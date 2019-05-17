Политика
Опрос о храме в Екатеринбурге обсудят в гордумеREGNUM 03:07
Опрос о строительстве храма Святой Екатерины в Екатеринбурге будет предварительно обсуждён в гордуме. Об этом заявил мэр Екатеринбурга Александр Высокинский на брифинге, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
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Мэрия Екатеринбурга: референдума по храму святой Екатерины не будет
Европейско-Азиатские новости02:54
Глава Екатеринбурга рассказал, как проведут опрос о строительстве храма в сквере у Театра драмы
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Сроки окончания строительства «Северного потока — 2» могут перенести
Сроки окончания строительства "Северного потока — 2" могут перенести на вторую половину 2020 года, передает РИА "Новости".
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Group-IB нашла уязвимость в системе голосования на шоу «Голос. Дети»
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Трамп и премьер Венгрии обсудили российское топливо
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