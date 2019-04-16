Политика
Опрос показал резкий отрыв Зеленского от ПорошенкоРИА Новости 11:00
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский перед вторым туром выборов опережает своего оппонента, действующего главу государства Петра Порошенко, почти втрое. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС).
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Седан Mercedes-AMG A35 получил удлиненную версию
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Армия и оружие
Стали известны характеристики ЗРК С-350 «Витязь»
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Экономика
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