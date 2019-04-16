Общество
Опрос показал рекордный уровень одобрения Сталина в РоссииРИА Новости 07:10
Россияне рассказали об отношении к личности Иосифа Сталина в опросе "Левада-Центра", пишет РБК со ссылкой на исследование. Так, его роль в жизни страны считают положительной 70% россиян (52% — скорее положительной, 18% — целиком положительной).
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Политика
Опрос показал резкий отрыв Зеленского от Порошенко
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский перед вторым туром выборов опережает своего оппонента, действующего главу государства Петра Порошенко, почти втрое.
Обновлено в 11:00
Транспорт
В России предложили ввести платный проезд по перекресткам
Представители Национальной технологической инициативы «Автонет» предложили ввести платные перекрестки в России ради избавления от пробок.
Обновлено в 01:58
Кино
Первый канал покажет документальный фильм-признание Варвары Карауловой
Первый канал покажет документальный фильм-признание Варвары Карауловой, которая была приговорена к 4,5 годам заключения В конце марта 2019 года адвокат Карауловой подал в Вологодский городской суд ходатайство об условно-досрочном освобождении девушки.
Обновлено в 07:07
Происшествия
В Санкт-Петербурге проходит массовая эвакуация судов
В Санкт-Петербурге из-за сообщений о минировании эвакуировали людей из 16 судов. Всего в городе 22 районных суда.
Обновлено в 08:54
Общество
Алексей Текслер проинспектирует Копейск
Обновлено в 04:12
Технологии
Пермские робототехники показали андроида Алекса в Сколково
Сегодня на конференции Skolkovo Robotics в Москве пермские робототехники представили свою новую разработку - андроида Алекса.
Обновлено в 10:11
Шоу-бизнес
Максим Галкин поставил на место Ксению Собчак
Узнав о пожаре Сбора Парижской Богоматери, Ксения Собчак сразу же определила виновников этой трагедии.
Обновлено в 08:09
Футбол
РФС запретил ФК «Оренбург» регистрировать новых игроков
Палата по разрешению споров Российского футбольного союза (РФС) запретила футбольному клубу «Оренбург» регистрировать новых игроков в связи с задолженностью, а не писать: это произошло потому, что сегодня утром было то-то перед защитником Ильей Самошниковым.
Обновлено в 10:17
Хоккей
UFC прокомментировал драку с участием Овечкина и Свечникова
Обновлено в 02:16
Общество
Тысячи россиян обманули при переходе на цифровое ТВ
Эксперты советуют при переходе на цифровое ТВ все-таки пользоваться помощью волонтеров, чтобы избежать встречи с аферистами.
Обновлено вчера в 23:12
Здоровье
Названы способы предотвращения инсульта
По словам врачей, существуют инсульты с небольшим поражением головного мозга. Например, если причиной инсульта стал тромб.
Обновлено вчера в 23:13
Интернет
Индийский суд потребовал от Apple и Google удалить приложение TikTok
Верховный суд Индии в Мумбае принял решение вынудить американские корпорации Apple и Google удалить из своих магазинов известное по всему миру приложение TikTok.
Обновлено в 10:46
Футбол
Гулиев заплатил 155 тысяч рублей избитому им пешеходу
Полузащитник «Спартака» Аяз Гулиев заплатил 155 тысяч рублей, чтобы избитый им пешеход написал в полиции отказ от претензий, сообщает телеграм-канал «Мутко против».
Обновлено в 10:59
Шоу-бизнес
Жена «Рыжего» из «Иванушек» ушла к баскетболисту
Издание Super опубликовало фотографии, на которых Марина запечатлена с 27-летним баскетболистом Андреем Зубковым.
Обновлено в 09:59
Происшествия
Charlie Hebdo опубликовал карикатуру на пожар в соборе Нотр-Дам
Французский сатирический еженедельник Charlie Hebdo поместил на обложку нового номера карикатуру на пожар в соборе Парижской Богоматери.
