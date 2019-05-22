Опрос показал отношение екатеринбуржцев к строительству храма в сквереРИА Новости 10:39

Сама по себе идея возвести храм отторжения не вызывает, за исключением небольшой части респондентов. В то же время, выбранное мэрией место его строительства, подавляющим большинством горожан отвергается. Решение конфликта, очевидно, состоит в поиске и подборке альтернативной площадки для храма.

Большинство жителей Екатеринбурга поддерживают строительство в городе храма святой великомученицы Екатерины, но выбор места для него считают неудачным. Об этом свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Опрос показал отношение екатеринбуржцев к строительству храма в сквере

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