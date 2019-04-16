Политика

Опрос показал резкий отрыв Зеленского от ПорошенкоРИА Новости 11:00

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский перед вторым туром выборов опережает своего оппонента, действующего главу государства Петра Порошенко, почти втрое. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС).
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Опрос показал почти трехкратный отрыв Зеленского от Порошенко

Известия12:52

Опрос показал резкий отрыв Зеленского от Порошенко

РИА Новости11:00

Опрос: Зеленский резко увеличил отрыв от Порошенко

Газета.Ru08:14

Опрос показал резкий отрыв Зеленского от Порошенко

Говорит Москва12:12

Опрос: Зеленский перед вторым туром опережает Порошенко на 47 процентных пунктов

ТАСС07:05

Эксперт оценил отрыв Зеленского от Порошенко по результатам опроса

RT на русском07:45

Зеленский резко увеличил отрыв от Порошенко

Lenta.ru06:25
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Омбудсмен прокомментировала освобождение Карауловой по УДО

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ЦСКА разгромил «Басконию» в первом матче четвертьфинала Евролиги

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США объявят о новых санкциях против ряда стран

В среду, 17 апреля, Соединенные Штаты собираются объявить о введении новых санкций в отношении ряда стран, передает Reuters.
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Голландский "Аякс" вышел в полуфинал Лиги чемпионов, обыграв в Турине "Ювентус" с результатом 2:1. Многократные чемпионы Италии снова не смогуть выиграть главный клубный турнир Европы.
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Политика

МИД отреагировал на обращение Украины в Международный трибунал

Ранее президент Петр Порошенко заявил, что поручил украинскому внешнеполитическому ведомству обратиться в Международный трибунал по морскому праву с запросом о принятии принудительных мер в отношении Москвы для освобождения моряков, задержанных за незаконное пресечение российской границы.
Обновлено в 15:09
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В Москве ограничат движение в связи с пасхальными мероприятиями

Движение на ряде улиц Москвы будет ограничено в конце апреля и начале мая в связи с проведением пасхальных мероприятий.
Обновлено в 11:24
Происшествия

В МВД Франции заявили о решающих 15 минутах для судьбы Нотр-Дама

Два десятка пожарных рисковали своей жизнью, когда вошли в собор Парижской Богоматери, чтобы спасти несущие конструкции сооружения, рассказал замминистра внутренних дел Франции Лоран Нуньес, сообщает Reuters.
Обновлено в 11:20
Политика

У Валентины Матвиенко и Сергея Нарышкина могут смениться обязанности

В качестве альтернативной Сергею Нарышкину кандидатуры ранее называли, к примеру, вице-спикера СФ Юрия Воробьева, утверждает собеседник "Ъ", близкий к администрации президента.
Обновлено в 17:03
Политика

Познер заявил, что «таинственной русской души» не существует

Обновлено в 14:16
Гаджеты

Apple и Qualcomm договорились прекратить судебные тяжбы

Apple и поставщик компьютерных чипов Qualcomm достигли договоренности прекратить все судебные тяжбы по всему миру.
Обновлено в 17:01
Происшествия

На чемпионате по джиу-джитсу в Пятигорске произошла массовая драка

На открытом чемпионате по бразильскому джиу-джитсу в Пятигорске произошла массовая потасовка с участием нескольких десятков человек.
Обновлено в 16:06
Общество

Шнуров написал стих о пожаре в соборе Парижской Богоматери

Обновлено в 13:52
Футбол

«Кардифф» на выезде обыграл «Брайтон»

"Кардифф" одержал победу над "Брайтоном" в перенесенном матче 31-го тура чемпионата Англии – 2:0. В составе валлийского клуба отличились форвард Натаниэл Мендес-Лейнг и защитник Шон Моррисон.
Обновлено в 16:37
Происшествия

Руководитель академии «Манчестер Юнайтед» арестован в Англии

Обновлено в 14:51
Интернет

TikTok запретили в Индии за распространение порно

Приложение уличили в распространении данных детей до 13 лет без согласия родителей.
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Происшествия

В Санкт-Петербурге проходит массовая эвакуация судов

Обновлено в 08:54
Авто

Hyundai представил кроссовер Creta нового поколения

На Шанхайском автосалоне дебютировал обновленный кроссовер Hyundai ix25, известный российским автолюбителям под названием Creta.
Обновлено в 09:25
Общество

«Аэрофлот» победил в двух номинациях премии «Крылья России»

«Аэрофлот» победил в двух номинациях Национальной авиационной премии «Крылья России» по итогам 2018 года.
Обновлено в 14:31
Авто

Lexus презентовал первый минивэн в истории марки

Компания Lexus презентовала первый в своей истории минивэн. Его дебют состоялся на Шанхайском автосалоне.
Обновлено в 11:12
Политика

Путин призвал глубоко модернизировать ракетно-космическую отрасль

Обновлено в 06:52
Футбол

РФС запретил ФК «Оренбург» регистрировать новых игроков

Палата по разрешению споров Российского футбольного союза (РФС) запретила футбольному клубу «Оренбург» регистрировать новых игроков в связи с задолженностью, а не писать: это произошло потому, что сегодня утром было то-то перед защитником Ильей Самошниковым.
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Авто

Aston Martin представил первую полностью электрическую модель

Компания Aston Martin представила на автосалоне в Шанхае свой первый электрический автомобиль — Rapide E. Серийная модель незначительно отличается от концепта, представленного в 2015 году.
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Кино

В русской версии «Хеллбоя» Сталина заменили на Гитлера

В оригинальной версии, которая показывается в России, имя духа запикано, а в титрах значится всё тот же Гитлер.
Обновлено в 08:51
Авто

Nissan выпустит юбилейную спецверсию спортивного купе 370Z

Уже завтра состоится официальная премьера специальной версии купе Nissan 370Z, приуроченной к 50-летнему юбилею модели.
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Игры

Восстановить Нотр-Дам поможет модель собора из Assassin’s Creed: Unity

15 апреля загорелась одна из главных достопримечательностей Парижа — знаменитый собор Нотр-Дам, строившийся с 1163 по 1345 год.
Обновлено в 06:41
Политика

Россия отказалась признать решение Гаагского суда по иску «Укрнафты»

Напомним, ранее официальные представители украинской нефте- и газодобывающей компании Украина «Укрнафта» заявили о том, что постоянный третейский суд в Гааге вынес решение о взыскании с России 44,4 миллиона долларов компенсации за утрату своего имущества в Крыму.
Обновлено в 12:10
Общество

Правнук Сталина назвал «дегенератами» оправдавших репрессии россиян

Правнук покойного руководителя СССР Иосифа Сталина Яков Джугашвили назвал "моральными уродами" и "дегенератами" жителей страны, которые сочли репрессии нормальным явлением.
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Опубликовано видео боя националиста Дацика и блогера Тарасова

В Сети появилось видео боя националиста и экс-бойца ММА Вячеслава Дацика с блогером Артемом Тарасовым.
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Транспорт

В России могут сделать некоторые перекрестки платными

В Национальной технологической инициативе "Автонет" предложили сделать некоторые перекрестки в России платными.
Обновлено в 01:19
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Владимир Зеленский
Украинский политик
Украинский общественный и политический деятель, шоумен, комедийный актёр, режиссёр, продюсер, сценарист. Основатель, художественный руководитель и лидер студии «Квартал-95». Кандидат на пост президента Украины на проходящих выборах 2019 года, победитель первого тура, прошедшего 31 марта, и участник второго тура 21 апреля 2019 года.
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