Обновлено в 05:25
Энергетика
Минфин оценил потери бюджета от корректировки демпфера
Минфин пересмотрел объем возможных выпадающих доходов бюджета от корректировки демпфирующего механизма (компенсационный механизм для нефтеперерабатывающей отрасли) - они могут составить от 60 млрд до 200 млрд рублей в год, сообщил журналистам глава департамента налоговой и таможенно-тарифной политики Минфина Алексей Сазанов.
Обновлено в 09:50
Политика
Украина обратится в трибунал для освобождения задержанных моряков
Президент Украины Петр Порошенко заявил, что поручил украинскому МИД обратиться в Международный трибунал по морскому праву с запросом на принятие принудительных мер к РФ для освобождения украинских моряков, задержанных за незаконное пересечение границы РФ.
Обновлено в 10:35
Энергетика
«Газпром» увеличил транзит газа через Украину на 25%
Российский "Газпром" за последнюю неделю резко увеличил объемы транспортировки газа в Европу по украинскому маршруту – на 60 млн куб. м в сутки, или на 25%, доведя их ориентировочно до 300 млн куб. м в сутки, сообщил в Facebook глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Коболев.
Обновлено в 06:57
Экономика
Арбитраж в Гааге обязал Россию выплатить «Укрнафте» $44 млн
Украинская компания "Укрнафта" сообщила о решении международного арбитража в Гааге, который обязал Россию выплатить компенсацию за "утраченное в Крыму имущество" в размере $44,4 млн.
Обновлено в 08:03
Футбол
Певица Дана Соколова посвятила песню «Спартаку»
Певица Дана Соколова посвятила песню грядущему 97-летию московского «Спартака». Об этом сообщает официальный сайт клуба.
Обновлено в 10:36
Технологии
Поисковый робот «Яндекса» не оправдал надежд правообладателей
Созданный отечественной интернет-компанией "Яндекс" поисковый робот, силами которого российские правообладатели рассчитывали снизить объем пиратского контента в Рунете, не оправдал возложенных на него ожиданий.
Обновлено в 05:17
Политика
Патрушев обвинил США в помехах созданию многополярного мира
Секретарь российского Совбеза Николай Патрушев заявил, что Соединенные Штаты мешают формированию многополярного мира, передает ТАСС.
Обновлено в 10:33
Политика
Суд обязал НАБУ открыть уголовное дело на Парубия
22 февраля в Национальное антикоррупционное бюро Украины поступило заявление о том, что чиновник совершил правонарушения, которые подпадают под статьи «Нецелевое использование бюджетных средств, осуществление расходов бюджета или предоставление кредитов из бюджета без установленных бюджетных назначений или с их превышением» и «Превышение служебных полномочий».
Обновлено в 04:35
Общество
Польша получила из Швеции документы по делу семьи Лисовых из России
Власти Польши получили из Швеции документы, касающиеся россиянина Дениса Лисова и трех его дочерей, которых он забрал из шведской приемной семьи, но из-за обнаруженных там несоответствий польская сторона отправила материалы назад.
Обновлено вчера в 04:06
Политика
Путин предложил Макрону помощь в восстановлении собора Нотр-Дам
Президент России Владимир Путин предложил французскому коллеге Эммануэлю Макрону помощь лучших российских специалистов в восстановлении собора Парижской Богоматери.
Обновлено в 04:22
Авто
Новый Kia Cerato стали выпускать на «Автоторе» по полному циклу
Калининградский завод «Автотор» начал серийное производство седана KIA Cerato третьего поколения по методу полного цикла (СКD).
Обновлено вчера в 17:58
Авто
АвтоВАЗ предложил придумать названия для новых моделей LADA
«АвтоВАЗ» снова обратился к народу: принять участие в создании новых имен для будущих моделей LADA может любой желающий.
Обновлено в 02:50