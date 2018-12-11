Политика

Опрос показал мнение украинцев о разрыве договора о дружбе с Россией
Известия
02:08

На Украине узнали мнение жителей страны о разрыве договора о дружбе с Россией. Телеканал NewsOne 10 декабря устроил опрос в прямом эфире. Зрителям задали вопрос, для какого из двух государств будет выгодным прекращение действия договора о дружбе между Россией и Украиной.
Известия02:08
с чего всё началось
Телезрителям было предложено ответить на вопрос
: «Прекращение действия договора о дружбе между Украиной и Россией сработает на пользу Украины или на пользу России?».
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