Общество

Опрос по строительству храма в Екатеринбурге обойдется в 13 млн рублейРИА Новости 09:18

Опрос по месту строительства храма святой Екатерины в Екатеринбурге будет стоить городской администрации порядка 13 миллионов рублей, заявил в понедельник глава избирательной комиссии города Илья Захаров.
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В гордуме Екатеринбурга назвали дату опроса по строительству храма Екатерины

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Опрос по строительству храма в Екатеринбурге обойдется в 13 млн рублей

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Депутат Вихарев попросил исключить сквер на Драме из списка мест для строительства храма святой Екатерины

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Автоматически обработаны 7274 источника, обновлено в 18:40, Ашберн
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Хотя впервые было установлено, что ключевые регуляторы долголетия у короткоживущих животных играют центральную роль в молекулярном старении человека, новое исследование показало, что многие малоизученные гены, не кодирующие белок, участвуют в процессе старения человека.
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Жительница США Вивьен Гомес опубликовала в соцсетях видео с камер наблюдения, на котором запечатлено необычное существо с большими ушами и тонкими руками и ногами.
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Главные роли исполнят Джессика Честейн и Джейк Джилленхол, режиссером выступит Дэвид Литч, работавший над "Джоном Уиком" и "Дэдпулом 2".
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Александр Лукашенко принял рапорт об отставке министра внутренних дел Игоря Шуневича, с которым генерал обратился к главе государства 10 июня во время рабочей встречи, передает пресс-служба президента РБ.
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Экс-глава СК Волгограда задержан по делу о покушении на губернатора

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Шесть человек погибли в результате возгорания в психиатрической больнице в Одессе на Украине, сообщило местное издание "Думская".
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Умер бразильский музыкант и участник групп Viper, Angra и Shaman Андре Матос. Информация появилась на его официальной странице в Facebook.
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