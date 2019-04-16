Политика
Опрос показал резкий отрыв Зеленского от ПорошенкоРИА Новости 11:00
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский перед вторым туром выборов опережает своего оппонента, действующего главу государства Петра Порошенко, почти втрое. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС).
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Общество
Омбудсмен прокомментировала освобождение Карауловой по УДО
Обновлено в 16:46
Политика
США объявят о новых санкциях против ряда стран
В среду, 17 апреля, Соединенные Штаты собираются объявить о введении новых санкций в отношении ряда стран, передает Reuters.
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Футбол
«Аякс» не пустил «Ювентус» в полуфинал Лиги чемпионов
Голландский "Аякс" вышел в полуфинал Лиги чемпионов, обыграв в Турине "Ювентус" с результатом 2:1. Многократные чемпионы Италии снова не смогуть выиграть главный клубный турнир Европы.
Обновлено в 17:08
Общество
От Меган Маркл уволился очередной подчиненный
Обновлено в 06:03
Политика
МИД отреагировал на обращение Украины в Международный трибунал
Ранее президент Петр Порошенко заявил, что поручил украинскому внешнеполитическому ведомству обратиться в Международный трибунал по морскому праву с запросом о принятии принудительных мер в отношении Москвы для освобождения моряков, задержанных за незаконное пресечение российской границы.
Обновлено в 15:09
Транспорт
В Москве ограничат движение в связи с пасхальными мероприятиями
Движение на ряде улиц Москвы будет ограничено в конце апреля и начале мая в связи с проведением пасхальных мероприятий.
Обновлено в 11:24
Происшествия
В МВД Франции заявили о решающих 15 минутах для судьбы Нотр-Дама
Два десятка пожарных рисковали своей жизнью, когда вошли в собор Парижской Богоматери, чтобы спасти несущие конструкции сооружения, рассказал замминистра внутренних дел Франции Лоран Нуньес, сообщает Reuters.
Обновлено в 11:20
Политика
У Валентины Матвиенко и Сергея Нарышкина могут смениться обязанности
В качестве альтернативной Сергею Нарышкину кандидатуры ранее называли, к примеру, вице-спикера СФ Юрия Воробьева, утверждает собеседник "Ъ", близкий к администрации президента.
Обновлено в 17:03
Политика
Познер заявил, что «таинственной русской души» не существует
Обновлено в 14:16
Гаджеты
Apple и Qualcomm договорились прекратить судебные тяжбы
Apple и поставщик компьютерных чипов Qualcomm достигли договоренности прекратить все судебные тяжбы по всему миру.
Обновлено в 17:01
Происшествия
На чемпионате по джиу-джитсу в Пятигорске произошла массовая драка
На открытом чемпионате по бразильскому джиу-джитсу в Пятигорске произошла массовая потасовка с участием нескольких десятков человек.
Обновлено в 16:06
Общество
Шнуров написал стих о пожаре в соборе Парижской Богоматери
Обновлено в 13:52
Футбол
«Кардифф» на выезде обыграл «Брайтон»
"Кардифф" одержал победу над "Брайтоном" в перенесенном матче 31-го тура чемпионата Англии – 2:0. В составе валлийского клуба отличились форвард Натаниэл Мендес-Лейнг и защитник Шон Моррисон.
Обновлено в 16:37
Интернет
TikTok запретили в Индии за распространение порно
Приложение уличили в распространении данных детей до 13 лет без согласия родителей.
Обновлено в 11:27
Происшествия
В Санкт-Петербурге проходит массовая эвакуация судов
Обновлено в 08:54
Авто
Hyundai представил кроссовер Creta нового поколения
На Шанхайском автосалоне дебютировал обновленный кроссовер Hyundai ix25, известный российским автолюбителям под названием Creta.
Обновлено в 09:25
Общество
«Аэрофлот» победил в двух номинациях премии «Крылья России»
«Аэрофлот» победил в двух номинациях Национальной авиационной премии «Крылья России» по итогам 2018 года.
Обновлено в 14:31
Авто
Lexus презентовал первый минивэн в истории марки
Компания Lexus презентовала первый в своей истории минивэн. Его дебют состоялся на Шанхайском автосалоне.
Обновлено в 11:12
Футбол
РФС запретил ФК «Оренбург» регистрировать новых игроков
Палата по разрешению споров Российского футбольного союза (РФС) запретила футбольному клубу «Оренбург» регистрировать новых игроков в связи с задолженностью, а не писать: это произошло потому, что сегодня утром было то-то перед защитником Ильей Самошниковым.
Обновлено в 10:17
Авто
Aston Martin представил первую полностью электрическую модель
Компания Aston Martin представила на автосалоне в Шанхае свой первый электрический автомобиль — Rapide E. Серийная модель незначительно отличается от концепта, представленного в 2015 году.
Обновлено в 05:00
Кино
В русской версии «Хеллбоя» Сталина заменили на Гитлера
В оригинальной версии, которая показывается в России, имя духа запикано, а в титрах значится всё тот же Гитлер.
Обновлено в 08:51
Авто
Nissan выпустит юбилейную спецверсию спортивного купе 370Z
Уже завтра состоится официальная премьера специальной версии купе Nissan 370Z, приуроченной к 50-летнему юбилею модели.
Обновлено в 08:53
Игры
Восстановить Нотр-Дам поможет модель собора из Assassin’s Creed: Unity
15 апреля загорелась одна из главных достопримечательностей Парижа — знаменитый собор Нотр-Дам, строившийся с 1163 по 1345 год.
Обновлено в 06:41
Политика
Россия отказалась признать решение Гаагского суда по иску «Укрнафты»
Напомним, ранее официальные представители украинской нефте- и газодобывающей компании Украина «Укрнафта» заявили о том, что постоянный третейский суд в Гааге вынес решение о взыскании с России 44,4 миллиона долларов компенсации за утрату своего имущества в Крыму.
Обновлено в 12:10
Общество
Правнук Сталина назвал «дегенератами» оправдавших репрессии россиян
Правнук покойного руководителя СССР Иосифа Сталина Яков Джугашвили назвал "моральными уродами" и "дегенератами" жителей страны, которые сочли репрессии нормальным явлением.
Обновлено в 09:33
Единоборства
Опубликовано видео боя националиста Дацика и блогера Тарасова
В Сети появилось видео боя националиста и экс-бойца ММА Вячеслава Дацика с блогером Артемом Тарасовым.
Обновлено в 11:00
Транспорт
В России могут сделать некоторые перекрестки платными
В Национальной технологической инициативе "Автонет" предложили сделать некоторые перекрестки в России платными.
Обновлено в 01:19