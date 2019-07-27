с чего всё началось

Большинство жителей Германии выступают за сближение с Россией. Об этом сообщает немецкая газета Der Tagesspiegel. Согласно данным опроса, проведенного изданием, больше половины граждан страны из восточной Германии (72%) и 54% из западной части надеются на создание более крепких отношений с Россией.

Опрос: большинство жителей Германии выступают за сближение с Россией

Армия и оружие Минобороны опровергло данные о задержании военной техники РФ в Румынии Российское Министерство обороны сделало заявление после того, как румынский МИД заявил об остановке и задержании кораблей с военной техникой России, направляющегося в Сербию.

Финансы ЦБ снизил ключевую ставку и напомнил, что скоро прекратит это делать ЦБ снизил ключевую ставку и напомнил, что скоро прекратит это делать Банк России вчера понизил ключевую ставку с 7,5% годовых на стандартный шаг — до 7,25% годовых.

Общество Названы самые стыдные ошибки в речи Ученые рассказали о топ-10 ошибках в речи, за которые бывает стыдно людям, говорящим на русском языке.

Общество В Бельгии побит температурный рекорд Ранее «Профиль» писал, что во Франции установлен абсолютный температурный рекорд. Метеорологи зафиксировали 46 градусов выше нуля.

Общество В США правозащитники оспорили штраф для Facebook в $5 млрд Штраф в размере $5 млрд был наложен в связи с передачей компанией личных данных пользователей сторонней фирме.

Общество Синоптики предупредили о резком похолодании в Москве В начале следующей недели москвичей ожидает резкое похолодание, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

Общество Собянин: на митинге оппозиции готовятся провокации Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что порядок в городе во время несогласованного митинга в поддержку экс-кандидатов на выборы в Мосгордуму «будет обеспечен в соответствии с действующим законом».

Происшествия В Башкирии врач применил оружие против буйного посетителя Явившийся в морг нетрезвый гражданин 50 лет устроил скандал с требованием отдать ему труп жены, которая недавно скончалась.

Футбол «Реал» и «Атлетико» забили 10 голов в товарищеском матче «Атлетико» и «Реал» в мадридском дерби на предсезонном турнире Международного кубка чемпионов забили десять голов.

Общество Родственники 108-летней британки раскрыли секрет ее долголетия Дочь пожилой женщины Джейн О'Коннор раскрыла журналистам издания North Wales Live секрет ее долголетия.

Политика Крым ответил на предложение пустить поезда с Украины на полуостров По мнению просителя, украинцы вынуждены переплачивать нелегальным перевозчикам, чтобы попасть на территорию Крыма.

Здоровье Женщина с внематочной беременностью родила здоровую девочку в Луганске В Луганске произошел редчайший в акушерской практике случай — женщина, сама даже не подозревая об этом, выносила здорового ребенка в брюшной полости.

Политика Трамп не захотел винить Турцию за покупку С-400 Президент США Дональд Трамп отказался винить Турцию из-за покупки российских зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400 «Триумф».

Общество В Белоруссии вступил в силу антитабачный декрет Декрет, направленный на последовательное ограничение доступности табачных изделий и электронных сигарет, вступил в силу в Белоруссии.

Политика Дума предложила ограничить контроль иностранцев над значимыми сайтами В нижнюю палату внесены поправки в закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», которые вводят определение «значимого информационного ресурса в интернете» и ограничивают иностранное участие в компаниях- — владельцах подобных ресурсов.

Происшествия К сотрудникам ФБК Ярмыш и Шаведдинову пришли с обысками Пресс-секретарь основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального Кира Ярмыш сообщила об обысках в квартире у нее и у оппозиционера Руслана Шаведдинова.

Политика Назван основной претендент на пост премьера Украины После победы президентской партии "Слуга народа" на парламентских выборах на Украине правительство может возглавить заместитель главы офиса президента Алексей Гончарук, сообщает радио "Новое время" со ссылкой на осведомленные источники.

Армия и оружие В Бахрейне трех человек казнили за терроризм и убийство имама Власти Бахрейна привели в исполнение смертный приговор в отношении трех человек, обвиняемых в терроризме и убийстве имама, передает агентство BNA со ссылкой на заявление генпрокурора Ахмада аль-Хамади.