Общество
Газета.RuОпрос показал, как выросли траты россиян на сборы детей к школе
За последние два года траты родителей на подготовку детей к школе выросли почти в два раза, рассказали респонденты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) о тратах россиян в связи с подготовкой детей к новому учебному.
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с чего всё началось
Учебники, форма, ремонт и не только Примерно у половины наших соотечественников от 18 лет и старше есть дети или внуки школьного возраста (47%), и большинству из них (75%) в последние пять лет приходилось совершать траты в связи с обучением детей или внуков в школе.ВЦИОМ04:00
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