Политика

Опрос показал резкий отрыв Зеленского от ПорошенкоРИА Новости 11:00

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский перед вторым туром выборов опережает своего оппонента, действующего главу государства Петра Порошенко, почти втрое. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС).
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Опрос показал резкий отрыв Зеленского от Порошенко

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ТАСС12:08

Опрос показал резкий отрыв Зеленского от Порошенко

РИА Новости11:00

Объяснен резкий отрыв Зеленского от Порошенко

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Опрос показал почти трехкратное преимущество Зеленского над Порошенко

РБК08:38

Эксперт оценил отрыв Зеленского от Порошенко по результатам опроса

RT на русском07:45

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Интерфакс06:30
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Украинский политик
Украинский общественный и политический деятель, шоумен, комедийный актёр, режиссёр, продюсер, сценарист. Основатель, художественный руководитель и лидер студии «Квартал-95». Кандидат на пост президента Украины на проходящих выборах 2019 года, победитель первого тура, прошедшего 31 марта, и участник второго тура 21 апреля 2019 года.
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