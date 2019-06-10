Опрос по строительству храма в Екатеринбурге обойдется в 13 млн рублейРИА Новости 09:18

Опрос по месту строительства храма святой Екатерины в Екатеринбурге будет стоить городской администрации порядка 13 миллионов рублей, заявил в понедельник глава избирательной комиссии города Илья Захаров.

Опрос по строительству храма в Екатеринбурге обойдется в 13 млн рублей

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