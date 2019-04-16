Общество

Опрос показал рекордный уровень одобрения Сталина в РоссииРИА Новости 07:10

Россияне рассказали об отношении к личности Иосифа Сталина в опросе "Левада-Центра", пишет РБК со ссылкой на исследование. Так, его роль в жизни страны считают положительной 70% россиян (52% — скорее положительной, 18% — целиком положительной).
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Опрос показал рекордный уровень одобрения Сталина в России

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Российский революционер, советский политический, государственный, военный и партийный деятель. С 21 января 1924 по 5 марта 1953 года - руководитель Советского государства. Генералиссимус Советского Союза. Маршал Советского Союза.
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