Общество
Опрос по строительству храма в Екатеринбурге обойдется в 13 млн рублейРИА Новости вчера в 09:18
Опрос по месту строительства храма святой Екатерины в Екатеринбурге будет стоить городской администрации порядка 13 миллионов рублей, заявил в понедельник глава избирательной комиссии города Илья Захаров.
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Готовы проиграть в опросе за 13 млн и изменить проект: к чему пришли на заседании по стройке храма
Екатеринбург Онлайнвчера в 10:31
Руководитель регионального исполкома ОНФ Жанна Рябцева считает, что храм святой Екатерины нужно построить на площади Труда
Эхо Москвы - Екатеринбургвчера в 03:50
Архитекторы Екатеринбурга выбрали площадки для опроса по храму Святой Екатерины
Все новости (Нижний Тагил)08 июня в 06:08
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Политика
РФ призвала СБ ООН установить тотальный контроль за Косово
Ранее президент непризнанного Косово Хашим Тачи заявил, что процесс урегулирования взаимоотношений с Сербией на данный момент переживает кризис, и выразил надежду, что Приштине удастся договориться с Белградом до конца нынешнего года, писал News.ru.
Обновлено вчера в 14:10
Происшествия
В Одессе из-за пожара в психбольнице погибли шесть человек
В Одессе из-за пожара в психбольнице погибли шесть человек. Об этом 11 июня сообщает Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям.
Обновлено вчера в 18:59
Финансы
Средний размер ипотеки в РФ достиг в апреле рекордных 2,55 млн рублей
Средний размер ипотечного кредита из выданных российскими банками в апреле вырос за месяц на 1,3% и достиг рекордного показателя в 2,55 млн рублей.
Обновлено вчера в 22:01
Экономика
Россия начнет экспортировать пенсии за рубеж
Соглашение о пенсионном обеспечении между странами Евразийского экономического союза (ЕАЭС) предполагает, что страна, в которой мигрант работал и делал отчисления в Пенсионный фонд, будет выплачивать ему пенсию и по его возвращении на родину.
Обновлено вчера в 23:00
Общество
Аномально жаркая погода ожидается в Москве во вторник, 11 июня
Ранее специалисты сообщили, какие дни текущей недели будут самыми жаркими. Во вторник и в среду воздух прогреется до 30 градусов.
Обновлено вчера в 23:55
Политика
Канада введет запрет одноразового пластика с 2021 года
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо анонсировал запрет, который может коснуться пластмассовых вилок и ложек, стаканчиков, трубочек и так далее.
Обновлено вчера в 19:26
Политика
Порошенко заявил, что блокады Донбасса нет
Как сообщало ИА REGNUM, политику экономической блокады в отношении республик Донбасса Киев принял в 2014 году.
Обновлено в 00:20
Происшествия
Мотоблогер Артем Болдырев погиб в результате ДТП в Подмосковье
В Московской области погиб в результате ДТП известный российский мотоблогер Артем Болдырев ("Болт"), автор YouTube-канала Moto nexus.
Обновлено вчера в 23:03
Шоу-бизнес
Иосиф Пригожин подарил Валерии путешествие в Исландию
Гости собрались в подмосковном загородном доме на террасе, где и произносили тосты в честь хрустальной свадьбы Валерии и Иосифа.
Обновлено вчера в 15:10
Общество
В России с 12 июня изменится порядок выезда детей за границу
Пограничная служба ФСБ России сообщила, что с 12 июня вступает в силу новый порядок подачи, рассмотрения и ведения учёта заявлений о несогласии на выезд несовершеннолетних из России за границу.
Обновлено вчера в 21:59
Шоу-бизнес
45-летняя Юлия Высоцкая опубликовала фото в бикини
45-летняя Юлия Высоцкая опубликовала фото в бикини Сама Юлия дала подсказки, как ей удается поддерживать себя в прекрасной форме.
Обновлено вчера в 22:01
Шоу-бизнес
Бари Алибасов все еще находится в состоянии медикаментозной комы
Добавим, что музыкант и продюсер Бари Алибасов 4 июня случайно выпил средство для очистки труб "Крот", перепутав его, по предположительной информации, с водой.
Обновлено 09 июня в 16:25
Общество
Глава Кузбасса отреагировал на просьбу жителей об убежище в Канаде
Обновлено вчера в 12:03
Общество
Немецкий журнал назвал самые красивые русские имена
Немецкий журнал Wunderweib назвал самые красивые детские русские имена.
