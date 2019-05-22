Общество

Опрос показал отношение екатеринбуржцев к строительству храма в сквереРИА Новости 11:01

Большинство жителей Екатеринбурга поддерживают строительство в городе храма Святой Великомученицы Екатерины, но выбор места для него считают неудачным. Об этом свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
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Евгений Куйвашев
Я думаю, что опубликованные данные ВЦИОМ дают основания исключить сквер у Театра драмы из перечня возможных мест для размещения храма святой Екатерины. Обращусь к главе Екатеринбурга Александру Высокинскому с просьбой не включать эту площадку в перечень мест при проведении опроса.
— Евгений Куйвашев, российский политикRambler News Service 11:10

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