефтепродуктов на Украину, заявил в четверг премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на заседании правительства.
Обновлено в 05:25
Музыка
Зрители раскритиковали работу звукорежиссера на концерте Пугачевой
По словам зрителя Никиты Ковтунова, работа звукорежиссера оставляла желать лучшего Зрители юбилейного концерта российской певицы Аллы Пугачевой, который состоялся 17 апреля в Кремлевском дворце, пожаловались на плохой звук.
Обновлено в 05:37
Гаджеты
«Связной» из-за сбоя 15 минут продавал айфоны по 6 тыс. руб
На сайте «Связного» 15 минут отображались некорректные цены на ряд товаров, а также были доступны для заказа товары, уже снятые с производства.
Обновлено в 08:50
Космос
Впервые в космосе обнаружена первая молекула Вселенной
Астрономы только что нашли доказательства того, что гидрид гелия первая молекула, которая когда-либо образовывалась во Вселенной вращается вокруг далекой планетарной туманности.
Обновлено вчера в 13:49
Футбол
Российскому футболу придумывают новый лимит на легионеров
Глава Российской премьер-лиги Сергей Прядкин рассказал ТАСС о том, что РПЛ одобрила изменение лимита на легионеров в высшем дивизионе чемпионата страны.
Обновлено в 11:36
Происшествия
В центре Петербурга автомобиль наехал на пешеходов
Четыре человека пострадали из-за столкновения двух автомобилей на перекресте у Аничкова моста центре Петербурга, сообщает пресс-служба главка МВД по Петербургу и Ленинградской области.
Обновлено в 10:45
Экономика
Реальные доходы россиян снизились на 2,3%
Реальные располагаемые денежные доходы россиян в первом квартале 2019 года снизились на 2,3% по сравнению с тем же периодом 2018 года, говорится в данных Росстата (.pdf).
Обновлено в 09:49
Происшествия
Госпитализирован писатель Дмитрий Быков
Известный российский писатель, поэт, публицист, литературный критик, теле- и радиоведущий Дмитрий Быков, знаменитый своими яркими и ироничными произведениями и высказываниями, был госпитализирован в одну из больниц в Уфе.
Обновлено вчера в 04:31
Политика
Власти Украины заявили о невозможности возврата «ПриватБанка»
Заместитель главы Нацбанка Украины (НБУ) Екатерина Рожкова озвучила совместное заявление Национального банка и Министерства финансов, а также «ПриватБанка» о невозможности возврата финансового учреждения его бывшим владельцам путем отмены национализации.
Обновлено в 11:06
Происшествия
В Москве задержали двоих мужчин со скелетом в сумке
На востоке Москвы задержали двоих мужчин, в сумке у которых обнаружили фрагменты скелета женщины, сообщается на сайте Главного следственного управления СК по столице.
Обновлено в 11:33
Энергетика
Глава Дагестана заявил о хищении в регионе трети газа в год
Порядка 35% газа ежегодно похищают в Дагестане, заявил глава республики Владимир Васильев.
Обновлено в 10:57
Гаджеты
Складные смартфоны Samsung Galaxy Fold сломались в первые же дни
Сразу несколько журналистов, получивших складные смартфоны Samsung Galaxy Fold для тестирования, столкнулись с проблемами в работе гибкого экрана в течение первых дней после начала использования.
Обновлено в 01:49
Общество
Продюсер Андрей Разин подал иск к ФК «Зенит»
Обновлено в 01:35
Происшествия
Летевший из Петербурга в Дубай самолет экстренно сел в Тегеране
Пассажирский самолет Boeing 757, летевший из Санкт-Петербурга в Дубай, совершил в четверг экстренную посадку в Тегеране из-за самочувствия пассажира, сообщили в четверг экстренные службы Ирана.
Обновлено в 08:45
Политика
Зеленский назвал героизацию Бандеры «классной»
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский рассказал, что нормально относится к процессу декоммунизации и Степану Бандере.
Обновлено в 08:42
Политика
Кремль отреагировал на обращение хоккеиста Дацюка о СНИЛС
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков ответил в четверг журналистам на вопрос о том, знают ли в Кремле об обращении знаменитого хоккеиста Павла Дацюка, раскритиковавшего введение нового закона о СНИЛС.
Обновлено в 06:38
Спорт
МОК выделит полмиллиона евро на восстановление собора Нотр-Дам
Международный олимпийский комитет сообщил о намерении направить 500 тысяч евро на восстановление собора Парижской Богоматери, пострадавшего от пожара 15 апреля.
Обновлено в 10:27
Происшествия
Появилось видео задержания соратников полковника Квачкова
Опубликовано видео задержания трех соратников бывшего полковника ГРУ Владимира Квачкова.
Обновлено в 04:09
Происшествия
Пожар в пристройке к отелю в Челябинске ликвидирован
Пожар в пристройке к отелю "Аврора" в Челябинске ликвидирован. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе регионального ГУ МЧС.
Обновлено в 09:27
Общество
Треть водки в России оказалась нелегальной
Почти треть водки в России оказалась нелегальной.
Обновлено в 11:09
Футбол
Россия сохранила шестое место в таблице коэффициентов УЕФА
Россия сумела сохранить шестое место в таблице УЕФА. Вчера Португалия лишилась в Лиге чемпионов "Порту" и уже не сумеет догнать россиян.
Обновлено в 09:29
Авто
УАЗ представил новую версию «буханки»
Ульяновский автозавод начал поставки официальным дилерам новой версии УАЗ «Комби», более известного как «буханка».
Обновлено вчера в 13:59
Политика
Реализованы все билеты на стадионные дебаты Зеленского и Порошенко
Реализованы все билеты на дебаты президента страны Петра Порошенко и лидера первого тура выборов комика Владимира Зеленского, сообщает УНИАН.
Обновлено в 08:46
Общество
Дочь Навального поступила в Стэнфордский университет
Дочь российского оппозиционера Алексея Навального Дарья Навальная рассказала, что будет учиться в США в один из самых престижных университетов США.
Обновлено в 09:24
Авто
Названы автомобили, которые займут место Ford в России
Как считают эксперты, вместе с уходом SUV и легковых автомобилей Ford из России увеличится доля рынка других брендов, но это будет почти незаметно, потому что доля Ford составляла всего 3%, а это «не та цифра, которая окажет влияние на рынок».
Обновлено в 05:30
Хоккей
Путин заинтересован в участии клуба из Франции в КХЛ
Владимир Путин предложил французскому бизнесу помочь клубу из Франции принять участие в чемпионате Континентальной хоккейной лиги.
Обновлено в 11:28
Общество
«Роскачество» назвало лучшие марки кефира
По итогам исследования 47 торговых марок, эксперты назвали кефир от производителей «Ярмолпрод», «Молочная благодать» и «Свитлогорье» лучшим и присудили 5 баллов.
Обновлено в 02:03
Политика
Путин проведёт переговоры с президентом Эстонии
Сегодня, 18 апреля, президент РФ Владимир Путин проведёт переговоры с президентом Эстонской Республики Керсти Кальюлайд, сообщается на сайте Кремля.
Обновлено в 00:28