Обновлено вчера в 22:31
Футбол
Классон получил травму колена, он мог повредить крестообразные связки
Полузащитник «Краснодара» Виктор Классон, возможно, получил повреждение крестообразной связки колена в матче отборочного турнира чемпионата Европы — 2020 с Испанией (0:3), сообщает Aftonbladet.
Обновлено вчера в 17:12
Футбол
«Манчестер Юнайтед» отказался продавать Погба в «Реал»
Руководство «Манчестер Юнайтед» отказалось рассматривать вариант с продажей полузащитника Поля Погба в «Реал», сообщает AS.
Обновлено вчера в 21:20
Транспорт
Московские таксисты массово отказываются от заказов в центре города
Как сообщается на сайте "Коммерсантъ", водители мотивируют это большим количеством запрещающих знаков.
Обновлено вчера в 14:06
Происшествия
В Польше назвали возможное местонахождение Янтарной комнаты
На северо-западе Польши музейщики нашли вход в тоннель на территории комплекса немецких бункеров в поселении Мамерки, в котором, предположительно, может находиться Янтарная комната.
Обновлено вчера в 21:18
Музыка
Что стоит за омерзительной грызней Лободы и Лазарева на премии Муз-ТВ
Сообщается, что Сергей Лазарев и Светлана Лобода поссорились за кулисами премии Муз-ТВ.
Обновлено вчера в 15:53
Шоу-бизнес
Страдающий от алкоголизма отец Риты Дакоты пошел на поправку
Отец Риты Дакоты много лет страдает от алкоголизма и живет один в Беларуси.
Обновлено вчера в 16:00
Происшествия
Годовалая девочка выпала из окна 6 этажа в Новосибирске
Ребенок, оставшись без присмотра родителей, самостоятельно взобрался на стул, залез на подоконник и выпал в распахнутое окно 10 июня в семье, проживающей на улице Петухова (Кировский район) в Новосибирске произошла трагедия: из окна шестого этажа выпала годовалая девочка.
Обновлено в 00:21
Армия и оружие
Опубликовано видео ликвидации снайпера «Азова» в Донбассе
В Сети появилось видео, на котором запечатлена ликвидация снайпера украинского нацбатальона «Азов» в Донбассе.
Обновлено вчера в 10:28
Игры
Square Enix показала 8 минут геймплея ремейка Final Fantasy VII
В рамках E3 2019 компания Square Enix провела презентацию, на которой показала новую расширенную версию трейлера ремейка Final Fantasy VII, а также довольно подробно рассказала про геймплей.
Обновлено вчера в 22:57
Общество
Родители выпускников рассказали о выбранных детьми профессиях
Интернет-сервис по поиску работы и сотрудников провел опрос среди родителей выпускников этого года и выяснил, какие профессии чаще всего выбирали вчерашние школьники.
Обновлено вчера в 22:50
Происшествия
На изъятых у Голунова пакетиках с наркотиками нашли ДНК других людей
Начальник пресс-службы ГУ МВД по Москве Юрий Титов сообщил, что на пакетиках с наркотиками, которые полицейские нашли у журналиста "Медузы" Ивана Голунова, присутствует ДНК нескольких человек, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 15:22
Культура
«Спасителя мира» да Винчи нашли на яхте саудовского принца
В понедельник информагентство Artnet сообщило, что 500-летнее полотно находится на яхте саудовского принца Серена стоимостью 500 миллионов евро.
Обновлено вчера в 16:45
Армия и оружие
В Минобороны РФ сообщили о закупке почти ста вертолетов Ми-28НМ
Ранее в ряде СМИ появилась информация, что военное ведомство отказалось от закупки вертолетов из-за высокой цены 98 модернизированных разведывательно-ударных вертолетов Ми-28НМ "Ночной охотник" закупит Минобороны РФ до 2027 года, передает РИА Новости.
Обновлено вчера в 21:37
Происшествия
Хинштейн сообщил о передаче дела журналиста Голунова в СК
Прокуратура Москвы передала дело журналиста "Медузы" Ивана Голунова для дальнейшего расследования в Главное следственное управление СК РФ по Москве, сообщил зампред комитета Госдумы по безопасности, экс-советник директора Росгвардии Александр Хинштейн.
Обновлено вчера в 11:30
Происшествия
Пассажирка самолета по ошибке открыла запасной выход вместо туалета
Женщина по ошибке открыла запасной выход вместо двери в туалет, сообщает Independent.
Обновлено вчера в 09:07