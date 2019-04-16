Общество

Опрос показал рекордный уровень одобрения Сталина в РоссииРИА Новости 07:10

Россияне рассказали об отношении к личности Иосифа Сталина в опросе "Левада-Центра", пишет РБК со ссылкой на исследование. Так, его роль в жизни страны считают положительной 70% россиян (52% — скорее положительной, 18% — целиком положительной).
Читать в источнике

Подробнее о событии

Впервые в XXI веке роль Сталина положительно оценило большинство россиян

Интерфакс02:14

Социолог объяснил «жаждой крови» рекордный уровень одобрения Сталина

URA.Ru05:38

Уровень одобрения Сталина в России побил рекорд

Газета.Ru05:29

Опрос показал рекордный уровень одобрения в России политики Сталина

RT на русском02:23

Опрос показал рекордный уровень одобрения Сталина в России

РИА Новости07:10

Уровень одобрения Сталина россиянами побил исторический рекорд

РБК00:00

Уровень одобрения Сталина гражданами России побил исторический рекорд

Говорит Москва00:21
Показать все источники
Автоматически обработано 7305 источников, обновлено в 09:48, Ашберн
Космос

SpaceX потеряла первую ступень ракеты Falcon Heavy

Обновлено в 08:32
Происшествия

Прокуратура Украины: бандиты не готовили покушение на Зеленского

В СМИ появилась информация, что бандиты готовились напасть на кандидата. По данным прокуратуры, инцидент не был связан с политиком.
Обновлено в 03:57
Происшествия

На Храмовой горе в Иерусалиме произошел пожар

Обновлено в 06:03
Происшествия

Названы спасенные из пожара в Нотр-Дам-де-Пари реликвии

Из горящего собора Парижской Богоматери удалось спасти часть святынь, в том числе терновый венец Иисуса Христа, сообщил ответственный за богослужения священник (ректор) Патрик Шове в эфире BFM.
Обновлено вчера в 17:23
Политика

Украинский суд отменил розыск и арест Шария

Шевченковский районный суд Киева отменил розыск и заочный арест видеоблогера Анатолия Шария и вернул его дело на дополнительное расследование в прокуратуру.
Обновлено в 04:14
Шоу-бизнес

Анджелина Джоли вернула девичью фамилию

Анджелина Джоли избавилась от фамилии бывшего мужа: обретя свободу от супружеских обязательств не только фактически, но и юридически, она отказалась от приставки "Питт".
Обновлено в 09:07
Музыка

Верка Сердючка выступит на «Евровидении-2019»

Обновлено вчера в 15:28
Авто

Не родись красивым: Hyundai представил новое поколение Creta

На автосалоне в Шанхае компания Hyundai презентовала новую генерацию кроссовера ix25, аналог которого продаётся в России под именем Creta.
Обновлено в 08:20
Политика

Российский аэропорт переименовали из-за суеверия

Российский аэропорт Бесовец в Петрозаводске, Республика Карелия, переименовали в аэропорт Петрозаводск.
Обновлено в 08:53
Политика

Путин признал проблемы в ракетно-космической отрасли

Обновлено в 07:17
Происшествия

Отец Варвары Карауловой прокомментировал освобождение дочери

Отец условно-досрочно освобожденной Варвары Карауловой, которая была осуждена за попытку примкнуть к террористической группировке ИГ («Исламское государство», запрещена в России), заявил, что ему пока с трудом верится в решение суда.
Обновлено в 09:39
Авто

Минпромторг рассчитывает на участие кабриолета Aurus в параде Победы

Минпромторг России рассчитывает, что кабриолет Aurus примет участие в параде Победы 9 мая.
Обновлено в 08:26
Хоккей

Александр Овечкин: Свечников сам предложил мне подраться

Обновлено в 00:02
Политика

Посла Франции возмутила шутка украинского ведущего о пожаре в Нотр-Дам

Шутка украинского телеведущего Тараса Березовца, касающаяся пожара в Соборе Парижской Богоматери, возмутила посла Франции на Украине Изабель Дюмон.
Обновлено в 09:32
Происшествия

Госдума приравняет e-ОСАГО к ОСАГО

Инициатива была доработана ко второму чтению. Так, предлагается фактически приравнять ОСАГО и e-ОСАГО.
Обновлено вчера в 17:05
Игры

Компанией Microsoft выпущена бесплатная игра Forza Street

Отсюда можно сделать вывод, что Forza Street становится игрой, которая имеет большие перспективы выйти не только на Xbox и ПК, но еще и на другие платформы.
Обновлено в 03:37
Экономика

Арбитраж в Гааге обязал Россию выплатить «Укрнафте» $44 млн

Украинская компания "Укрнафта" сообщила о решении международного арбитража в Гааге, который обязал Россию выплатить компенсацию за "утраченное в Крыму имущество" в размере $44,4 млн.
Обновлено в 08:03
Спорт

Свидетельница в суде сравнила Кокорина и Мамаева с бандитами из 90-х

Обновлено в 09:06
Наука

Сверхбыстрая электронная камера засняла разрыв молекулы в высоком разрешении

Исследователи из SLAC засняли разрыв молекулы 1,3-циклогексадиена с пространственным разрешением около 0,2 нанометра и временным разрешением порядка ста фемтосекунд.
Обновлено вчера в 11:32
Шоу-бизнес

Александр Семчев к 50-летнему юбилею похудел на 100 кг

Обновлено в 00:39
Политика

Зеленский увеличил отрыв от Порошенко

По данным последнего опроса, кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский увеличил отрыв от действующего президента Украины Петра Порошенко, передает "Украинская правда".
Обновлено в 06:46
Происшествия

«Ренн» поможет восстановить собор Парижской Богоматери

Обновлено в 01:42
Гаджеты

Смартфон Nubia X обновили до ОС Android 9.0 Pie

Обновлено в 02:50
Общество

Закусочным в жилых домах предлагают запретить продажу алкоголя

Закусочным в жилых домах могут запретить продажу алкоголя.
Обновлено в 02:58
Политика

Пулитцеровскую премию получили авторы расследований о Трампе

Обновлено в 04:34
Транспорт

В России могут сделать некоторые перекрестки платными

В Национальной технологической инициативе "Автонет" предложили сделать некоторые перекрестки в России платными.
Обновлено в 01:19
Общество

Россия проверит передвижение товаров из Белоруссии

Россельхознадзор подготовил письмо в адрес Федеральной налоговой службы (ФНС) с просьбой проверить белорусские компании, которые незаконно поставляют товары в Россию, используя схему ложного транзита в Казахстан и Киргизию.
Обновлено в 08:28
Единоборства

В Сети появилось видео боя Дацика и Тарасова

На YouTube-канале True Gym опубликована полная видеозапись поединка между ММА-блогером Артемом Тарасовым и бойцом Вячеславом Дациком.
Обновлено в 09:16
Космос

TESS открыл свою первую землеподобную планету

Обновлено в 08:24
Происшествия

В Петербурге эвакуировали 15 судов

Обновлено в 08:25
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Иосиф Виссарионович Сталин
Советский государственный деятель
Российский революционер, советский политический, государственный, военный и партийный деятель. С 21 января 1924 по 5 марта 1953 года - руководитель Советского государства. Генералиссимус Советского Союза. Маршал Советского Союза.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное