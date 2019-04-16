Политика

Опрос показал резкий отрыв Зеленского от ПорошенкоРИА Новости 11:00

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский перед вторым туром выборов опережает своего оппонента, действующего главу государства Петра Порошенко, почти втрое. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС).
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Объяснен резкий отрыв Зеленского от Порошенко

Lenta.ru12:57

Опрос показал почти трехкратный отрыв Зеленского от Порошенко

Известия12:52

Опрос: Зеленский перед вторым туром опережает Порошенко на 47 процентных пунктов

ТАСС07:05

Опрос показал резкий отрыв Зеленского от Порошенко

Говорит Москва12:12

Опрос: Зеленский резко увеличил отрыв от Порошенко

Газета.Ru08:14

Опрос показал резкий отрыв Зеленского от Порошенко

РИА Новости11:00

Эксперт оценил отрыв Зеленского от Порошенко по результатам опроса

RT на русском07:45
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Финансы

Россия в феврале увеличила вложения в госбумаги США

В феврале 2019 года Россия нарастила до $14,5 объем вложений в американские государственные бумаги.
Обновлено в 05:16
Происшествия

Норвежского шпиона Берга приговорили к 14 годам колонии

Гражданина Норвегии Фруде Берга, обвиняемого в шпионаже в пользу норвежской разведки, приговорили к 14 годам колонии строгого режима.
Обновлено в 05:53
Общество

Тысячи россиян обманули при переходе на цифровое ТВ

Эксперты советуют при переходе на цифровое ТВ все-таки пользоваться помощью волонтеров, чтобы избежать встречи с аферистами.
Обновлено вчера в 23:12
Политика

МИД отреагировал на обращение Украины в Международный трибунал

Ранее президент Петр Порошенко заявил, что поручил украинскому внешнеполитическому ведомству обратиться в Международный трибунал по морскому праву с запросом о принятии принудительных мер в отношении Москвы для освобождения моряков, задержанных за незаконное пресечение российской границы.
Обновлено в 15:09
Общество

Ребенок уральского мэра заработал 400 тысяч рублей

Сын главы города Серова Свердловской области Василия Сизикова за год заработал более 400 тыс рублей.
Обновлено в 17:24
Единоборства

В Сети появилось видео боя Дацика и Тарасова

На YouTube-канале True Gym опубликована полная видеозапись поединка между ММА-блогером Артемом Тарасовым и бойцом Вячеславом Дациком.
Обновлено в 09:16
Футбол

Футболиста «Штутгарта» дисквалифицировали за плевок в соперника

Сантьяго Аскасибар дисквалифицирован на шесть недель за плевок в соперника в матче 29-го тура чемпионата против «Байера», сообщает пресс-служба «Штутгарта».
Обновлено в 12:10
Культура

На выставке «Таймыр. Гений места» показана культура народов Арктики

Всем посетителям предлагают с культурой народов Арктики, экспозиция заработала во всероссийском музее декоративно-прикладного искусства.
Обновлено в 15:03
Экономика

Дерипаска заявил о готовности снизить долю в «Группе ГАЗ»

Российский предприниматель Олег Дерипаска заявил, что готов снизить долю в "Группе ГАЗ" аналогично тому, как он снизил ее в En+.
Обновлено в 17:54
Политика

Зеленский раскритиковал штаб Порошенко за организацию дебатов

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский подверг критике штаб действующего лидера страны Петра Порошенко из-за новых требований по организации дебатов.
Обновлено в 18:44
Авто

«АвтоВАЗ» объяснил, за что покупатели любят LADA Vesta и Largus

В случае универсалом LADA Vesta SW, по словам Березия, тоже можно сказать, что «АвтоВАЗ» угадал желания и потребности покупателей.
Обновлено в 00:41
Хоккей

Макгрегор поздравил Овечкина с нокаутом в драке со Свечниковым

Боец смешанного стиля (ММА) Конор Макгрегор поздравил российского нападающего хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина с нокаутом в драке с форвардом «Каролины» Андреем Свечниковым.
Обновлено в 07:03
Авто

