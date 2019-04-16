Опрос показал отрыв Зеленского от Порошенко во втором туре выборовRT на русском 06:31

Ранее был опубликован опрос социологической группы «Рейтинг», согласно которому кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского во втором туре выборов готовы поддержать 61% избирателей. За Порошенко намерены проголосовать 24% граждан. Ещё 15% респондентов пока не определились.

Опрос показал отрыв Зеленского от Порошенко во втором туре выборов

Происшествия Ученик петербургской гимназии грозился прийти на уроки с ружьем Известно, что к правоохранительным органам обратилась бдительная учительница гимназии, которая увидела угрожающий пост своего ученика следующего содержания: «Я массово завалю вас всех завтра, я чисто приду в школу с ружьем, удачи завтра поучится в вашей любимой школе».

Происшествия Владелец «Ренна» пожертвует 100 млн евро на восстановление Нотр-Дама Владелец «Ренна» Франсуа-Анри Пино окажет помощь в реконструкции собора Парижской Богоматери, где накануне случился сильный пожар.

Политика Около дома Зеленского задержали людей с пулеметом В элитном поселке Жемчужина Италии около Киева, где проживает кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский, была задержана группа вооруженных людей.

Общество Сын-семиклассник уральского мэра за год заработал 400 тысяч рублей Глава Серовского городского округа Свердловской области Василий Сизиков задекларировал доход своего несовершеннолетнего сына за 2018 год.

Общество Уровень одобрения Сталина в России достиг рекордного показателя Издание подчеркивает, что исследование выявило рекордный показатель положительного отношения к Сталину за все годы подобных опросов.

Общество «Коммерсантъ» рассказал о новом виде мошенничества в интернете В МВД и Роскомнадзор начали поступать жалобы от интернет-пользователей, которые заявляют о новом виде мошенничества.

Шоу-бизнес У Марата Башарова после развода с женой появилась новая женщина После скандального развода ведущий «Битвы экстрасенсов» недолго был одинок – накануне его застукали с новой женщиной.

Происшествия Charlie Hebdo показал карикатуру после пожара в Нотр-Дам Французский сатирический еженедельный журнал Charlie Hebdo представил карикатурную обложку нового номера, посвященную пожару в соборе Парижской Богоматери.

Здоровье Названы способы предотвращения инсульта По словам врачей, существуют инсульты с небольшим поражением головного мозга. Например, если причиной инсульта стал тромб.

Политика В Кремле подтвердили поддержку Путиным проекта ВСМ Москва — Петербург Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил сообщения СМИ о том, что Владимир Путин одобрил начало проектирования высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва — Петербург.

Политика Путин предложил Макрону помощь в восстановлении собора Нотр-Дам Президент России Владимир Путин предложил французскому коллеге Эммануэлю Макрону помощь лучших российских специалистов в восстановлении собора Парижской Богоматери.

Культура Скончалась актриса Джорджия Энджел Американская актриса Джорджия Энджел скончалась в США в возрасте 70 лет. Об этом сообщает газета New York Times.

Экономика Закон об ипотечных каникулах приняли во втором чтении Госдума приняла во втором чтении законопроект об ипотечных каникулах. Об этом заявили в пресс-службе нижней палаты парламента.

Экономика Оператор «Северного потока-2» рассмотрит датский маршрут газопровода Проектная компания-оператор "Северного потока-2" Nord Stream 2 AG подала на рассмотрение в Датском энергетическом агентстве (ДЭА) заявку на третий вариант маршрута газопровода, который предполагает прокладку труб в Балтийском море в датской исключительной экономической зоне (ИЭЗ) к югу от острова Борнхольм.

Происшествия Вооруженные полицейские ищут под Волгоградом сбежавшую медведицу Волгоградские полицейские, вооруженные автоматическим оружием, разыскивают в Алексеевском районе сбежавшую из клетки егеря медведицу, сообщила во вторник журналистам представитель ГУ МВД по Волгоградской области Светлана Смольянинова.

Экономика Кабмин установил порядок возмещения ущерба за утраченное при ЧС жилье Максимальный размер ущерба с использованием механизма добровольного страхования будет определяться исходя из общей площади жилья и средней стоимости 1 кв. м квартиры в регионе, объясняется в заметке.

Шоу-бизнес Ирина Безрукова раскрыла свои секреты красоты Актриса развенчала популярные мифы 11 апреля Ирина Безрукова отметила свое 54-летие.

Транспорт В московском метро ограничили движение на красной ветке "На восточном участке Сокольнической линии ограничена скорость движения поездов из-за проблем с узлом водоснабжения, не принадлежащим метрополитену,", - сообщается в аккаунте Московского метро в Twitter.