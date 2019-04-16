Политика

Опрос показал отрыв Зеленского от Порошенко во втором туре выборовRT на русском 06:31

Ранее был опубликован опрос социологической группы «Рейтинг», согласно которому кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского во втором туре выборов готовы поддержать 61% избирателей. За Порошенко намерены проголосовать 24% граждан. Ещё 15% респондентов пока не определились.
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Опрос показал отрыв Зеленского от Порошенко во втором туре выборов

RT на русском06:31

Социологи уже списывают Порошенко со счетов

Новостной фронт05:57

КМИС: Уровень мобилизации избирателей Порошенко и Зеленского одинаков

Украина.ру06:32

Зеленский победит на выборах президента Украины -- опрос

Financial One06:26

Зеленский резко увеличил отрыв от Порошенко

Lenta.ru06:25
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Происшествия

Сегодня проходит пятый день суда по делу Кокорина и Мамаева

Обновлено в 05:32
Происшествия

Ученик петербургской гимназии грозился прийти на уроки с ружьем

Известно, что к правоохранительным органам обратилась бдительная учительница гимназии, которая увидела угрожающий пост своего ученика следующего содержания: «Я массово завалю вас всех завтра, я чисто приду в школу с ружьем, удачи завтра поучится в вашей любимой школе».
Обновлено в 06:03
Хоккей

Александр Овечкин: Свечников сам предложил мне подраться

Обновлено в 00:02
Происшествия

В Красноярске уволили учительницу, избившую школьниц

Обновлено в 03:45
Происшествия

Владелец «Ренна» пожертвует 100 млн евро на восстановление Нотр-Дама

Владелец «Ренна» Франсуа-Анри Пино окажет помощь в реконструкции собора Парижской Богоматери, где накануне случился сильный пожар.
Обновлено в 02:53
Происшествия

Обрушился шпиль горящего собора Парижской Богоматери

Обновлено вчера в 13:59
Политика

Около дома Зеленского задержали людей с пулеметом

В элитном поселке Жемчужина Италии около Киева, где проживает кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский, была задержана группа вооруженных людей.
Обновлено в 01:56
Авто

Volkswagen Touareg получил новую комплектацию в России

Обновлено в 06:07
Общество

Сын-семиклассник уральского мэра за год заработал 400 тысяч рублей

Глава Серовского городского округа Свердловской области Василий Сизиков задекларировал доход своего несовершеннолетнего сына за 2018 год.
Обновлено в 05:49
Общество

Уровень одобрения Сталина в России достиг рекордного показателя

Издание подчеркивает, что исследование выявило рекордный показатель положительного отношения к Сталину за все годы подобных опросов.
Обновлено в 02:04
Общество

«Коммерсантъ» рассказал о новом виде мошенничества в интернете

В МВД и Роскомнадзор начали поступать жалобы от интернет-пользователей, которые заявляют о новом виде мошенничества.
Обновлено вчера в 02:04
Шоу-бизнес

У Марата Башарова после развода с женой появилась новая женщина

После скандального развода ведущий «Битвы экстрасенсов» недолго был одинок – накануне его застукали с новой женщиной.
Обновлено в 04:53
Политика

В эфире НТВ произошла потасовка во время обсуждения Украины

Обновлено вчера в 16:50
Шоу-бизнес

Сергей Зверев впервые раскроет историю усыновления сына

Обновлено вчера в 07:38
Происшествия

Charlie Hebdo показал карикатуру после пожара в Нотр-Дам

Французский сатирический еженедельный журнал Charlie Hebdo представил карикатурную обложку нового номера, посвященную пожару в соборе Парижской Богоматери.
Обновлено в 05:44
Здоровье

Названы способы предотвращения инсульта

По словам врачей, существуют инсульты с небольшим поражением головного мозга. Например, если причиной инсульта стал тромб.
Обновлено вчера в 23:13
Политика

В Кремле подтвердили поддержку Путиным проекта ВСМ Москва — Петербург

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил сообщения СМИ о том, что Владимир Путин одобрил начало проектирования высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва — Петербург.
Обновлено в 05:42
Политика

Путин предложил Макрону помощь в восстановлении собора Нотр-Дам

Президент России Владимир Путин предложил французскому коллеге Эммануэлю Макрону помощь лучших российских специалистов в восстановлении собора Парижской Богоматери.
Обновлено в 04:22
Спорт

Тараканова вернулась от Плющенко к Пановой

Обновлено вчера в 13:27
Культура

Скончалась актриса Джорджия Энджел

Американская актриса Джорджия Энджел скончалась в США в возрасте 70 лет. Об этом сообщает газета New York Times.
Обновлено в 01:11
Происшествия

Внук экс-вице-президента «АвтоВАЗа» устроил смертельное ДТП в Москве

Обновлено вчера в 08:22
Гаджеты

Microsoft работает над собственными наушниками в стиле AirPods

Обновлено в 00:15
Экономика

Закон об ипотечных каникулах приняли во втором чтении

Госдума приняла во втором чтении законопроект об ипотечных каникулах. Об этом заявили в пресс-службе нижней палаты парламента.
Обновлено в 06:16
Экономика

Оператор «Северного потока-2» рассмотрит датский маршрут газопровода

Проектная компания-оператор "Северного потока-2" Nord Stream 2 AG подала на рассмотрение в Датском энергетическом агентстве (ДЭА) заявку на третий вариант маршрута газопровода, который предполагает прокладку труб в Балтийском море в датской исключительной экономической зоне (ИЭЗ) к югу от острова Борнхольм.
Обновлено вчера в 08:17
Происшествия

Вооруженные полицейские ищут под Волгоградом сбежавшую медведицу

Волгоградские полицейские, вооруженные автоматическим оружием, разыскивают в Алексеевском районе сбежавшую из клетки егеря медведицу, сообщила во вторник журналистам представитель ГУ МВД по Волгоградской области Светлана Смольянинова.
Обновлено в 03:52
Экономика

Кабмин установил порядок возмещения ущерба за утраченное при ЧС жилье

Максимальный размер ущерба с использованием механизма добровольного страхования будет определяться исходя из общей площади жилья и средней стоимости 1 кв. м квартиры в регионе, объясняется в заметке.
Обновлено в 06:22
Шоу-бизнес

Ирина Безрукова раскрыла свои секреты красоты

Актриса развенчала популярные мифы 11 апреля Ирина Безрукова отметила свое 54-летие.
Обновлено в 05:12
Общество

Алексей Текслер проинспектирует Копейск

Обновлено в 04:12
Транспорт

В московском метро ограничили движение на красной ветке

"На восточном участке Сокольнической линии ограничена скорость движения поездов из-за проблем с узлом водоснабжения, не принадлежащим метрополитену,", - сообщается в аккаунте Московского метро в Twitter.
Обновлено в 05:30
Транспорт

В Госдуме не обсуждали введение платных перекрестков

Идея ввести в России платные перекрестки не обсуждалась на законодательном уровне.
Обновлено в 04:54
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Владимир Зеленский
Украинский политик
Украинский общественный и политический деятель, шоумен, комедийный актёр, режиссёр, продюсер, сценарист. Основатель, художественный руководитель и лидер студии «Квартал-95». Кандидат на пост президента Украины на проходящих выборах 2019 года, победитель первого тура, прошедшего 31 марта, и участник второго тура 21 апреля 2019 года.
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