Общество

Опрос по строительству храма в Екатеринбурге обойдется в 13 млн рублейРИА Новости вчера в 09:18

Опрос по месту строительства храма святой Екатерины в Екатеринбурге будет стоить городской администрации порядка 13 миллионов рублей, заявил в понедельник глава избирательной комиссии города Илья Захаров.
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Готовы проиграть в опросе за 13 млн и изменить проект: к чему пришли на заседании по стройке храма

Екатеринбург Онлайнвчера в 10:31

Избирком Екатеринбурга назвал стоимость опроса о строительстве храма

РБКвчера в 11:29

В гордуме Екатеринбурга назвали дату опроса по строительству храма Екатерины

URA.Ruвчера в 12:40

Рабочая группа вновь не смогла утвердить список мест для опроса о строительстве храма Святой Екатерины в Екатеринбурге

Эхо Москвывчера в 23:30

Руководитель регионального исполкома ОНФ Жанна Рябцева считает, что храм святой Екатерины нужно построить на площади Труда

Эхо Москвы - Екатеринбургвчера в 03:50

Архитекторы Екатеринбурга выбрали площадки для опроса по храму Святой Екатерины

Все новости (Нижний Тагил)08 июня в 06:08

"Собор на место поставь!"

UPmonitor08 июня в 07:16
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Политика

РФ призвала СБ ООН установить тотальный контроль за Косово

Ранее президент непризнанного Косово Хашим Тачи заявил, что процесс урегулирования взаимоотношений с Сербией на данный момент переживает кризис, и выразил надежду, что Приштине удастся договориться с Белградом до конца нынешнего года, писал News.ru.
Обновлено вчера в 14:10
Происшествия

В Одессе из-за пожара в психбольнице погибли шесть человек

В Одессе из-за пожара в психбольнице погибли шесть человек. Об этом 11 июня сообщает Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям.
Обновлено вчера в 18:59
Финансы

Средний размер ипотеки в РФ достиг в апреле рекордных 2,55 млн рублей

Средний размер ипотечного кредита из выданных российскими банками в апреле вырос за месяц на 1,3% и достиг рекордного показателя в 2,55 млн рублей.
Обновлено вчера в 22:01
Экономика

Россия начнет экспортировать пенсии за рубеж

Соглашение о пенсионном обеспечении между странами Евразийского экономического союза (ЕАЭС) предполагает, что страна, в которой мигрант работал и делал отчисления в Пенсионный фонд, будет выплачивать ему пенсию и по его возвращении на родину.
Обновлено вчера в 23:00
Общество

Аномально жаркая погода ожидается в Москве во вторник, 11 июня

Ранее специалисты сообщили, какие дни текущей недели будут самыми жаркими. Во вторник и в среду воздух прогреется до 30 градусов.
Обновлено вчера в 23:55
Политика

Канада введет запрет одноразового пластика с 2021 года

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо анонсировал запрет, который может коснуться пластмассовых вилок и ложек, стаканчиков, трубочек и так далее.
Обновлено вчера в 19:26
Политика

Порошенко заявил, что блокады Донбасса нет

Как сообщало ИА REGNUM, политику экономической блокады в отношении республик Донбасса Киев принял в 2014 году.
Обновлено в 00:20
Происшествия

Мотоблогер Артем Болдырев погиб в результате ДТП в Подмосковье

В Московской области погиб в результате ДТП известный российский мотоблогер Артем Болдырев ("Болт"), автор YouTube-канала Moto nexus.
Обновлено вчера в 23:03
Шоу-бизнес

Иосиф Пригожин подарил Валерии путешествие в Исландию

Гости собрались в подмосковном загородном доме на террасе, где и произносили тосты в честь хрустальной свадьбы Валерии и Иосифа.
Обновлено вчера в 15:10
Общество

В России с 12 июня изменится порядок выезда детей за границу

Пограничная служба ФСБ России сообщила, что с 12 июня вступает в силу новый порядок подачи, рассмотрения и ведения учёта заявлений о несогласии на выезд несовершеннолетних из России за границу.
Обновлено вчера в 21:59
Шоу-бизнес

45-летняя Юлия Высоцкая опубликовала фото в бикини

45-летняя Юлия Высоцкая опубликовала фото в бикини Сама Юлия дала подсказки, как ей удается поддерживать себя в прекрасной форме.
Обновлено вчера в 22:01
Шоу-бизнес

Бари Алибасов все еще находится в состоянии медикаментозной комы

Добавим, что музыкант и продюсер Бари Алибасов 4 июня случайно выпил средство для очистки труб "Крот", перепутав его, по предположительной информации, с водой.
Обновлено 09 июня в 16:25
Общество

