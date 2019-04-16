Общество
Опрос показал рекордный уровень одобрения Сталина в РоссииРИА Новости 07:10
Россияне рассказали об отношении к личности Иосифа Сталина в опросе "Левада-Центра", пишет РБК со ссылкой на исследование. Так, его роль в жизни страны считают положительной 70% россиян (52% — скорее положительной, 18% — целиком положительной).
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Вологодский городской суд принял решение удовлетворить ходатайство о досрочном освобождении из колонии Варвары Карауловой, осуждённой за попытку вступить в ряды террористической организации «Исламское государство»*.
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Андрей Свечников и Александр Овечкин подрались на 11 минуте матча.
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Первая ступень ракеты Falcon Heavy американской компании SpaceX утонула во время шторма при транспортировке в открытом океане после успешного запуска накануне.
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Закон об ипотечных каникулах приняли во втором чтении
Госдума приняла во втором чтении законопроект об ипотечных каникулах. Об этом заявили в пресс-службе нижней палаты парламента.
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Земельные участки предлагается предоставлять в три этапа, с учетом опыта реализации программы на территориях других субъектов, входящих в ДФО, уточняется в материалах правительства.
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Актеры «Игры престолов» показали эксклюзивные фото со съемок сериала
Актеры из «Игры престолов» опубликовали в Instagram фото со съемок сериала, которых до этого не было в сети.
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В Марианской впадине обнаружены питающиеся нефтью бактерии
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Зеленский увеличил отрыв от Порошенко
По данным последнего опроса, кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский увеличил отрыв от действующего президента Украины Петра Порошенко, передает "Украинская правда".
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Седан Mercedes-AMG A35 получил удлиненную версию
Компания Mercedes-Benz представила удлиненную версию седана Mercedes-AMG A35 — модификацию Mercedes-AMG A35 L для рынка Китая.
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В эфире НТВ произошла потасовка во время обсуждения Украины
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Марат Башаров был замечен с новой девушкой
Не прошло и месяца с тех пор, как Марат Башаров официально стал холостым мужчиной, а журналисты уже заметили его в объятиях таинственной незнакомки.
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ГП Украины обвинила Порошенко в торможении дела «майдана»
В украинской Генпрокуратуре заявили, что президент Петр Порошенко несет личную ответственность за то, что пять лет спустя уголовные дела по событиям "майдана" 2014 года так и не расследованы до конца и не доведены до судебных вердиктов.
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Charlie Hebdo опубликовал карикатуру после пожара в Нотр-Дам
Французский сатирический журнал Charlie Hebdo, известный скандальным карикатурами на актуальные темы, посвятил пожару в соборе Парижской Богоматери обложку нового номера.
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Греф объявил о планах Сбербанка выплатить рекордные дивиденды
Сбербанк может выплатить по итогам прошлого года 361,3 млрд руб. дивидендов, исходя из 16 руб. на одну акцию.
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В России могут сделать некоторые перекрестки платными
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«Игра престолов» побила собственный рекорд по просмотрам
Первую серию восьмого сезона сериала "Игра престолов" посмотрело на 500 тыс. человек больше, по сравнению с седьмым сезоном.
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