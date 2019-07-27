Политика
Опрос: большинство жителей Германии выступают за сближение с РоссиейТАСС 01:43
Большинство жителей Германии выступают за сближение с Россией. Об этом сообщает немецкая газета Der Tagesspiegel. Согласно данным опроса, проведенного изданием, больше половины граждан страны из восточной Германии (72%) и 54% из западной части надеются на создание более крепких отношений с Россией.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
«Согласно недавним опросам, 54% жителей Западной Германии хотели бы вновь сблизиться с Россией, среди жителей Восточной Германии таких 72%», — пишет издание.RT на русском02:34
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 03:12, Ашберн
Общество
Украинки массово оголились после оскорбления чиновника
Обновлено вчера в 15:20
Политика
Зеленского попросили вернуть авиасообщение с Россией
Жители Украины попросили президента страны Владимира Зеленского восстановить авиасообщение с Россией.
Обновлено в 02:42
Армия и оружие
Минобороны опровергло сообщения о задержании военной техники в Румынии
Как отметили в министерстве, никаких судов для перевозки военной техники по Дунаю в Сербию направлено не было.
Обновлено вчера в 12:26
Происшествия
Участники ЧМ в Кванджу пострадали при обрушении крыши ночного клуба
Обновлено вчера в 21:53
Шоу-бизнес
Наташа Королева вслед за Бабкиной опубликовала фото в ванне
Внимательные подписчики Натальи сразу обратили внимание, что буквально на днях похожую фотографию выкладывала ее коллега по сцене Надежда Бабкина, которая отдыхала на Алтае и делала различные омолаживающие процедуры.
Обновлено в 00:44
Общество
В Благовещенске распространяют листовки о необходимости эвакуации
В Благовещенске распространяют листовки с предупреждением о повышении уровня Амура и Зеи.
Обновлено вчера в 23:08
Политика
Украина и США пытались завладеть черными ящиками МН17
Федеральное бюро расследований (ФБР) США и Украина пытались завладеть «черными ящиками» после крушения над Донбассом Boeing-777-200 (рейс МН17) Malaysian Airlines.
Обновлено 24 июля в 13:34
Политика
Американский генпрокурор потребовал от Винника $100 млн
Обновлено вчера в 22:21
Общество
Сергей Собянин: порядок в Москве будет обеспечен
Обновлено в 01:30
Космос
Роскосмос придумал новый вариант ремонта в дальнем космосе
«Эксперименты должны быть связаны с кислородом, полной регенерацией воды, регенерацией тканей, возможностью проведения какого-то хирургического вмешательства при заболеваниях, с возможностью ремонта отдельных изделий станции за счет 3D-принтеров, аддитивных технологий», – цитирует его РИА «Новости».
Обновлено вчера в 07:12
Армия и оружие
Украинские силовики заявили, что в Донбассе ранен один военнослужащий
Обновлено 25 июля в 06:50
Общество
Родственники 108-летней британки раскрыли секрет ее долголетия
Дочь пожилой женщины Джейн О'Коннор раскрыла журналистам издания North Wales Live секрет ее долголетия.
Обновлено вчера в 14:40
Политика
Россия предложила Украине годовое продление контракта на транзит газа
Москва предложила Киеву продлить на один год действующий контракт на транзит газа, сообщает ТАСС со ссылкой на главу Минэнерго России Александра Новака.
Обновлено вчера в 11:00
Политика
СБУ задержала российский танкер
Служба безопасности Украины задержала в порту Измаил в Одесской области российский танкер Neyma "за блокирование украинских кораблей в Керченском проливе", сообщила пресс-служба ведомства.
Обновлено 25 июля в 07:05
Шоу-бизнес
Галкин выложил фото с Пугачевой
Максим Галкин выложил совместное фото с женой, знаменитой Аллой Пугачевой.
Обновлено вчера в 16:42
Экономика
Сладости могут подорожать после повышения НДС на пальмовое масло
Как сообщили в Московской торгово-промышленной палате, после повышения НДС на пальмовое масло в России могут подорожать кондитерские изделия.
Обновлено 25 июля в 19:31
Транспорт
В московских аэропортах задержали или отменили более 50 рейсов
По информации на 07.51 мск субботы, во "Внуково - шесть рейсов задержано, в Домодедово - 22 рейса задержано, 13 отменено, в Шереметьево - 13 рейсов задержано".
Обновлено в 00:59
Происшествия
В штабах московских оппозиционеров идут обыски
Глава правозащитной организации "Агора" Павел Чиков, адвокаты которой оказывают правовую помощь незарегистрированным кандидатам в депутаты Мосгордумы, сообщил, что сотрудники Следственного комитета ведут обыски в штабах оппозиционеров.
Обновлено вчера в 17:12
Происшествия
В Черновицкой области Украины упал легкомоторный самолет
Легкомоторный самолет "Бекас" упал в Черновицкой области Украины, пострадали пилот и пассажир, сообщила в субботу Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.
Обновлено в 01:27
Наука
Люди неправильно едят яблоки, выяснили ученые
Ученые из Технологического университета Граца (Австрия) выяснили, что большинство людей неверно едят яблоки.
Обновлено в 01:37
Политика
Трамп порассуждал о вражде с Россией
По словам Трампа, на отношения между странами плохо сказалось расследование спецпрокурора США Роберта Мюллера о вмешательстве России в президентские выборы 2016 года и возможном сговоре американского президента с российской стороной.
Обновлено вчера в 18:18
Шоу-бизнес
Врачи сообщили о тяжелом состоянии актрисы Инны Чуриковой
Обновлено вчера в 04:24
Армия и оружие
Украинские пограничники пожаловались на зеленый луч со стороны России
Украинские пограничники заявили, что их корабли по вечерам освещаются лучом зеленого цвета со стороны российской береговой охраны в Азовском море.
Обновлено вчера в 08:25
Футбол
«Реал» и «Атлетико» забили 10 голов в товарищеском матче
Обновлено вчера в 23:42
Политика
Зеленский прилетел в Одессу экономклассом
Обновлено вчера в 13:09
Общество
Совфед одобрил закон о продлении «дачной амнистии» до 2021 года
Совет Федерации на заседании в пятницу одобрил закон о продлении так называемой дачной амнистии до 1 марта 2021 года.
Обновлено вчера в 05:25
Происшествия
По центру Киева пробежали шестеро голых мужчин в галстуках
В центре Киева шестеро голых мужчин в галстуках устроили пробежку по улице Крещатик в сторону площади Независимости.
Обновлено вчера в 21:15
Политика
Россия и Турция обсудили поставку самолетов SSJ-100 и МС-21
Россия и Турция обсудили поставку самолетов, а также совместную сборку вертолетов.
Обновлено вчера в 13:28