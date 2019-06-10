Общество
Опрос по строительству храма в Екатеринбурге обойдется в 13 млн рублейРИА Новости 09:18
Опрос по месту строительства храма святой Екатерины в Екатеринбурге будет стоить городской администрации порядка 13 миллионов рублей, заявил в понедельник глава избирательной комиссии города Илья Захаров.
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Первый серийный электрокар Mazda дебютирует в 2020 году
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В центре Млечного Пути обнаружена «пожирающая» галактику черная дыра
Обнаруженная черная дыра может похвастаться значительным гравитационным ускорением и поглощает центр Млечного Пути с большой скоростью.
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Полицейский, который руководил операцией по задержанию Ивана Голунова, может владеть землей на 70 миллионов рублей
Спецкор издания "Медуза" Иван Голунов – автор ряда расследований о коррупции – был задержан в четверг днем в Москве по подозрению в покушении на сбыт наркотиков.
Обновлено вчера в 12:30
Транспорт
Таксисты отказываются брать заказы в центре Москвы
Большое количество запрещающих знаков в центре столицы вынуждает таксистов отказываться от заказов в Центральном административном округе Москвы, передает «Коммерсантъ» слова водителей.
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Политика
Посол США в России вернется на родину
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Политика
Мураев возглавил список объединенного «Оппозиционного блока»
Партии «Оппозиционный блок», «Партия мира и развития», «Наши», «Відродження» и «Доверяй делам» объявили об объединении 7 июня.
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Кино
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Юбилейный XXX Открытый российский кинофестиваль «Кинотавр» начал работу в Сочи.В главном конкурсе ‒ 15 лент.
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Житель Перми сумел исполнением музыки восхитить легендарную группу Пермский балалаечник Андрей Киряков попал в официальный Instagram легендарной группы Queen, восхитив ее исполнением песни The Show Must Go On.
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На изъятых у Голунова пакетиках с наркотиками нашли ДНК других людей
Начальник пресс-службы ГУ МВД по Москве Юрий Титов сообщил, что на пакетиках с наркотиками, которые полицейские нашли у журналиста "Медузы" Ивана Голунова, присутствует ДНК нескольких человек, передает РИА "Новости".
Обновлено в 15:22
Политика
РФ призвала арбитраж в Гааге отклонить претензии Украины по акваториям
Посол по особым поручениям российского МИДа Дмитрий Лобач заявил, что Россия призвала арбитраж в Гааге отклонить претензии Украины по морским акваториям.
Обновлено в 05:05
Политика
Глава миссии ООН в Косове осудил ситуацию с миротворцами
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Баскетбол
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Для ЦСКА победа в турнире стала юбилейной, десятой в истории. Армейцы побеждают в Единой лиге ВТБ в восьмой раз подряд.
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В центре Киева под стенами администрации президента на улице Банковая проходит акция "Останови капитуляцию!" из-за последних заявлений о Донбассе, сделанных представителями команды Владимира Зеленского.
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Принц Гарри подарил Меган Маркл кольцо в честь рождения сына
Эксперты рассказали, что принц Гарри подарил Меган Маркл «кольцо вечности».
Обновлено в 12:21
Экономика
Пенсионный фонд опробует систему автоматического поиска бедных
В восьми российских регионах протестируют автоматическую технологию, с помощью которой можно будет выявлять граждан, живущих за чертой бедности.
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Спорт
Михаил Грушевский: Кокорин и Мамаев могут повторить судьбу Стрельцова
Артист переживает, что спортсмены могут повторить судьбу Эдуарда Стрельцова. Сейчас дело Кокорина и Мамаева передано в суд для апелляции.
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