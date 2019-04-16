Опрос показал резкий отрыв Зеленского от ПорошенкоРИА Новости 11:00

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский перед вторым туром выборов опережает своего оппонента, действующего главу государства Петра Порошенко, почти втрое. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС).

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Происшествия В МВД Франции заявили о решающих 15 минутах для судьбы Нотр-Дама Два десятка пожарных рисковали своей жизнью, когда вошли в собор Парижской Богоматери, чтобы спасти несущие конструкции сооружения, рассказал замминистра внутренних дел Франции Лоран Нуньес, сообщает Reuters.

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