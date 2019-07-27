с чего всё началось

Большинство жителей Германии выступают за сближение с Россией. Об этом сообщает немецкая газета Der Tagesspiegel. Согласно данным опроса, проведенного изданием, больше половины граждан страны из восточной Германии (72%) и 54% из западной части надеются на создание более крепких отношений с Россией.

Опрос: большинство жителей Германии выступают за сближение с Россией

Политика Зеленского попросили вернуть авиасообщение с Россией Жители Украины попросили президента страны Владимира Зеленского восстановить авиасообщение с Россией.

Армия и оружие Минобороны опровергло сообщения о задержании военной техники в Румынии Как отметили в министерстве, никаких судов для перевозки военной техники по Дунаю в Сербию направлено не было.

Шоу-бизнес Наташа Королева вслед за Бабкиной опубликовала фото в ванне Внимательные подписчики Натальи сразу обратили внимание, что буквально на днях похожую фотографию выкладывала ее коллега по сцене Надежда Бабкина, которая отдыхала на Алтае и делала различные омолаживающие процедуры.

Общество В Благовещенске распространяют листовки о необходимости эвакуации В Благовещенске распространяют листовки с предупреждением о повышении уровня Амура и Зеи.

Политика Украина и США пытались завладеть черными ящиками МН17 Федеральное бюро расследований (ФБР) США и Украина пытались завладеть «черными ящиками» после крушения над Донбассом Boeing-777-200 (рейс МН17) Malaysian Airlines.

Космос Роскосмос придумал новый вариант ремонта в дальнем космосе «Эксперименты должны быть связаны с кислородом, полной регенерацией воды, регенерацией тканей, возможностью проведения какого-то хирургического вмешательства при заболеваниях, с возможностью ремонта отдельных изделий станции за счет 3D-принтеров, аддитивных технологий», – цитирует его РИА «Новости».

Общество Родственники 108-летней британки раскрыли секрет ее долголетия Дочь пожилой женщины Джейн О'Коннор раскрыла журналистам издания North Wales Live секрет ее долголетия.

Политика Россия предложила Украине годовое продление контракта на транзит газа Москва предложила Киеву продлить на один год действующий контракт на транзит газа, сообщает ТАСС со ссылкой на главу Минэнерго России Александра Новака.

Политика СБУ задержала российский танкер Служба безопасности Украины задержала в порту Измаил в Одесской области российский танкер Neyma "за блокирование украинских кораблей в Керченском проливе", сообщила пресс-служба ведомства.

Шоу-бизнес Галкин выложил фото с Пугачевой Максим Галкин выложил совместное фото с женой, знаменитой Аллой Пугачевой.

Экономика Сладости могут подорожать после повышения НДС на пальмовое масло Как сообщили в Московской торгово-промышленной палате, после повышения НДС на пальмовое масло в России могут подорожать кондитерские изделия.

Транспорт В московских аэропортах задержали или отменили более 50 рейсов По информации на 07.51 мск субботы, во "Внуково - шесть рейсов задержано, в Домодедово - 22 рейса задержано, 13 отменено, в Шереметьево - 13 рейсов задержано".

Происшествия В штабах московских оппозиционеров идут обыски Глава правозащитной организации "Агора" Павел Чиков, адвокаты которой оказывают правовую помощь незарегистрированным кандидатам в депутаты Мосгордумы, сообщил, что сотрудники Следственного комитета ведут обыски в штабах оппозиционеров.

Происшествия В Черновицкой области Украины упал легкомоторный самолет Легкомоторный самолет "Бекас" упал в Черновицкой области Украины, пострадали пилот и пассажир, сообщила в субботу Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

Наука Люди неправильно едят яблоки, выяснили ученые Ученые из Технологического университета Граца (Австрия) выяснили, что большинство людей неверно едят яблоки.

Политика Трамп порассуждал о вражде с Россией По словам Трампа, на отношения между странами плохо сказалось расследование спецпрокурора США Роберта Мюллера о вмешательстве России в президентские выборы 2016 года и возможном сговоре американского президента с российской стороной.

Армия и оружие Украинские пограничники пожаловались на зеленый луч со стороны России Украинские пограничники заявили, что их корабли по вечерам освещаются лучом зеленого цвета со стороны российской береговой охраны в Азовском море.

Общество Совфед одобрил закон о продлении «дачной амнистии» до 2021 года Совет Федерации на заседании в пятницу одобрил закон о продлении так называемой дачной амнистии до 1 марта 2021 года.