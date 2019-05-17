Опрос о храме в Екатеринбурге обсудят в гордумеREGNUM 03:07

Опрос о строительстве храма Святой Екатерины в Екатеринбурге будет предварительно обсуждён в гордуме. Об этом заявил мэр Екатеринбурга Александр Высокинский на брифинге, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Опрос о храме в Екатеринбурге обсудят в гордуме

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