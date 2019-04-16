Политика

Опрос показал резкий отрыв Зеленского от ПорошенкоРИА Новости 11:00

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский перед вторым туром выборов опережает своего оппонента, действующего главу государства Петра Порошенко, почти втрое. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС).
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Опрос показал резкий отрыв Зеленского от Порошенко

РИА Новости11:00

За Зеленского во втором туре собрались голосовать 72% определившихся украинцев, за Порошенко - 25%

Интерфакс06:30

Почти половина украинцев поддержат Зеленского во втором туре выборов президента

Коммерсантъ07:31

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ТАСС07:05

Опрос показал отрыв Зеленского от Порошенко во втором туре выборов

RT на русском06:31

Опрос показал почти трехкратное преимущество Зеленского над Порошенко

РБК08:38

Зеленский резко увеличил отрыв от Порошенко

Lenta.ru06:25
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Автоматически обработано 7305 источников, обновлено в 11:18, Ашберн
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Владимир Зеленский
Украинский политик
Украинский общественный и политический деятель, шоумен, комедийный актёр, режиссёр, продюсер, сценарист. Основатель, художественный руководитель и лидер студии «Квартал-95». Кандидат на пост президента Украины на проходящих выборах 2019 года, победитель первого тура, прошедшего 31 марта, и участник второго тура 21 апреля 2019 года.
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