Седан Mercedes-AMG A35 получил удлиненную версию

Компания Mercedes-Benz представила удлиненную версию седана Mercedes-AMG A35 — модификацию Mercedes-AMG A35 L для рынка Китая.
Обновлено в 04:09
Происшествия

В Париже нашли медного петуха, украшавшего рухнувший шпиль Нотр-Дама

Специалисты нашли выполненного из меди петуха, украшавшего уничтоженный во время пожара шпиль Собора Парижской Богоматери, сообщил во вторник глава Французской федерации строителей Жак Шаню.
Обновлено в 15:32
Общество

Шнуров в стихах рассказал о пожаре в соборе Парижской Богоматери

Музыкант Сергей Шнуров посвятил стихотворение трагедии в соборе Парижской Богоматери, назвав произошедшее символом новой смены вех.
Обновлено в 10:42
Происшествия

В Венесуэле произошел массовый побег заключенных из тюрьмы

Обновлено в 16:23
Общество

Слесарь еще подумает

В Иркутской области можно устроиться машинистом погрузочной машины с доходом в 50-100 тыс. руб. - Большинство приезжих были трудоустроены по таким специальностям, как слесарь, продавец, водитель, инженер, грузчик, сторож, разнорабочий и другие, - уточнила начальник управления службы по труду и занятости населения Брянской области Наталья Новикова.
Обновлено в 12:17
Гаджеты

Microsoft готовит аналог беспроводных наушников AirPods

Обновлено в 09:26
Футбол

Ювентус — Аякс 1:2

Амстердамский "Аякс" обыграл туринский "Ювентус" в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов, передает "Советский спорт".
Обновлено в 16:54
Авто

Мантуров рассказал, что дает советы по эксплуатации Aurus

Обновлено в 09:28
Происшествия

Криминалисты назвали вероятную причину пожара в Нотр-Дам-де-Пари

Обновлено в 17:55
Шоу-бизнес

Актер Александр Семчев сбросил центнер

Заслуженный артист России Александр Семчев в преддверии 50-летия похудел на 100 килограммов.
Обновлено в 14:09
Общество

Ответственный дымовладелец: названы самые курящие регионы России

Самыми курящими регионами России оказались дальневосточные, а наиболее равнодушны к табаку республики Кавказа.
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Армия и оружие

Стали известны характеристики ЗРК С-350 «Витязь»

Обновлено в 18:43
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США уличили КНДР в перевозке радиоактивных материалов

Эксперты Центра международных и стратегических исследований в США заподозрили Северную Корею в перемещении радиоактивных материалов на территории научного центра в Йонбене.
Обновлено в 17:56
Политика

У Валентины Матвиенко и Сергея Нарышкина могут смениться обязанности

В качестве альтернативной Сергею Нарышкину кандидатуры ранее называли, к примеру, вице-спикера СФ Юрия Воробьева, утверждает собеседник "Ъ", близкий к администрации президента.
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Телеканал «1+1» подал в суд на президента Украины Петра Порошенко

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Экономика

Закон об ипотечных каникулах приняли во втором чтении

Госдума приняла во втором чтении законопроект об ипотечных каникулах. Об этом заявили в пресс-службе нижней палаты парламента.
Обновлено в 06:16
Происшествия

Сытина прогнали с передачи «Время покажет»

Анатолий Кузичев, ведущий передачи, выгнал Сытина после того, как тот заявил: "Вы сравнили пожар важнейшей культурной ценности Европы и, скажем так, ликвидацию малоценного человеческого материала в Одессе 2 мая 2014 года".
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Армия и оружие

Задержанные украинские катера предложили использовать как мишени

Депутат предложил украинские катера, задержанные при провокации в Керченском проливе, вывести на морской полигон в Черном море и провести по ним показательные стрельбы береговыми комплексами "Бастион" и "Бал".
Обновлено в 02:40
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Владимир Зеленский
Украинский политик
Украинский общественный и политический деятель, шоумен, комедийный актёр, режиссёр, продюсер, сценарист. Основатель, художественный руководитель и лидер студии «Квартал-95». Кандидат на пост президента Украины на проходящих выборах 2019 года, победитель первого тура, прошедшего 31 марта, и участник второго тура 21 апреля 2019 года.
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