Политика
Опрос: большинство жителей Германии выступают за сближение с РоссиейТАСС 01:43
Большинство жителей Германии выступают за сближение с Россией. Об этом сообщает немецкая газета Der Tagesspiegel. Согласно данным опроса, проведенного изданием, больше половины граждан страны из восточной Германии (72%) и 54% из западной части надеются на создание более крепких отношений с Россией.
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с чего всё началось
«Согласно недавним опросам, 54% жителей Западной Германии хотели бы вновь сблизиться с Россией, среди жителей Восточной Германии таких 72%», — пишет издание.RT на русском02:34
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