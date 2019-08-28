Учебники, форма, ремонт и не только Примерно у половины наших соотечественников от 18 лет и старше есть дети или внуки школьного возраста (47%), и большинству из них (75%) в последние пять лет приходилось совершать траты в связи с обучением детей или внуков в школе.

с чего всё началось

За последние два года траты родителей на подготовку детей к школе выросли почти в два раза, рассказали респонденты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) о тратах россиян в связи с подготовкой детей к новому учебному.

Опрос показал, как выросли траты россиян на сборы детей к школе

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