Глава Кузбасса отреагировал на просьбу жителей об убежище в Канаде

Обновлено вчера в 12:03
Общество

Немецкий журнал назвал самые красивые русские имена

Немецкий журнал Wunderweib назвал самые красивые детские русские имена.
Обновлено вчера в 22:31
Происшествия

В Нижнем Тагиле скончался пострадавший при взрыве газа в доме

Обновлено в 00:18
Футбол

Классон получил травму колена, он мог повредить крестообразные связки

Полузащитник «Краснодара» Виктор Классон, возможно, получил повреждение крестообразной связки колена в матче отборочного турнира чемпионата Европы — 2020 с Испанией (0:3), сообщает Aftonbladet.
Обновлено вчера в 17:12
Футбол

«Манчестер Юнайтед» отказался продавать Погба в «Реал»

Руководство «Манчестер Юнайтед» отказалось рассматривать вариант с продажей полузащитника Поля Погба в «Реал», сообщает AS.
Обновлено вчера в 21:20
Транспорт

Московские таксисты массово отказываются от заказов в центре города

Как сообщается на сайте "Коммерсантъ", водители мотивируют это большим количеством запрещающих знаков.
Обновлено вчера в 14:06
Происшествия

В Польше назвали возможное местонахождение Янтарной комнаты

На северо-западе Польши музейщики нашли вход в тоннель на территории комплекса немецких бункеров в поселении Мамерки, в котором, предположительно, может находиться Янтарная комната.
Обновлено вчера в 21:18
Музыка

Что стоит за омерзительной грызней Лободы и Лазарева на премии Муз-ТВ

Сообщается, что Сергей Лазарев и Светлана Лобода поссорились за кулисами премии Муз-ТВ.
Обновлено вчера в 15:53
Шоу-бизнес

Страдающий от алкоголизма отец Риты Дакоты пошел на поправку

Отец Риты Дакоты много лет страдает от алкоголизма и живет один в Беларуси.
Обновлено вчера в 16:00
Происшествия

Годовалая девочка выпала из окна 6 этажа в Новосибирске

Ребенок, оставшись без присмотра родителей, самостоятельно взобрался на стул, залез на подоконник и выпал в распахнутое окно 10 июня в семье, проживающей на улице Петухова (Кировский район) в Новосибирске произошла трагедия: из окна шестого этажа выпала годовалая девочка.
Обновлено в 00:21
Армия и оружие

Опубликовано видео ликвидации снайпера «Азова» в Донбассе

В Сети появилось видео, на котором запечатлена ликвидация снайпера украинского нацбатальона «Азов» в Донбассе.
Обновлено вчера в 10:28
Игры

Square Enix показала 8 минут геймплея ремейка Final Fantasy VII

В рамках E3 2019 компания Square Enix провела презентацию, на которой показала новую расширенную версию трейлера ремейка Final Fantasy VII, а также довольно подробно рассказала про геймплей.
Обновлено вчера в 22:57
Общество

Родители выпускников рассказали о выбранных детьми профессиях

Интернет-сервис по поиску работы и сотрудников провел опрос среди родителей выпускников этого года и выяснил, какие профессии чаще всего выбирали вчерашние школьники.
Обновлено вчера в 22:50
Происшествия

На изъятых у Голунова пакетиках с наркотиками нашли ДНК других людей

Начальник пресс-службы ГУ МВД по Москве Юрий Титов сообщил, что на пакетиках с наркотиками, которые полицейские нашли у журналиста "Медузы" Ивана Голунова, присутствует ДНК нескольких человек, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 15:22
Культура

«Спасителя мира» да Винчи нашли на яхте саудовского принца

В понедельник информагентство Artnet сообщило, что 500-летнее полотно находится на яхте саудовского принца Серена стоимостью 500 миллионов евро.
Обновлено вчера в 16:45
Армия и оружие

В Минобороны РФ сообщили о закупке почти ста вертолетов Ми-28НМ

Ранее в ряде СМИ появилась информация, что военное ведомство отказалось от закупки вертолетов из-за высокой цены 98 модернизированных разведывательно-ударных вертолетов Ми-28НМ "Ночной охотник" закупит Минобороны РФ до 2027 года, передает РИА Новости.
Обновлено вчера в 21:37
Происшествия

Хинштейн сообщил о передаче дела журналиста Голунова в СК

Прокуратура Москвы передала дело журналиста "Медузы" Ивана Голунова для дальнейшего расследования в Главное следственное управление СК РФ по Москве, сообщил зампред комитета Госдумы по безопасности, экс-советник директора Росгвардии Александр Хинштейн.
Обновлено вчера в 11:30
Происшествия

Пассажирка самолета по ошибке открыла запасной выход вместо туалета

Женщина по ошибке открыла запасной выход вместо двери в туалет, сообщает Independent.
Обновлено вчера в 09:07
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Протесты из-за храма в ЕкатеринбургеБольше новостей по теме
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