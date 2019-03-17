Политика
Опрос: почти 90% венесуэльцев хотят ухода Мадуро с поста президентаТАСС вчера в 18:59
Порядка 90% венесуэльских граждан хотят, чтобы Николас Мадуро сложил с себя полномочия президента. Такие результаты опроса общественного мнения, проведенного венесуэльской компанией Meganalisis, обнародовала на своем сайте в субботу газета El Nacional.
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Шоу-бизнес
Отец Началовой назвал причину смерти певицы
Обновлено вчера в 14:05
Армия и оружие
Япония создаст ракету с дальностью действия 400 км
Минобороны Японии планирует разработать крылатую ракету с дальностью действия 400 км, чтобы истребители ВВС страны получили возможность атаковать противника вне пределов досягаемости его ПВО.
Обновлено в 00:15
Политика
Президент Сербии обратится к народу в связи с протестами
Президент Сербии Александр Вучич готовит обращение к народу в связи с субботними беспорядками, сообщили в администрации сербского лидера.
Обновлено вчера в 19:41
Космос
На космодроме Восточный открыли трассу для запуска кораблей к МКС
Обновлено вчера в 22:21
Происшествия
В Индонезии из-за наводнений погибли 42 человека
В январе из-за сильных дождей, которые привели к наводнению, на индонезийском острове Сулавеси погибли 68 человек.
Обновлено вчера в 21:51
Политика
Трамп раскритиковал Маккейна за поддержку Obamacare
Президент США Дональд Трамп раскритиковал покойного экс-сенатора Джона Маккейна.
Обновлено вчера в 23:16
Происшествия
Макрон обвинил протестующих французов в попытке уничтожить республику
Президент Франции Эмманюэль Макрон осудил протесты «желтых жилетов», назвав их участников людьми, которые хотят уничтожить республику.
Обновлено в 00:08
Политика
США находятся на грани банкротства из-за военных расходов, пишут СМИ
Издание заявляет, что постоянно растущие расходы на армию превращают США в банкрота, а правительство и чиновники постоянно обманывают население, требуя все больше финансирования на военные нужды.
Обновлено вчера в 23:26
Происшествия
Дочь Майкла Джексона пыталась покончить с собой
После попытки самоубийства в США госпитализирована дочь поп-исполнителя Майкла Джексона актриса Пэрис Джексон.
Обновлено вчера в 17:30
Политика
Опрос показал отношение украинцев к жителям России
Большинство украинцев положительно относятся к жителям России. Это следует из опроса, проведённого украинским телеканалом NewsOne.
Обновлено вчера в 22:58
Армия и оружие
США перебросили ядерные бомбардировщики в Европу
Военно-воздушные силы США переправили из Луизианы на базу в британском Глостершире эскадрилью из шести стратегических бомбардировщиков B-52H Stratofortress.
Обновлено вчера в 20:09
Происшествия
Извлечены данные речевых самописцев разбившегося в Эфиопии Boeing
Обновлено вчера в 16:05
Происшествия
Полиция рассказала о ходе расследования теракта в Новой Зеландии
В полиции Новой Зеландии полагают, что два человека, задержанные ранее в связи с терактом в городе Крайстчерч, не причастны к нападению на мечети.
Обновлено вчера в 21:09
Хоккей
Кучеров и Овечкин набрали четыре очка в матче «Тампы» и «Вашингтона»
Обновлено вчера в 22:18
Шоу-бизнес
Представитель Началовой рассказала о состоянии певицы
Обновлено 15 марта в 10:23
Армия и оружие
Пентагон закупит более десяти тысяч ракет против России
Министерство обороны Соединенных Штатов Америки готовится приобрести более десяти тысяч управляемых ракет, которыми могут быть применены против России и Китая, сообщает «РИА Новости».
Обновлено вчера в 22:16
Политика
Автор «досье» на Трампа использовал недостоверную информацию
Бывший сотрудник британских разведслужб Кристофер Стил, который составил опубликованное в прошлом году «досье» на президента США Дональда Трампа, признался, что его отчет основан на непроверенных фактах от «случайных» пользователей интернета.
Обновлено вчера в 14:09
Армия и оружие
Американский военный самолет провел разведку над Чукоткой
Американский военный самолет провел наблюдательный полет над территорией России в рамках Договора по открытому небу.
Обновлено вчера в 21:31
Политика
Трамп обвинил Google в помощи Китаю и его армии
Президент США Дональд Трамп обвинил компанию Google в помощи Китаю и его армии после того, как председатель Комитета начальников штабов (КНШ) ВС Соединенных Штатов Джозеф Данфорд заявил, что работа интернет-гиганта в КНР приносит пользу вооруженным силам этой страны.
Обновлено вчера в 22:17
Общество
В Алеппо вновь открылась музыкальная школа
Музыкальная школа в Алеппо вновь широко распахнула двери для талантливых учеников любых возрастов и профессий.
Обновлено вчера в 23:05
Армия и оружие
Российские военные с сегодняшнего дня обязаны отказаться от использования смартфонов на службе
Закон запрещает военнослужащим публиковать информацию о себе и других военных, распространять сведения о членах семей, а также данные о своем местонахождении.
Обновлено вчера в 17:01
Политика
Украинская журналистка рассказала о визите в Крым
Журналист украинского издания «Страна.ua» Олеся Медведева поделилась впечатлениями от визита в Крым.
Обновлено вчера в 17:36
Политика
В годовщину присоединения Крыма Левый фронт проведет митинг и акцию
Левый фронт собирается митинговать и собирать "Злые вопросы президенту" в канун годовщины присоединения Крыма к Российской Федерации.
Обновлено 14 марта в 05:16
Шоу-бизнес
Пенкин рассказал о проблемах со здоровьем Началовой
Композитор и певец Сергей Пенкин рассказал, как старалась выглядеть шикарной Юлия Началова, когда уже начались проблемы со здоровьем.
Обновлено вчера в 19:45
Политика
Президента Словакии выберут во втором туре
Новый президент Словакии будет определен в результате второго тура выборов.
Обновлено вчера в 21:17
Происшествия
В Швеции у самолета загорелся двигатель
Один из двигателей загорелся у четырехмоторного самолета Avro RJ, следовавшего в субботу из Стокгольма в Мальмё, город на юге Швеции, сообщает издание Sydsvenskan.
Обновлено вчера в 17:11
Общество
Facebook удалил 1,5 миллиона видео с «резней» в мечети Новой Зеландии
Социальная сеть Facebook отчиталась об удалении 1,5 млн видео с атакой мечети в Новой Зеландии за первые 24 часа после нападения.
Обновлено в 00:12
Спорт
Логинов не думал о медали во время эстафеты на чемпионате мира
Российский биатлонист Александр Логинов признался, что не думал о результате эстафеты, когда начинал бежать свой этап, передает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 18:44
Шоу-бизнес
Анфиса Чехова показала последнее фото с Началовой
Телеведущая Анфиса Чехова рассказала о последней встрече с Юлией Началовой и поделилась фотографией, сделанной в тот день.
Обновлено вчера в 17:01
Происшествия
В сети найдено видео с пролетающим метеоритом над Красноярском
В сети появилось видео, на котором видно, как в небе в Красноярском краем пролетает светящийся шар.
Обновлено вчера в 11:29